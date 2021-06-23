«Одна большая толпа» — российские курорты «провалились» на пляжах

Татарстанские туристы столкнулись с перегруженностью центральных пляжей в Сочи, Анапе и Крыму

Центральные пляжи российских курортов Краснодарского края и Крыма перегружены, а в обход них нет подходящего места для отдыха семьей. «Если вбок уехать, то все равно на машине не подъехать к свободному месту купания», — рассказывают татарстанские туристы, которые на личном транспорте отправились в отпуск в Витязево, что в пригороде Анапы. По их словам, в шаговой доступности трудно найти подходящий пятачок на песке для семейного отдыха. А доступ на крымские пляжи после наводнения в Ялте может ограничить Роспотребнадзор. Альтернативой могут стать курорты Турции: из Казани запустили первые чартерные рейсы в Анталью.

Переполненные Сочи, Витязево, Евпатория

Российские курорты оказались не готовы к массовому наплыву туристов, которые из-за закрытия границ заполнили Краснодарский край и Крым. Прежде всего, забиты пляжи, жалуются отправившиеся на отдых татарстанцы. Но и другая инфраструктура мест отдыха не справляется с наплывом.

В соцсетях публикуют фото огромных сочинских очередей, например, в бассейн на пляже «Жемчужина», на границе с Абхазией, в аэропорту и утренней «Ласточке». «Сочи сейчас — это одна большая толпа» — сетуют в городском паблике.



Как рассказывают татарстанские туристы, территория центральных пляжей в главных курортных городах страны перестала вмещать всех приезжих. Люди загорают буквально на головах друг у друга. Пока была закрыта Турция, туристы рванули на российские курорты. Чтобы получить удобное место на пляже, они занимают место с раннего утра.



«Сочи сейчас — это одна большая толпа» — сетуют в городском паблике. Фото vk.com/this_is_sochi

Переполненным оказался даже олимпийский пляж в Сочи. В Сети набирают тысячи просмотров видео, где загорающие стоят и лежат на песке впритык друг к другу. Естественно, ни о какой социальной дистанции здесь нет и речи. Заходя купаться в море, снова оказываются в толпе уже в воде.



— Посмотрите на количество людей на пляжах Олимпийского парка. С каждым днем их становится все больше и больше, — говорит автор ролика.



В пригороде курортного города Анапы обстановка не лучше. Здесь тоже не найти свободного местечка.

— Центральные пляжи перегружены, — рассказали «Реальному времени» казанские туристы, которые приехали в Витязево. — Можно попробовать объехать их со стороны, но подъехать к побережью на машине невозможно. Дикие пляжи недоступны.

Большая часть доступной городской пляжной зоны находится в собственности отелей, а городские не расширяются, — объяснил представитель казанского туристического бизнеса:

— Туда попасть можно только тем, у кого есть туристические путевки. Или неофициально платить охраннику на входе, — рассказал он.



Большая часть доступной городской пляжной зоны находится в собственности отелей, а городские не расширяются. Фото vk.com/bestanapa

Загородная прибрежная полоса, где любят останавливаться самостоятельные туристы, не обустраивается. По словам представителей турбизнеса, самостоятельным туристам не стоит искать альтернативных мест, потому что сейчас их просто нет. «Если хотите отдохнуть с комфортом, чтобы над вами не нависали чужие тела, покупайте туры», — заявил он, — «Или тщательно изучайте территорию — на это уйдет пара-тройка дней вашего отпуска».

И на пляжных курортах Крыма небывалый наплыв туристов. Так, жительница Казани Елена Мельник, уехавшая отдыхать в Евпаторию, сообщила: «Сегодня на море — море народа. Такое впечатление, что все отменили бронирование на южном берегу и Керчи, и сразу с самолета ломанулись в Евпаторию, где море чистое, солнце теплое и никого потопа». В разговоре с «Реальным временем», она рассказала, что отдыхает не на самом Центральном пляже, а в отдалении.

И на пляжных курортах Крыма небывалый наплыв туристов. Фото vk.com/evpatut

Роспотребнадзор хочет ограничить крымские пляжи

После стихийного бедствия в Ялты Роспотребнадзор распорядился ограничить использование пляжей в районах Крыма, которые наиболее сильно пострадали от подтопления. Как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, в связи с ухудшением качества морской воды и в целях профилактики острых кишечных заболеваний санврачи постановили приостановить эксплуатацию пляжей на некоторых территориях. Кроме того, в республику отправилась группа экспертов для контроля за проведением на полуострове санитарно-противоэпидемических мероприятий. Теперь местным властям придется заняться очищением побережья от грязи и это потребует немало времени.



— Не стоит забывать, что Крым более 20 лет находился под контролем Украины. Инженерно-техническая и туристическая инфраструктура полуострова долгое время не развивалась, а после властям придется работать «засучив рукава». Ведь есть риск, что с открытием Турции туристы перестанут массово приезжать, и цены могут упасть, — высказал мнение гендиректор туристической компании «СТЕН» Леонид Пресс.

С открытием Турции российские туристы стали менять путевки. Так, сервис бронирования Level.Travel сообщил, что после решения возобновить авиасообщение с Турцией спрос на отдых в России сократился на 50%.



— Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно,— сообщила РИА Новости директор АТОР Майя Ломидзе.

В числе курортов, на которые упал спрос, все популярные места для отдыха — Крым, курорты Краснодарского края, Калининградская область, Санкт-Петербург и другие. «Довольно закономерный результат. Большинство организованных туристов летом выбирают пляжный отдых, поэтому российские морские курорты уже не первую неделю переполнены. В Турции же, в свою очередь, сейчас высокий сезон — прекрасная комфортная погода, по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами, огромное количество свободной качественной инфраструктуры, в отличие от российских курортов, и сравнительно невысокие цены — от 37 тысяч рублей на двоих на семь дней».

На турецкий берег



Чартерные рейсы в Турцию начали вылетать из Казани с первых часов с начала действия разрешения федерального оперштаба на возобновление полетов из России. Правда, из заявленных вчера 10 авиарейсов в онлайн-расписании Международного аэропорта «Казань» подтвердили готовность только три чартерных перевозчика. Кроме регулярного рейса Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») в Стамбул, первым в Анталью вылетел чартер авиакомпании «Ямал», зафрахтованный туроператором TUI, турецкий чартерный перевозчик Azur Air, и аэробус А321 авиакомпании Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе казанского аэропорта. Отменили заявки на отправку сегодняшних рейсов в Анталью авиакомпании RoyalFligh, «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Чартерные рейсы в Турцию начали вылетать из Казани с первых часов с начала действия разрешения федерального оперштаба на возобновление полетов из России. Фото: Максим Платонов

Слоты на вылеты в Турцию распределялись руководством аэропорта практически в ручном режиме. По данным источников «Реального времени», одной из первых заявку подала авиакомпания Nordwind Airlines.



— В настоящее время аэропорт «Казань» совместно с авиаперевозчиками в оперативном режиме прорабатывает вопросы слотирования (согласование графика движения воздушных судов) рейсов в Турцию. Как только поступают запросы от авиакомпаний, специалисты аэропорта их обрабатывают, согласовывают и вносят в расписание, — пояснили в пресс-службе МАК, добавив, что просят пассажиров следить за изменениями.



Отметим, что согласование слотов проходило во взаимодействии с турецкими аэропортами, которые оперативно принимали решения о выдаче слота на прием воздушных судов из Казани. Окончательно расписание сформировалось ближе к 17 часам. Таким образом, количество заявленных рейсов превзошло ожидания казанских туристических агентств, которые прогнозировали отправку 4-5 прямых рейсов в день. По факту отправилось всего три. Для сравнения, в этот день из Казани отправляется 4 рейса в Сочи и 2 рейса в Симферополь.



На фоне открытия Турции авиакомпании ввели промоцены на полеты 22-23 июня до Сочи. Фото: Максим Платонов

«Турецкие отели не задирают цены»



После объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией в казанских агентствах открылись продажи с вылетом с 22 июня. Больше бронирований приходится на отели уровня 4-5 звезд.

— Определить ценовую траекторию на июньские туры нельзя, так как на анталийском побережье расположены тысячи отелей разного уровня звездности и каждый из них ведет самостоятельную маркетинговую политику, — рассказывает Леонид Пресс. — Конечно, нельзя не признать, что локдаун повлиял на бизнес турецких отелей. На выходе из-под ограничений им необходимо добиться быстрой загрузки, поэтому они не задирают цены и взвешенно подходят к ценообразованию.



В пресс-службе туроператора TUI рассказали, что их туристы отправляются чартерным рейсом авиакомпании «Ямал». «Те, у кого были запланированы поездки на 22 июня, они полетят априори, — пояснили в компании, — Те, кто купил туры позже, полетят в запланированные даты». А те, у кого остались брони с прошлого лета, полетят в сроки, согласованные при переносе: «Им были предложены варианты переноса и они перенесли свои путешествия еще в апреле-мае».

На фоне открытия Турции авиакомпании ввели промоцены на полеты 22-23 июня до Сочи. У ряда авиаперевозчиков стоимость этих билетов примерно на 20% ниже регулярных цен. Вывозные рейсы при этом еще дешевле. Гендиректор AVT Азамат Сабиров считает, что подобные шаги направлены на удержание туристического потока на фоне открытия Турции.



— Я и сам недавно летал в Краснодар за 3500 рублей. Это очень низкая цена, равная стоимости одного часового рейса, а ведь мы летим почти 2 часа, — констатировал он, — Накопился большой отложенный спрос, который взялись восстанавливать ведущие туроператоры. А перевозчикам придется держать привлекательные цены, чтобы поддерживать интерес к Сочи и Крыму.