Рекорд по автоголам, безупречная Италия и скучная «группа смерти»: итоги группового этапа Евро-2020

Разбор ярких событий перед стартом плей-офф

Завершившийся групповой этап Евро-2020 определил все команды, которые продолжат борьбу за звание лучшей команды континента. Было много интересных событий, а впереди еще больше. Делать какие-то выводы преждевременно, но уже сейчас можно подвести промежуточные итоги турнира, тем более, что он дал достаточно пищи для размышлений на тему того, кто же продолжает претендовать на звание чемпиона, а кто лишь сейчас показал себя как фаворита турнира. Как завершилась «группа смерти»? Как скоро закончится победная серия итальянцев? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Реального времени».

Италия не пропустила ни одного мяча за три матча. Новый фаворит?

Евро-2020 оставляет двоякое впечатление. Турнир протекает без особых неожиданностей в плане результатов, но при этом выявить одну доминирующую команду трудно. Выделяется на фоне остальных сборных, конечно же, Италия. Команда Роберто Манчини забила 7 мячей на групповом этапе, при этом оставила свои ворота в неприкосновенности. Вдобавок итальянцы повторили свое достижение из прошлого века — 30 матчей без поражений, а также последние 11 победные и без пропущенных мячей. Результат просто фантастический, даже с учетом того, что квартет у Италии не самый сильный.



Уэльс, Турция и Швейцария далеко не топовые сборные по европейским меркам, но уверенно держатся в середняках, поэтому настолько уверенные победы над всеми тремя оппонентами заставляют задуматься над тем, считать ли Италию главным претендентом на победу в турнире. Эту сборную отличает мощнейшая стабильность, особенно на фоне других фаворитов этого Евро. Правда, почти половина из них играли в одной группе смерти, но все жа даже очные встречи между французами, немцами и португальцами не убедили в их полной силе и готовности пройти дистанцию без спадов. А вот сборная Италии при стабильном результате демонстрирует футбол фантастического уровня. Итальянцев никогда не считали атакующей командой, но на Евро 2020, наверное, только они и сборная Бельгии не оставляют вопросов в своих атакующих действиях. Но даже на фоне такой мощной Бельгии именно итальянцы кажутся самой грозной силой.

Эту сборную отличает мощнейшая стабильность, особенно на фоне других фаворитов этого Евро. Фото eurosport.ru

Непривычная для Италии схема помогает раскрыться атаке команды

Когда вспоминаешь сборную Италии, да и вообще итальянский футбол, то в голову сразу лезет мысль о грамотной игре в обороне и ставке на индивидуальное мастерство впереди. В Италии всегда были великие нападающие, но первостепенно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сейчас же Манчини внедрил непривычную для итальянского глаза схему 4-3-3, в которой, как выясняется, лучше всего раскрывается весь спектр атакующих умений этой команды. Тройка нападающих в лице Берарди, Инсинье и Иммобиле разорвала всех своих соперников по групповому этапу и сборной Австрии, которая попала на итальянцев в плей-офф, хочется пожелать удачи и хорошенько подумать над тем, как сдерживать такую атаку. Плюс полузащита с Жоржиньо в центре поля отлично разрушает атаки соперника. Тройка Жоржиньо, Локателли и Барелла показывает идеальный баланс между обороной и атакой. Здесь нет жесткого опорного полузащитника, а исключительно умные футболисты с видением поля на уровне Пирло в лучшие годы. Плюс грамотное движение — это то, что отличает эту Италию от предыдущих формаций. Ни один из вышеназванных полузащитников не является фланговым игроком, они сосредоточены на продвижении в атаку и умным движениям без мяча, за счет чего и удается так образцово играть в защите. На помощь им всегда готовы подоспеть игроки из атакующей тройки, поэтому число быстрых атак на собственные ворота у Италии минизировано.

Еще больше вселяет страх в соперников итальянцев статистика ударов в створ ворот. Сборная Италии за весь групповой этап получила лишь 2 удара по владениям Доннарумы. За три игры это результат за гранью фантастики. И игра защитников здесь соприкасается с действиями всей остальной команды, за счет чего получилось достичь таких невероятных цифр.

Каким будет путь итальянцев в плей-офф покажет лишь время. Но сейчас они очень сильно поднимают свои позиции в списке претендентов на победу на Евро. Уровень команд-соперниц определенно увеличится, но даже так у этой команды не видится слабых мест, их может проявить лишь матч с по-настоящему сильной сборной.

Группа смерти обличила слабые стороны Франции, Германии и Португалии

До начала турнира не так много говорили о сборной Италии или Бельгии. Первые лишь на самом чемпионате показали свою истинную силу, а вторые играют ровно так, как от них и ждали. Особый интерес был к группе F, где столкнулись действующий чемпион турнира сборная Португалии и два последних обладателя Кубка Мира — сборные Франции и Германии. Ну а удачи желали сборной Венгрии, которая затесалась в эту элитную компанию. Но кто знал, что сумеет показать это команда из Восточной Европы. Нет, они не вышли в плей-офф, заняв 4-место, но в каждом из матчей против своих соперников демонстрировали такой самоотверженный и классный футбол, что у этой команды точно прибавилось фанатов, любящих андердогов на крупных турнирах.

И каждая из тройки Франция-Германия-Португалия добавила вопросов и обличила некоторые слабые места в собственной игре. Во-первых, очные встречи между большой тройкой вышли крайне закрытыми, за исключением игры Германия-Португалия. В остальном же эти сборные играли на результат и показали, что не так уж и хороши в этом компоненте. В каждом матче исход решали не игровые действия, а ошибки.

Сборная Германии показала самый невыразительный футбол на этом групповом этапе. Фото dfb.de

Автогол Хуммельса в матче с французами, уйма пенальти в игре с португальцами — сборная Германии показала самый невыразительный футбол на этом групповом этапе. Подопечные Йоахима Лева, который покидает национальную команду после этого турнира, является самой сбавившей из всех топ-команд Европы. Новая схема и тактика игры пока не приносит нужных дивидендов, немцам повезло в том, что удалось занять второе место в группе. Основные вопросы возникают к линии обороны. Вернувшийся в команду Матс Хуммельс не выглядит оплотом надежности, да и его напарник Матиас Гинтер не выделяется на фоне своего более звездного коллеги. Германию спасает атака, которая в состоянии скрывать пробелы в обороне. Но даже этого не хватило в игре с французами, которые первыми показали, что эту сборную Германии можно и нужно обыгрывать. Англичане, которым в пару достались немцы, точно сумеют вскрыть оборону «Бундестим», хотя сами не особо блещут на этом турнире.

Сборная Португалии вновь выходит с третьего места. Новый формат Евро явно им нравится. Команды, занявшие третьи места в своих квартетах, выходят в плей-офф лишь на двух последних розыгрышах Евро, поэтому по старому формату Криш и компания не должны были выигрывать предыдущий чемпионат. Но им это удалось, но если посмотреть на игру португальцев сейчас, то не видно никаких предпосылок к тому, что им удастся хоть как-то приблизиться к своему достижению пятилетней давности. Команда по-прежнему действует больше от соперника, и это при наличии такой группы атаки. При этом Португалия никогда не славилась россыпью талантов в линии обороны. Наверное, с этим и связан стиль игры, который проповедует Португалия. Он в некоторой степени напоминает то, что сейчас демонстрирует сборная Германии. Основная задача — это доставить мяч до группы атаки, а там мастерство сделает свое. Пока это работает, но насколько хватит этого запала, сказать трудно. А еще и соперник в плей-офф самый неподходящий для первого раунда. Команда Бельгии — это явно не то, на что рассчитывали португальцы в 1/8 финала. Выдержав такую группу и теперь играть с еще более сильным соперником, коим, безусловно, являются бельгийцы.

Сборная Франции на фоне своих соперников по группе прошла более гладко. Дидье Дешам и его игроки единственные не потерпели поражения за три тура. Но даже при этом их игра стала еще более прагматичной, нежели это было на ЧМ 2018 в России. Имея, наверное, сильнейший в мире состав, французы играют настолько сдержанно, что непонятно, за счет чего им удастся пробиться в решающую стадию турнира. Метод «не навреди», который судя по всему, исповедует тренерский штаб французской команды, помог выйти с первого места, но тактика игры будто бы сдерживает футболистов на поле, сковывает их атакующий потенциал. Стерильный футбол, который все больше заточен на личности Киллиана Мбаппе не приведет ни к чему хорошему. Команда Португалии и Аргентины подтвердят это. При наличии таких исполнителей как Погба, Бензема и др. французы делают большущий крен на фланг форварда ПСЖ и пока это приносит совсем небольшие плоды.

Дидье Дешам и его игроки единственные не потерпели поражения за три тура. Фото: Максим Платонов

Сборная Венгрии дала бой лучшим командам мира

Ну а главной звездой «группы смерти» стала команда Венгрии. Итальянцу Марко России могло помочь лишь чудо для того, чтобы выйти в плей-офф из такой группы. Даже с учетом того, что они сделать этого не смогли, то ту игру, которую они показывали, заслуживает только похвалы. Это тот случай, когда за игру вторым номером не может быть стыдно. Да, в каждом из матчей венгры владели мячом не более 35 %, но даже при этом их контратаки стали настоящей болью для соперников.

На прошлом Евро Венгрия и вовсе вышла в плей-офф, поэтому исключительно со статистической точки зрения, то выступление в этом году хуже. Но состав группы будет сниться в ночных кошмарах всем болельщикам этой сборной, ведь такой квартет подразумевал избиение венгров в каждой игре. Но этого не произошло. Всего одно поражение в трех матчах, да и то упущенная ничья в самой концовке. 80 минут с португальцами Венгрия играла почти идеально, но соперник все-таки сумел их наказать.

Но даже несмотря на это, два набранных балла является прекраснм результатом для этой команды. Венгры до последнего тура даже могли выйти в плей-офф, но упустили победу над Германией и остались на 4 месте.

Основная заслуга сборной Венгрии — это то, что она обличила слабые стороны всех своих соперников. Ни одна из больших команд, игравших в группе F, мало что могла противопоставить грамотной обороне и быстрым атакам своего менее именитого соперника. Игроки венгров продемонстрировали выдающуюся тактическую выучку и даже несмотря на неудачный исход группового этапа, точно влюбили в себя футбольную общественность.

Основная заслуга сборной Венгрии — это то, что она обличила слабые стороны всех своих соперников. Фото eurosport.com

8 автоголов. На пяти предыдущих Евро в сумме было меньше

Помимо результатов, этот Евро точно запомнится огромным количеством автоголов. По завершении группового этапа набралось уже 8, хотя не предыдущих пяти розыгрышах в сумме было 7. Нет точного объяснения этому феномену, но если посмотреть сами матчи, которые проходят не в самом быстром темпе, то можно предположить, что игроки изнеможены ковидным сезоном. С этим связана не самая выдающаяся игра почти всех команд на турнире, не самый зрелищный футбол, который вытекает в большое количество ошибок и, как следствие, в автоголы.

Особенно выделяются на этом фоне перфомансы от голкиперов, а именно вратаря сборной Польши Войцеха Щенсного и голкипера словаков Мартина Дубравки. Нечасто увидишь мячи, залетающие в сетку от стражей ворот, а на этом Евро их уже два и один комичнее другого.

Такими темпами, цифрой 8 количество автоголов явно не ограничится, ведь позади только групповой этап, а впереди еще более напряженные игры навылет.

Полный список участников плей-офф Евро 2020 выглядит следующим образом: Италия, Австрия, Испания, Германия, Англия, Франция, Португалия, Украина, Швейцария, Уэльс, Хорватия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды и Чехия. Матчи навылет стартуют в субботу, 26 июня.