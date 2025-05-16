В России сбили 65 украинских беспилотников за ночь
Силы ПВО России за ночь уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
По информации ведомства, с 22.00 15 мая до 08.30 16 мая было перехвачено:
- 43 дрона над Черным морем;
- 21 над Крымом;
- один беспилотник был сбит в Белгородской области.
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