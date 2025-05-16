Раис Татарстана предложил инициативы по направлению молодежной политики в рамках сотрудничества с ОИС

Фото: Динар Фатыхов

Воспитание молодежи — важная часть сотрудничества России с исламскими странами. Об этом на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Разрыв между традиционными ценностями и процессами глобализации требует совместных усилий по выработке подходов духовно-нравственного воспитания молодежи. Практически значимыми инициативами в этом направлении могут рассматриваться расширение сотрудничества российского академического и научного сообщества с ИСЕСКО и университетами исламских стран, включая возможные совместные пилотные проекты в Татарстане, разработка дорожной карты совместно с Организацией исламского сотрудничества по развитию Международной ассоциации детских организаций, решение о создании которой было принято нашим Президентом (Владимиром Путиным) по итогам Фестиваля молодежи в 2024 году, расширение международной сети школьных клубов дипломатии «Движение первых», которая на сегодняшний день объединяет более 300 школ из 24 стран мира, а также реализация международных программ международных детских лагерей, по примеру лагеря «Татарстан — Малайзия», который запланирован на осень текущего года в Куала-Лумпуре, — предложил он.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Раис подчеркнул, что сотрудничество России и исламского мира должно базироваться на преодолении общих вызовов через диалог, образование и укрепление ценностных ориентиров.

— Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг — привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Только так мы сможем сохранить свою идентичность и культурное многообразие, — сказал Минниханов.

Елизавета Пуншева