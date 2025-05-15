Зеленский утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Согласно тексту указа, делегация также примет участие в переговорах с международными партнерами Украины — делегациями Турции и Соединенных Штатов Америки. Переговорный процесс запланирован на 15-16 мая 2025 года.

— Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15-16 мая 2025 года, — говорится в тексте документа.

Накануне такой указ подписал лидер России. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Рената Валеева