Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +23 градусов
Днем без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков днем не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывами 15-17 м/с. Утром ожидается порядка +9 градусов и выше. Днем температура в Татарстане составит от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов.
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