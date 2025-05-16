В Татарстане предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре для школьников

Фото: Динар Фатыхов

В России может появиться обязательный экзамен по физкультуре для школьников. Это предложение озвучила Ольга Павлова, член комиссии Общественной палаты России и представитель ОП Татарстана.

— Физическая культура и спорт — один из главнейших предметов. И, конечно, экзамен по физической культуре абсолютно должен быть, — подчеркнула Павлова в интервью ТАСС во время форума «Россия — Исламский мир» в Казани.

Она также обратила внимание на проблемы с нехваткой преподавателей физкультуры и разнообразие состояния здоровья детей. В Татарстане 55% школьников имеют различные проблемы со здоровьем и не могут выполнять стандартные физические нагрузки.

— Что делать с этими детьми? Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так работать нельзя, — заявила она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Павлова предложила адаптировать программы физкультуры для детей с особыми потребностями, чтобы все могли участвовать в занятиях.

— Нужна донастройка программы для этой категории детей. Тогда все будет хорошо. Мы удивляемся, что у нас низкий уровень здоровья у молодежи, что не все могут рожать детей, в армию брать некого, — добавила член комиссии.

Анастасия Фартыгина