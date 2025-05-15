Минниханов отметил растущий товарооборот с исламскими странами: он достиг $8 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил участников за участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и подчеркнул, что для многих участие в форуме стало доброй традицией.

— Казань становится местом проведения множества разноформатных международных мероприятий, — отметил Минниханов.

Раис Татарстана отметил насыщенную программу KazanForum, включающую более 140 сессий по самым актуальным темам, а также пленарные заседания AAOIFI, съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, Международный симпозиум «Исламская урбанизованная среда» (IBEIS 2025) и другие мероприятия.

— Для Российской Федерации — государства, которое объединяет множество народов и людей различных вероисповеданий, — партнерство с исламским миром было и остается одним из важнейших направлений внешней политики, — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что Татарстан находится в авангарде взаимодействия с партнерами из мусульманских стран, поддерживая постоянный диалог на официальном и деловом уровне, реализуя совместные проекты и продвигая гуманитарную повестку.

— География стран, с которыми Татарстан выстраивает отношения в исламском мире, очень широкая. Товарооборот республики со странами — членами Организации исламского сотрудничества в прошлом году составил порядка $8 млрд, увеличившись на 38%. Заметно вырос наш внешнеторговый оборот с Египтом, Кувейтом, Малайзией, Саудовской Аравией и Турцией. Отдельно отмечу, что по итогам прошлого года существенно увеличилась торговля со странами Африки, — сообщил Минниханов.

