В Башкирии произошел взрыв на предприятии по производству парафина: есть пострадавшие

Фото: Динар Фатыхов

В Башкортостане произошел взрыв на предприятии по производству парафина «Свеча». В результате инцидента здание частично обрушилось, а начавшееся горение парафина усложнило ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкортостану.

По предварительным данным, четыре человека получили травмы, а судьба одного работника остается неизвестной — он находится под завалами. На месте происшествия активно работают экстренные службы.

Производство парафина связано с высоким риском из-за его горючести. Возможными причинами взрыва стало нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. Об этом информирует пресс-служба МЧС Башкортостана.

Анастасия Фартыгина