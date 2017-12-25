ОАО Челны-Холод

Общая информация

Компания была основана в 1987 году. Предприятие является крупнейшим российским производителем мороженого, ассортимент которого насчитывает более 130 наименований. Мороженое производства ОАО «Челны Холод» пользуется спросом во многих регионах России, а также за ее пределами: в Казахстане, Азербайджане, Абхазии. Кроме того, предприятие производит более 50 наименований полуфабрикатов и более 60 наименований рыбной продукции.

Руководитель -Шакирзянов Газильян Галимзянович

Дата последнего обновления: