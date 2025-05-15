Роскачество договорилось с Малайзией и Индонезией о признании российских сертификатов халяль

Фото: Олег Тихонов

Роскачество провело успешные переговоры с представителями Малайзии и Индонезии, в ходе которых было достигнуто принципиальное согласие о признании российскими странами сертификатов халяль. Об этом сообщил замруководителя Роскачества Александр Чумак в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани.

— Для этого нужно собрать пакет документов, убедить коллег, что наша система не хуже, чем система этих стран, и приступить к поставкам продукции, — заявил Чумак. Он также уточнил, что российские сертификаты халяль уже признаются в ОАЭ и Алжире.

По словам Чумака, российский стандарт халяль разработан на основе международных стандартов, включенных в фонд стандартов России, что делает российскую систему максимально эквивалентной международным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Остается только это доказать коллегам из-за рубежа. Мы провели ряд переговоров с многими странами, многими организациями и нашли точки соприкосновения, точки внимания, которые необходимо доработать. Это дело времени. Препятствий нет, есть время, которое необходимо затратить на эту работу, — добавил он.

Ранее о развитии индустрии халяль раис Татарстана Рустам Минниханов поговорил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.



Рената Валеева