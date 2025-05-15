Болгар и Свияжск посетили 15 миллионов туристов за 15 лет

Фото: Динар Фатыхов

За последние 15 лет древние города Болгар и Свияжск привлекли внимание 15 млн туристов. Об этом сообщила депутат Госдумы и исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» в 2010-2021 гг. Татьяна Ларионова на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— За эти 15 лет Болгар и Свияжск посетили 15 миллионов туристов, — отметила Ларионова.

По ее словам, за этот период в городах было построено 29 знаковых сооружений, среди которых Памятный знак в честь добровольного принятия ислама волжскими булгарами, Белая мечеть, отель «Кол Гали» в Болгаре и речной вокзал в Свияжске.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ларионова также подчеркнула масштаб работ по берегоукреплению, строительству новых дорог, парков и скверов. Помимо этого, было построено 86 индивидуальных и многоквартирных жилых домов для жителей этих исторических мест.

Напомним, сегодня инфраструктура Свияжска рассчитана на 60 тысяч туристов в год. Однако число гостей превышает эту цифру в 30 раз.

Рената Валеева