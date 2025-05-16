В Госдуме предложили ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутат Госдумы Георгий Арапов из партии «Новые люди» предложил ввести новый вид отпуска — «демографическую неделю». Это предложение направлено министру труда Антону Котякову и призвано помочь повысить рождаемость в стране. Об этом сообщили РИА «Новости».

Арапов считает, что такой отпуск может стать важной поддержкой для граждан. Он уточнил, что «демографическая неделя» даст людям возможность отдохнуть, восстановиться после стресса и создать условия для принятия решения о рождении ребенка. Для одиноких людей это время может стать шансом для знакомств и построения серьезных отношений.

По данным депутата, в 2024 году коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня — 1,41 ребенка на одну женщину. Арапов также привел статистику Росстата: более 40% домохозяйств в России составляют одинокие люди, и этот показатель за последние 20 лет увеличился почти вдвое. Основную часть одиноких граждан составляют трудоспособные люди.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что многие пары не отказываются от желания иметь детей, но откладывают его из-за хронического стресса и усталости. По мнению Арапова, для принятия решения о рождении ребенка важна не только финансовая поддержка, но и психологическая стабильность.

Он предложил механизм реализации инициативы: работодатели смогут компенсировать затраты на оплачиваемый отпуск через налоговые вычеты. Это позволит стимулировать бизнес участвовать в демографических программах без дополнительных финансовых нагрузок.

Анастасия Фартыгина