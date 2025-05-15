Роналду третий год подряд остается самым высокооплачиваемым спортсменом

Фото: Максим Платонов

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира остается Криштиану Роналду. Об этом сообщает журнал Forbes.

Португальский футболист Криштиану Роналду третий год подряд удерживает лидерство по заработку среди спортсменов. За последний год португалец заработал $275 млн, что является третьим показателем за всю историю рейтинга. Больше зарабатывал только боксер Флойд Мейвезер-младший — $300 млн (2015 год) и $285 млн (2018).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В тройку самых высокооплачиваемых спортсменов также вошли американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ($156 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри ($146 млн).

Первые десять представителей рейтинга в общей сложности заработали $1,4 миллиарда, что является лучшим показателем в истории с момента начала наблюдений Forbes.

Зульфат Шафигуллин