Роскачество: Татарстан и Башкирия — лидеры по продвижению халяль-продукции на мировые рынки

Фото: Динар Фатыхов

Башкортостан и Татарстан лидируют среди российских регионов по продвижению сертифицированной российской продукции халяль на международные рынки. Об этом заявил замруководителя Роскачества Александр Чумак в интервью ТАСС на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Это две точки кипения халяль. Сертификатов Роскачества больше в Башкортостане. Татарстан уже борется за первое место, практически его разделяет, — отметил Чумак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул значимую роль регионов Северного Кавказа в развитии халяль-индустрии.

— Безусловно, [в числе лидеров] регионы Северного Кавказа — Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, с которыми мы сейчас ведем переговоры о создании точек Роскачества, — сказал он.

По словам Чумака, сертификация «Роскачество-халяль» и Muslim-Friendly открывает новые возможности для российских предприятий.



Роскачество провело успешные переговоры с представителями Малайзии и Индонезии, в ходе которых было достигнуто принципиальное согласие о признании российскими странами сертификатов «Халяль».



Рената Валеева