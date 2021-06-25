«Два дня будем говорить о наследии, культуре и сохранении памятников»

В Казани открылась всемирная конференция Лиги исторических городов

Фото: Ринат Назметдинов

В России впервые проходит всемирная конференция Лиги исторических городов, и хозяйкой форума выступила Казань. Представители более 200 городов собрались обсудить историко-культурное наследие как основу национально-культурной и местной идентичности. Что волнует участников встречи, какие надежды они возлагают на международное сотрудничество и как пандемия коронавируса повлияла на формат проведения 17-й конференции Лиги — в материале «Реального времени».

«Вы знаете про ужасную катастрофу с собором Парижской Богоматери»

В связи с пандемией представители Лиги исторических городов впервые собрались в новом формате — очно-дистанционном. Часть участников смогли присутствовать лично, но некоторые выступали с докладами онлайн.



До открытия конференции с журналистами пообщались несколько участников. Специальный советник Департамента международных отношений Парижа Жак Ив Камю рассказал, как в условиях ухудшившейся эпидситуации столица Франции сохраняет и преумножает историко-культурное наследие.

— Как вы знаете, Париж занимает первое место по потоку туристов. В условиях пандемии складывается непростая ситуация. Парижу пришлось нелегко, но мы делаем все, чтобы исправить ситуацию. Вы знаете про ужасную катастрофу, которая произошла с собором Парижской Богоматери. Мы сейчас привлекаем к работе международных экспертов, чтобы решить эту проблему. Делаем все возможное, чтобы кооперация, сотрудничество исторических городов развивались, — сообщил французский советник.

До открытия конференции с журналистами пообщались несколько участников

Советник мэра по международным делам города Констанцы Дорин Попеску начал свою речь на русском языке — «в знак уважения к вам», как он пояснил:

— Получив приглашение от Казани, мы сразу приняли решение присутствовать на конференции: я считаю очень важным выражать и публично передавать нашу уверенность в силе международных культурных проектов, которые помогают сохранять, развивать, защищать наше историко-культурное наследие. Моя цель здесь — выразить наше доверие к культуре. В эти трудные времена наша коллективная культура уменьшается. Лучший способ ее укрепить — поиск и использование возможностей сотрудничества.

Попеску сообщил, что уже был в татарстанской столице 17 лет назад. На что заммэра Евгения Лодвигова пошутила: «Значит, вы не были в Казани», подразумевая как сильно город изменился. Лодвигова также выразила радость, что конференция Лиги исторических городов все же состоялась — из-за пандемии в минувшем году ее пришлось отложить:

— В 2018 году в городе Бурса мы выиграли право проведения конференции среди очень серьезных конкурентов. Восемь городов: Шираз, Ухань, Балларат, Тайнань, Ченду, Йезд, Алба-Юлия и Хеврон. Жюри единогласно решили присудить право проведения конференции Казани. Мы серьезно готовились, провели заседание совета директоров Лиги, на котором приняли программу мероприятия. Мы благодарны участникам Лиги, которые приехали. Два дня мы будем говорить о наследии, культуре и сохранении памятников.

Конференция продлится до 26 июня.

«Традиции, уклады, история, оставившая отпечаток в орнаментах, символах, ремеслах, является почвой для прорастания идентичности и самобытности наших городов», — этими словами мэр Казани Ильсур Метшин открыл конференцию

Россия впервые принимает Лигу исторических городов

— За всю историю Лиги конференция впервые проходит в России, в центре Евразии, в городе, основанном более 1000 лет назад и впитавшем в себя культуру, традиции и образ жизни Запада и Востока. Современные города — это не просто памятники архитектуры, города — это прежде всего люди, хранители очагов традиционной культуры, сохраняющей связь времен, судеб и сформировавшихся ценностей. Традиции, уклады, история, оставившая отпечаток в орнаментах, символах, ремеслах, является почвой для прорастания идентичности и самобытности наших городов, — этими словами мэр Казани Ильсур Метшин открыл конференцию.



В Лигу входят 125 городов со всего мира. Все эти города в одну организацию объединяет город Киото — там прошло ее первое заседание, мэр которого успешно руководит Лигой со дня ее основания в 1987 году.

Мэр Киото Дайсаку Кадокава, приветствуя участников встречи, говорил, как рад проведению форума в Казани: «Я понимаю, насколько чтят и уважают многообразие в вашем прекрасном городе, в котором различные религии и культуры сосуществуют в гармонии. Уверен, что Казани пришлось решить много непростых задач, чтобы несмотря на перенос конференции из-за пандемии все же провести ее в гибридном формате впервые в истории Лиги, что стало определенным испытанием для нашей организации. Сегодня я в Киото, но однажды я обязательно приеду в вашу прекрасную Казань».

Казань, по его словам, вписала себя в историю Лиги благодаря проведению конференции в новом формате. Кадокава напомнил, что объединение было создано в стремлении развития исторических городов и поддержания мира во всем мире: «Мы не только поощряем обмен между историческими городами, но также стремимся делиться различными инициативами с нашими членами, максимально используя свои знания и опыт».



Кадокава напомнил, что объединение было создано в стремлении развития исторических городов и поддержания мира во всем мире

Три года назад в Бурсе на 16-й Всемирной конференции была подписана декларация, согласно которой глобализацию нельзя ни отрицать, ни остановить. За последние годы стало намного проще путешествовать благодаря глобализации, знакомиться с достопримечательностями, вести бизнес, продолжил речь руководитель Лиги. Все это, по его мнению, способствовало распространению продукции и информации, что положительно сказалось на всех участниках процесса.



— С другой стороны, возросшая мобильность людей повлияла на распространение инфекционных заболеваний людей по всему миру, в том числе и ковид. Ограничения на поездки в условиях пандемии позволили людям ближе познакомиться с историей и культурой своей страны, заново открыть для себя привлекательность родных мест. Для нас становится все более значимым обмен мнениями по теме историко-культурного наследия как основы национальной и региональной идентичности, — отметил он.

Этническая гармония большого города

Открывая сессию на эту тему, модератор конференции — заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин отметил, что культурное наследие Казани и Татарстана создает мировой имидж города и республики. Для нашего региона культура имеет такое же значение, как природные ресурсы — месторождения нефти и газа, заметил он.

Спикер подчеркнул, что уникальность Татарстана не только в поликультурности и в поликонфессиональности, но и в мирном сосуществовании и взаимодействии людей разных этнической принадлежности и вероисповеданий. В республике проживает 173 национальности, 115 — в Казани.

В связи с пандемией представители Лиги исторических городов впервые собрались в новом формате — очно-дистанционном

— Важно уделять особое внимание сохранению нацидентичности. В Казани и республике реализуются государственные программы: программы сохранения национальной идентичности и национальной политики. 2021 год объявлен годом родных языков и народного единства, — отметил замминистра.

По его словам, основа любой идентичности — культура и язык, которые мы получаем в среде — а это наши города, то, что нас окружает: историко-культурные объекты, музеи, скверы и парки. Также важный аспект — нематериальное культурное наследие. Особое внимание стоит уделять воспитанию, развитию толерантности, уважению друг к другу, считает Натфуллин: «Сегодня в рамках пленарной сессии мы имеем возможность обменяться мнениями по этим вопросам».

Начальник отдела реализации нацполитики в области языковой культуры исполкома Казани Ренат Миргаязов отметил, что одно из приоритетных направлений деятельности мэрии — содействие сохранению и развитию природно-культурного многообразия народов, проживающих в городе. В Казани функционируют 37 национальных культурных объединения, 193 религиозные организации. В этом году на реализацию программ и новых масштабных мероприятий, посвященных году родных языков, выделяется 36 млн рублей.

Особое внимание, по словам спикера, Казань уделяет национальному образованию: изучается культура, традиции и обычаи народов, проживающих в городе. В прошедшем учебном году в школах занимались свыше 141 тысячи учащихся, 51% из них — татары, 43% — русские, 6% — представители свыше 100 других национальностей, которые проживают в столице республики. С 2013 года проводятся уроки дружбы и согласия для 7-классников на базе Дома дружбы народов Татарстана.

Представители разных национальностей сотрудничают между собой, проводят совместные мероприятия и личным примером заряжают казанцев духом добрососедства и дружбы. Фото kzn.ru

Казань — город студентов. 13 тысяч студентов-иностранцев более чем из 100 стран мира обучается в высших учебных заведениях. Для них проводят различные мероприятия: международный открытый студенческий конкурс красоты и талантов, олимпиаду по русскому языку среди иностранных студентов, открытый студенческий интеллектуальный фестиваль и другие.

В вопросе развития национальной культуры и традиций большое значение имеет деятельность муниципальных городских дворцов культуры и творческих коллективов — на сегодняшний день там занимается свыше 6 тыс человек.

Культурные проекты, праздники в республике: Науруз, Сабантуй и другие, гастрономические фестивали, на которых можно познакомиться с кухнями разных народов мира — были бы невозможны без сотрудничества с Домом дружбы народов Татарстана. Представители разных национальностей сотрудничают между собой, проводят совместные мероприятия и личным примером заряжают казанцев духом добрососедства и дружбы, убежден докладчик.

Следом выступил заместитель мэра Парижа Арно Нгатча, который говорил о проблемах сотрудничества в области наследия:

— Париж — один из пионеров в принятии политики, которая способствует децентрализованному сотрудничеству в области сохранения наследия и дает возможность усилить дружеские связи, обмениваться международным опытом. Политика местных властей, касаемая образования, ресурсов, оздоровления нации, культуры выходит на международный уровень. С 1950 года понятие международной солидарности становится понятным на всех уровнях власти.

Часть участников смогли присутствовать лично, но некоторые выступали с докладами онлайн. Фото kzn.ru

По его словам, во Франции действует политика, которая способствует развитию побратимства между городами. 4700 территориальных французских единиц вовлечены в этот трансфернальный процесс и поддерживают более 10 000 проектов в побратимстве, партнерстве с 8150 другими единицами, находящимися в 134 странах. Это партнерство сделало возможным процесс оценки наследия, его реставрацию, усиления доверия между городами, связанными определенными соглашениями.

Париж на своей территории хранит огромное фотографическое наследие — одно из самых значимых в мире. Создано специальное ателье по сохранению фотографий, реставрации фотографических документов. Оно действует в сотрудничестве с музеями, библиотеками и архивами во многих городах мира. Город Париж имеет определенную цель усилить эту практику сотрудничества в сфере сохранения, поддержания и оценки фотографического наследия, отметил Арно Нгатча.

Еще один участник Цзяхун Яо выступил с докладом о деятельности по охране культурного наследия в городе Сямынь. Это — известный портовый туристический город на восточном побережье Китая с красивыми пейзажами — город на море и море в городе, собрание древних и современных китайских культур. Численность населения более 4 млн человек.

Сямынь — один из первых 4 экономических зон Китая, которые начали проводить политику открытости внешнему миру. Остров Гуланью — национальное сокровище. В 2017 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город занимается охраной объектов материального и нематериального культурного наследия.

Остров Гуланью — национальное сокровище. Фото xiamen.su

В вопросе защиты исторических зданий спикер сообщил, что строительная деятельность в городе строго контролируется — любой ремонт исторических зданий возможен только после утверждения проекта для сохранения уникальных архитектурных стилей.

Защита жизни и среды сообщества: на острове проживает 13 тысяч человек. Есть полный набор общественных учреждений, развито здравоохранение, образование, транспорт. В городе трепетно относятся к сохранению окружающей человеко-среды, население многоконфессиональное: есть католические и христианские церкви, буддийские, даосские и другие храмы. Все конфессии живут в мире друг с другом.

1000 лет назад В Гуланью появились музыка и футбол. Здесь проводят ежегодные музыкальные фестивали, футбольные турниры. В Гуланью множество выставочных залов по истории и культуре острова.

— Сохранение нематериального культурного наследия имеет огромное значение: мы поддерживаем охрану и усиление защиты объектов нематериального культурного наследия. Сямынь — один из первых национальных культурных экологических заповедников, — отметил Цзяхун Яо.

В Якутске проживает 350 тысяч человек 120 народностей и национальностей, малочисленные народы севера. Фото commons.wikimedia.org

Руслан Тимофеев заместитель главы, руководитель аппарата администрации Якутска рассказывал о национальных праздниках и о том, как климат региона закаляет характер людей:

— Республика Саха — самый холодный обитаемый регион планеты. Это культурный и образовательный центр. Дружба народов закалена веками, самобытной культурной и суровыми климатическими условиями.

В Якутске проживает 350 тысяч человек 120 народностей и национальностей, малочисленные народы севера. В городе проводятся национальные праздники — так, в июне проходит праздник Ысыах, участие в котором принимает 180 000 человек, проходят конкурсы, конные скачки.

— Цель праздника — сохранение традиций народов Якутии, объединение людей ради мира и торжества добра, поддержания уважения и согласия, возможность этно-диалога народов республики. На празднике поставлен рекорд Гиннеса по массовому круговому танцу. В 2017 году поставлен рекорд по количеству людей в национальных костюмах. Национальные костюмы — это часть повседневности во время празднования, — заключил якутский чиновник.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов