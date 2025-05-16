В Госдуме предложили ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости
Депутат Госдумы Георгий Арапов из партии «Новые люди» предложил ввести новый вид отпуска — «демографическую неделю». Это предложение направлено министру труда Антону Котякову и призвано помочь повысить рождаемость в стране. Об этом сообщили РИА «Новости».
Арапов считает, что такой отпуск может стать важной поддержкой для граждан. Он уточнил, что «демографическая неделя» даст людям возможность отдохнуть, восстановиться после стресса и создать условия для принятия решения о рождении ребенка. Для одиноких людей это время может стать шансом для знакомств и построения серьезных отношений.
По данным депутата, в 2024 году коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня — 1,41 ребенка на одну женщину. Арапов также привел статистику Росстата: более 40% домохозяйств в России составляют одинокие люди, и этот показатель за последние 20 лет увеличился почти вдвое. Основную часть одиноких граждан составляют трудоспособные люди.
Депутат подчеркнул, что многие пары не отказываются от желания иметь детей, но откладывают его из-за хронического стресса и усталости. По мнению Арапова, для принятия решения о рождении ребенка важна не только финансовая поддержка, но и психологическая стабильность.
Он предложил механизм реализации инициативы: работодатели смогут компенсировать затраты на оплачиваемый отпуск через налоговые вычеты. Это позволит стимулировать бизнес участвовать в демографических программах без дополнительных финансовых нагрузок.
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