В Башкирии произошел взрыв на предприятии по производству парафина: есть пострадавшие
В Башкортостане произошел взрыв на предприятии по производству парафина «Свеча». В результате инцидента здание частично обрушилось, а начавшееся горение парафина усложнило ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкортостану.
По предварительным данным, четыре человека получили травмы, а судьба одного работника остается неизвестной — он находится под завалами. На месте происшествия активно работают экстренные службы.
Производство парафина связано с высоким риском из-за его горючести. Возможными причинами взрыва стало нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования. Об этом информирует пресс-служба МЧС Башкортостана.
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