Рекорд по автоголам, безупречная Италия и скучная «группа смерти»: итоги группового этапа Евро-2020
Разбор ярких событий перед стартом плей-офф
Завершившийся групповой этап Евро-2020 определил все команды, которые продолжат борьбу за звание лучшей команды континента. Было много интересных событий, а впереди еще больше. Делать какие-то выводы преждевременно, но уже сейчас можно подвести промежуточные итоги турнира, тем более, что он дал достаточно пищи для размышлений на тему того, кто же продолжает претендовать на звание чемпиона, а кто лишь сейчас показал себя как фаворита турнира. Как завершилась «группа смерти»? Как скоро закончится победная серия итальянцев? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Реального времени».
Италия не пропустила ни одного мяча за три матча. Новый фаворит?
Евро-2020 оставляет двоякое впечатление. Турнир протекает без особых неожиданностей в плане результатов, но при этом выявить одну доминирующую команду трудно. Выделяется на фоне остальных сборных, конечно же, Италия. Команда Роберто Манчини забила 7 мячей на групповом этапе, при этом оставила свои ворота в неприкосновенности. Вдобавок итальянцы повторили свое достижение из прошлого века — 30 матчей без поражений, а также последние 11 победные и без пропущенных мячей. Результат просто фантастический, даже с учетом того, что квартет у Италии не самый сильный.
Уэльс, Турция и Швейцария далеко не топовые сборные по европейским меркам, но уверенно держатся в середняках, поэтому настолько уверенные победы над всеми тремя оппонентами заставляют задуматься над тем, считать ли Италию главным претендентом на победу в турнире. Эту сборную отличает мощнейшая стабильность, особенно на фоне других фаворитов этого Евро. Правда, почти половина из них играли в одной группе смерти, но все жа даже очные встречи между французами, немцами и португальцами не убедили в их полной силе и готовности пройти дистанцию без спадов. А вот сборная Италии при стабильном результате демонстрирует футбол фантастического уровня. Итальянцев никогда не считали атакующей командой, но на Евро 2020, наверное, только они и сборная Бельгии не оставляют вопросов в своих атакующих действиях. Но даже на фоне такой мощной Бельгии именно итальянцы кажутся самой грозной силой.
Непривычная для Италии схема помогает раскрыться атаке команды
Когда вспоминаешь сборную Италии, да и вообще итальянский футбол, то в голову сразу лезет мысль о грамотной игре в обороне и ставке на индивидуальное мастерство впереди. В Италии всегда были великие нападающие, но первостепенно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сейчас же Манчини внедрил непривычную для итальянского глаза схему 4-3-3, в которой, как выясняется, лучше всего раскрывается весь спектр атакующих умений этой команды. Тройка нападающих в лице Берарди, Инсинье и Иммобиле разорвала всех своих соперников по групповому этапу и сборной Австрии, которая попала на итальянцев в плей-офф, хочется пожелать удачи и хорошенько подумать над тем, как сдерживать такую атаку. Плюс полузащита с Жоржиньо в центре поля отлично разрушает атаки соперника. Тройка Жоржиньо, Локателли и Барелла показывает идеальный баланс между обороной и атакой. Здесь нет жесткого опорного полузащитника, а исключительно умные футболисты с видением поля на уровне Пирло в лучшие годы. Плюс грамотное движение — это то, что отличает эту Италию от предыдущих формаций. Ни один из вышеназванных полузащитников не является фланговым игроком, они сосредоточены на продвижении в атаку и умным движениям без мяча, за счет чего и удается так образцово играть в защите. На помощь им всегда готовы подоспеть игроки из атакующей тройки, поэтому число быстрых атак на собственные ворота у Италии минизировано.
Еще больше вселяет страх в соперников итальянцев статистика ударов в створ ворот. Сборная Италии за весь групповой этап получила лишь 2 удара по владениям Доннарумы. За три игры это результат за гранью фантастики. И игра защитников здесь соприкасается с действиями всей остальной команды, за счет чего получилось достичь таких невероятных цифр.
Каким будет путь итальянцев в плей-офф покажет лишь время. Но сейчас они очень сильно поднимают свои позиции в списке претендентов на победу на Евро. Уровень команд-соперниц определенно увеличится, но даже так у этой команды не видится слабых мест, их может проявить лишь матч с по-настоящему сильной сборной.
Группа смерти обличила слабые стороны Франции, Германии и Португалии
До начала турнира не так много говорили о сборной Италии или Бельгии. Первые лишь на самом чемпионате показали свою истинную силу, а вторые играют ровно так, как от них и ждали. Особый интерес был к группе F, где столкнулись действующий чемпион турнира сборная Португалии и два последних обладателя Кубка Мира — сборные Франции и Германии. Ну а удачи желали сборной Венгрии, которая затесалась в эту элитную компанию. Но кто знал, что сумеет показать это команда из Восточной Европы. Нет, они не вышли в плей-офф, заняв 4-место, но в каждом из матчей против своих соперников демонстрировали такой самоотверженный и классный футбол, что у этой команды точно прибавилось фанатов, любящих андердогов на крупных турнирах.
И каждая из тройки Франция-Германия-Португалия добавила вопросов и обличила некоторые слабые места в собственной игре. Во-первых, очные встречи между большой тройкой вышли крайне закрытыми, за исключением игры Германия-Португалия. В остальном же эти сборные играли на результат и показали, что не так уж и хороши в этом компоненте. В каждом матче исход решали не игровые действия, а ошибки.
Автогол Хуммельса в матче с французами, уйма пенальти в игре с португальцами — сборная Германии показала самый невыразительный футбол на этом групповом этапе. Подопечные Йоахима Лева, который покидает национальную команду после этого турнира, является самой сбавившей из всех топ-команд Европы. Новая схема и тактика игры пока не приносит нужных дивидендов, немцам повезло в том, что удалось занять второе место в группе. Основные вопросы возникают к линии обороны. Вернувшийся в команду Матс Хуммельс не выглядит оплотом надежности, да и его напарник Матиас Гинтер не выделяется на фоне своего более звездного коллеги. Германию спасает атака, которая в состоянии скрывать пробелы в обороне. Но даже этого не хватило в игре с французами, которые первыми показали, что эту сборную Германии можно и нужно обыгрывать. Англичане, которым в пару достались немцы, точно сумеют вскрыть оборону «Бундестим», хотя сами не особо блещут на этом турнире.
Сборная Португалии вновь выходит с третьего места. Новый формат Евро явно им нравится. Команды, занявшие третьи места в своих квартетах, выходят в плей-офф лишь на двух последних розыгрышах Евро, поэтому по старому формату Криш и компания не должны были выигрывать предыдущий чемпионат. Но им это удалось, но если посмотреть на игру португальцев сейчас, то не видно никаких предпосылок к тому, что им удастся хоть как-то приблизиться к своему достижению пятилетней давности. Команда по-прежнему действует больше от соперника, и это при наличии такой группы атаки. При этом Португалия никогда не славилась россыпью талантов в линии обороны. Наверное, с этим и связан стиль игры, который проповедует Португалия. Он в некоторой степени напоминает то, что сейчас демонстрирует сборная Германии. Основная задача — это доставить мяч до группы атаки, а там мастерство сделает свое. Пока это работает, но насколько хватит этого запала, сказать трудно. А еще и соперник в плей-офф самый неподходящий для первого раунда. Команда Бельгии — это явно не то, на что рассчитывали португальцы в 1/8 финала. Выдержав такую группу и теперь играть с еще более сильным соперником, коим, безусловно, являются бельгийцы.
Сборная Франции на фоне своих соперников по группе прошла более гладко. Дидье Дешам и его игроки единственные не потерпели поражения за три тура. Но даже при этом их игра стала еще более прагматичной, нежели это было на ЧМ 2018 в России. Имея, наверное, сильнейший в мире состав, французы играют настолько сдержанно, что непонятно, за счет чего им удастся пробиться в решающую стадию турнира. Метод «не навреди», который судя по всему, исповедует тренерский штаб французской команды, помог выйти с первого места, но тактика игры будто бы сдерживает футболистов на поле, сковывает их атакующий потенциал. Стерильный футбол, который все больше заточен на личности Киллиана Мбаппе не приведет ни к чему хорошему. Команда Португалии и Аргентины подтвердят это. При наличии таких исполнителей как Погба, Бензема и др. французы делают большущий крен на фланг форварда ПСЖ и пока это приносит совсем небольшие плоды.
Сборная Венгрии дала бой лучшим командам мира
Ну а главной звездой «группы смерти» стала команда Венгрии. Итальянцу Марко России могло помочь лишь чудо для того, чтобы выйти в плей-офф из такой группы. Даже с учетом того, что они сделать этого не смогли, то ту игру, которую они показывали, заслуживает только похвалы. Это тот случай, когда за игру вторым номером не может быть стыдно. Да, в каждом из матчей венгры владели мячом не более 35 %, но даже при этом их контратаки стали настоящей болью для соперников.
На прошлом Евро Венгрия и вовсе вышла в плей-офф, поэтому исключительно со статистической точки зрения, то выступление в этом году хуже. Но состав группы будет сниться в ночных кошмарах всем болельщикам этой сборной, ведь такой квартет подразумевал избиение венгров в каждой игре. Но этого не произошло. Всего одно поражение в трех матчах, да и то упущенная ничья в самой концовке. 80 минут с португальцами Венгрия играла почти идеально, но соперник все-таки сумел их наказать.
Но даже несмотря на это, два набранных балла является прекраснм результатом для этой команды. Венгры до последнего тура даже могли выйти в плей-офф, но упустили победу над Германией и остались на 4 месте.
Основная заслуга сборной Венгрии — это то, что она обличила слабые стороны всех своих соперников. Ни одна из больших команд, игравших в группе F, мало что могла противопоставить грамотной обороне и быстрым атакам своего менее именитого соперника. Игроки венгров продемонстрировали выдающуюся тактическую выучку и даже несмотря на неудачный исход группового этапа, точно влюбили в себя футбольную общественность.
8 автоголов. На пяти предыдущих Евро в сумме было меньше
Помимо результатов, этот Евро точно запомнится огромным количеством автоголов. По завершении группового этапа набралось уже 8, хотя не предыдущих пяти розыгрышах в сумме было 7. Нет точного объяснения этому феномену, но если посмотреть сами матчи, которые проходят не в самом быстром темпе, то можно предположить, что игроки изнеможены ковидным сезоном. С этим связана не самая выдающаяся игра почти всех команд на турнире, не самый зрелищный футбол, который вытекает в большое количество ошибок и, как следствие, в автоголы.
Особенно выделяются на этом фоне перфомансы от голкиперов, а именно вратаря сборной Польши Войцеха Щенсного и голкипера словаков Мартина Дубравки. Нечасто увидишь мячи, залетающие в сетку от стражей ворот, а на этом Евро их уже два и один комичнее другого.
Такими темпами, цифрой 8 количество автоголов явно не ограничится, ведь позади только групповой этап, а впереди еще более напряженные игры навылет.
Полный список участников плей-офф Евро 2020 выглядит следующим образом: Италия, Австрия, Испания, Германия, Англия, Франция, Португалия, Украина, Швейцария, Уэльс, Хорватия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды и Чехия. Матчи навылет стартуют в субботу, 26 июня.
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