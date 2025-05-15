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Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ

20:11, 15.05.2025
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте документа.

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Его военная карьера включает в себя следующие ключевые назначения:

  • 10 декабря 2010 года — указом президента Дмитрия Медведева назначен замначальника Генштаба ВС РФ.
  • 2 мая 2014 года — указом президента Владимира Путина назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ (6 мая 2014 г. вручен штандарт главнокомандующего).
  • 22 февраля 2019 года — присвоено воинское звание «генерал армии».

С 2014-го Салюков командовал парадами Победы на Красной площади в Москве.

Олег Салюков награжден рядом государственных наград, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», орденом «За личное мужество», а также медалями.

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