Владимир Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук
Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН) и возглавил его лично. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В попечительский совет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, министр финансов Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент РАН Геннадий Красников.
Согласно документу, состав попечительского совета формируется президентом России с учетом предложений президиума РАН и не должен превышать 20 человек, включая президента РАН.
Закон определяет, что попечительский совет РАН будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.
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