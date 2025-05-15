Ассоциация рестораторов Татарстана подписала меморандум с шеф-поварами стран ОИС
Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана подписала первый в истории России меморандум о сотрудничестве с шеф-поварами стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.
Документ направлен на укрепление связей между профессионалами отрасли и образовательными учреждениями, а также на организацию совместных мероприятий, включая мастер-классы, семинары и масштабные гастрономические фестивали. Целью этих инициатив является повышение квалификации местных специалистов и обмен опытом с ведущими мировыми экспертами.
Особое внимание в меморандуме уделяется поддержке местных сельхозпроизводителей, обеспечению использования качественных и экологически чистых продуктов, развитию гастротуризма и популяризации русской, татарской и других национальных кухонь России на мировой гастрономической карте.
Партнеры также намерены внедрять современные технологии приготовления блюд, стимулируя инновационный подход при сохранении уважения к традиционным рецептам.
Регулярные встречи участников соглашения позволят оперативно оценивать достигнутые успехи и обсуждать новые инициативы, способствующие устойчивому развитию сельского хозяйства и гастрономии страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.