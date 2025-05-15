Ассоциация рестораторов Татарстана подписала меморандум с шеф-поварами стран ОИС

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана подписала первый в истории России меморандум о сотрудничестве с шеф-поварами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Документ направлен на укрепление связей между профессионалами отрасли и образовательными учреждениями, а также на организацию совместных мероприятий, включая мастер-классы, семинары и масштабные гастрономические фестивали. Целью этих инициатив является повышение квалификации местных специалистов и обмен опытом с ведущими мировыми экспертами.

Особое внимание в меморандуме уделяется поддержке местных сельхозпроизводителей, обеспечению использования качественных и экологически чистых продуктов, развитию гастротуризма и популяризации русской, татарской и других национальных кухонь России на мировой гастрономической карте.

предоставлено пресс-службой Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана

предоставлено пресс-службой Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана

Партнеры также намерены внедрять современные технологии приготовления блюд, стимулируя инновационный подход при сохранении уважения к традиционным рецептам.

Регулярные встречи участников соглашения позволят оперативно оценивать достигнутые успехи и обсуждать новые инициативы, способствующие устойчивому развитию сельского хозяйства и гастрономии страны.

Рената Валеева