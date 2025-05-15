Минфин не зафиксировал мошеннических операций в исламском финансировании

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Министерство финансов России не зафиксировало каких-либо мошеннических операций в сфере исламского финансирования с начала запуска соответствующего эксперимента. Об этом сообщил ТАСС директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— До сих пор мы не фиксируем жалоб. Здесь понятно, это все на стороне Центрального банка как регулятора. Но со своей стороны мы ничего не видим, — заявил Яковлев.

Напомним, что двухлетний эксперимент по внедрению партнерского (исламского) финансирования стартовал в сентябре прошлого года и распространяется на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. Правительство по согласованию с Банком России имеет право расширить географию эксперимента.

Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами шариата. Ключевые принципы — запрет на выплату и получение процентов (риба), сделки с неопределенностью (гарар), а также финансирование деятельности, противоречащей исламским ценностям, в частности, игорного бизнеса, производства свинины, алкоголя, табака, оружия и боеприпасов.

Рената Валеева