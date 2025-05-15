Экс-чиновник Тукаевского района Яббаров приговорен к принудительным работам

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в городском суде Набережных Челнов вынесен приговор бывшему чиновнику Тукаевского района Ильмиру Яббарову. Об этом сообщает chelny-biz.

Он признан виновным по двум эпизодам и приговорен к принудительным работам сроком на 2 года и 6 месяцев. По третьему эпизоду — относительно субсидии на строительство дома в Муслюмовском районе — Яббаров был оправдан.

Его подельница, Татьяна Холкина, признана виновной и получила условный срок 2 года и 6 месяцев с выплатой штрафа в 100 тысяч рублей.

Яббарову вменяли незаконную выдачу земельных участков сотрудникам исполкома и мошенничество с получением субсидий. Как сообщил суду старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ленар Сабиров, экс-чиновнику инкриминировали два преступления: незаконное получение субсидии в размере 977,2 тысячи рублей на строительство жилья в сельской местности (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) по федеральной программе и получение взятки в 30 тысяч рублей в пользу гражданки Петровой через Холкину (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за содействие в гарантированном получении участков земельного фонда Тукаевского муниципального района в 2021 году.

Директор Центра недвижимости и права Холкина обвинялась в посредничестве во взяточничестве и трех эпизодах коммерческого подкупа. Следствие установило, что с подачи Яббарова незаконно были проданы несколько участков в Круглопольском, Бетькинском и Новотроицком сельских поселениях. Холкина, предположительно, устраняла конкурентов на торгах без ведома Яббарова, за что получала денежное вознаграждение.

Рената Валеева