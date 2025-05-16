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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +23 градусов

07:00, 16.05.2025

Днем без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Существенных осадков днем не ожидается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывами 15-17 м/с. Утром ожидается порядка +9 градусов и выше. Днем температура в Татарстане составит от +18 до +23 градусов, в Казани — от +20 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина

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