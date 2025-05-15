Татарстан и Севастополь договорились обновить соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым на полях Международного экономического форума KazanForum-2025.

— Севастополь и Татарстан связывают добрые партнерские отношения. Заложена хорошая основа для укрепления деловых связей, — подчеркнул раис республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и договорились обновить Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, действующее между Татарстаном и Севастополем с 2015 года, а также обозначить дорожную карту по его реализации.

Минниханов указал на значительный потенциал для расширения контактов в различных сферах, включая энергетику, машиностроение, IT и высокие технологии, медицину и фармацевтику, АПК, а также культуру, науку и образование.

— Будем рады перенять ваш опыт и лучшие практики, — отметил Развожаев.



Рената Валеева