Мы никогда не победим COVID-19 без борьбы с «вакцинным национализмом»

Ученые призвали к справедливой вакцинации с учетом интересов развивающихся стран, которым не помочь одной благотворительностью

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Преодолеть пандемию коронавируса позволит лишь справедливое распределение вакцин в мире, с учетом интересов развивающихся стран, а не устаревшая благотворительность. Об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишут Софи Харман — профессор международной политики Лондонского университета королевы Марии, Юджин Ричардсон — доцент кафедры мирового здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы и Парса Эрфани Фогарти — научный сотрудник Университета социального равенства в области здравоохранения Гарвардской медицинской школы. По мнению ученых, глобальный охват вакцинации крайне необходим для предотвращения смертей и появления новых штаммов. Без устранения этого дисбаланса, угроза COVID-19 в мире никогда не исчезнет, убеждены специалисты. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Вирус опережает нашу устаревшую политику

Мы никогда не остановим смерть и потери от COVID-19, пока не узнаем о справедливом распределении вакцины. За месяц встреч на высоком уровне от саммита стран Большой семерки до Всемирной ассамблеи здравоохранения мы стали свидетелями множества высказываний со стороны глобального севера и большого количества разочарования со стороны глобального юга, но по-прежнему никаких существенных изменений в том, как добиться мирового вакцинирования. Вакцины дают науке невероятную возможность опередить вирус, но теперь мы видим, что вирус опережает нашу устаревшую политику.

Около 0,8% всех распространенных в мире вакцин против COVID-19 отправлено в бедные страны. Большая часть введенных 1,65 миллиарда доз вакцины была произведена в развитых странах. Разумеется, что это общая большая проблема. Глобальный охват крайне необходим для предотвращения смертей COVID-19 и для предотвращения появления новых штаммов. Если мы не устраним этот дисбаланс, угроза COVID-19 никогда не исчезнет.

По утверждению BMJ Global Health (еженедельный британский рецензируемый научный журнал, публикующий статьи в области медицины, издается с 1840 года — прим. пер.), мы можем устранить этот дисбаланс, призвав к справедливости в отношении распределения вакцин. Нам нужно отказаться от устаревших моделей благотворительности, в которых бедные страны полагаются на остатки богатых стран. Вместо этого нам необходимо развивать производственные и дистрибьюторские мощности по всему миру, чтобы быстро доставлять вакцины туда, где они необходимы.

Обещания в G7 очень хороши, но они запоздалы и маскируют существующую проблему вакцинного национализма и накопительства. Фото facebook.com/POTUS

Для начала международному сообществу необходимо прекратить продвигать благотворительные модели обмена оставшимися вакцинами и политику Covax (Глобальный доступ к вакцинам COVID-19, сокращенно COVAX, — это всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Gavi, Альянса по вакцинам, Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям и Всемирной организации здравоохранения — прим. переводчика). Совместное использование остатков нерационально и зависит от прихоти отдельных стран, часто вакцин остается слишком мало и прибывают они слишком поздно. Обещания в G7 очень хороши, но они запоздалы и маскируют существующую проблему вакцинного национализма и накопительства.

Covax — эдакий кот Шредингера

Covax — инициатива, направленная на предотвращение национализма, с самого начала была обречена на провал. Она была создана для того, чтобы в 2021 году каждая страна мира имела доступ к дозам для 20% населения, независимо от платежеспособности.

Covax получил признание эффективной ковид-политики. Однако он уже сейчас сталкивается с тремя серьезными проблемами. Первое, пожалуй, наиболее очевидное: доз для 20% населения в этом году не будет достаточно, чтобы достаточно быстро сформировать иммунитет к COVID-19. Второй — это предложение. Индия является основным поставщиком вакцин для программы Covax. Введение Индией ограничений на экспорт вакцин, чтобы помочь справиться с разрушительной вспышкой, ограничивает поставки для Covax. Третий вариант, самый очевидный — значительный дефицит финансирования.

Благотворительные акции, такие как Covax, всегда недофинансируются. Если они недофинансированы в краткосрочной перспективе, мало надежды на их среднесрочное и долгосрочное финансирование. Мы наблюдали это уже на примере таких финансовых инициатив как «Сделать бедность историей» и «Цели тысячелетия в области развития, связанные со здоровьем». Учреждения постоянно и планомерно будут ограничивать число субсидированных государств.

Благотворительные акции, такие как Covax, всегда недофинансируются. Фото unicef.org

Covax — эдакий кот Шредингера в глобальном здравоохранении. При каждом обвинении в накопительстве вакцин страной или отсутствии поддержки и обмена интеллектуальной собственностью государства ссылаются на Covax как на доказательство того, что они привержены вакцинации вместе со всем миром. Covax используется как пример благих намерений и одновременно как предлог для блокировки передачи технологий и передачи прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации (ВТО).

Страны с низким и средним уровнем дохода уже знают об этом. Вот почему они скептически относятся к усилиям по заключению нового международного договора о готовности к пандемии. Такие государства принимают благотворительность от Covax как единственное предложение, но знают, что выходом из их ситуации было бы производство вакцин самостоятельно.

Так дело не пойдет

Государства должны иметь право производить свои собственные вакцины и опираться на предыдущие знания об эффективных кампаниях вакцинации населения. Роль международного сообщества должна заключаться в содействии передаче технологий, наращиванию потенциала по производству вакцин внутри страны и разработке кампаний иммунизации внутри страны. Все остальное — возьня для отвода глаз.

Отказ от права интеллектуальной собственности на произодство вакцины находится в рамках правил ВТО в соответствии с поправкой о правах интеллектуальной собственности, связанной с торговлей, которая была внесена в разгар кризиса ВИЧ / СПИДа. Страны могут выдавать принудительные лицензии и производить свои собственные вакцины против COVID-19. Однако, страны не делают этого, опасаясь наказания в глобальной торговой системе.

Год назад никто не думал, что можно будет иметь безопасные и доступные вакцины от COVID-19. Фото: Максим Платонов

Защитники интеллектуальной собственности считают, что страны с низким и средним уровнем доходов не обладают потенциалом для разработки вакцин. Это попахивает дискриминацией в отношении того, что считается возможным в бедных странах.

Если такие защитники действительно верят, что это так: вкладывайте деньги туда, куда вам нужно, и помогайте наращивать потенциал. Страны с низким и средним уровнем доходов могут производить вакцины за счет передачи технологий и инвестирования от стран с высоким уровнем доходов, а также путем сотрудничества с экспертами по поставкам вакцин( такими как Covax) для согласования сложных цепочек поставок. Сложно, но не невозможно.

Фармацевтические компании могут получить компенсации за счет дополнительных государственных субсидий. Их вложения не обязательно должны быть из собственного кармана. Учитывая, что государственное финансирование было основополагающим в стимулировании исследований и разработок вакцин против COVID-19, государственное финансирование также можно использовать для стимулирования передачи технологий. Как заявила глава МВФ (Международный валютный фонд — прим. переводчика) Кристалина Георгиева: «Политика в отношении вакцин — это экономическая политика», и поэтому инвестиции в вакцины являются хорошими инвестициями для государств, учитывая угрозу COVID-19 для мировой экономики.

Год назад никто не думал, что можно будет иметь безопасные и доступные вакцины от COVID-19. Государственные финансы, частные инвестиции и научные усилия все вместе демонстрируют , что может быть это возможно. Давайте перестанем говорить о благотворительности и придем к пониманию, что именно положит конец этой пандемии.