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В России сбили 65 украинских беспилотников за ночь

10:00, 16.05.2025
В России сбили 65 украинских беспилотников за ночь
Фото: Дарья Пинегина

Силы ПВО России за ночь уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

По информации ведомства, с 22.00 15 мая до 08.30 16 мая было перехвачено:

  • 43 дрона над Черным морем;
  • 21 над Крымом;
  • один беспилотник был сбит в Белгородской области.

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