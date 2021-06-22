День в истории: соглашения России и Татарстана, 80 лет с начала войны и приговор Галилею

Чем примечательна дата 22 июня

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 22 июня, — одна из самых трагических дат в истории нашей страны — День памяти и скорби — 80 лет назад началась Великая Отечественная война, в которой СССР потерял около 27 млн человек. На это же дату пришлось еще много событий. В этот день Россия и Татарстан заключили три стратегически важных соглашения, в Брюсселе подписали Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Кроме того, считается, что именно 22 июня Галилео Галилей под давлением инквизиции отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира — о том, что Земля вращается вокруг Солнца. В этот день родились немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, американский кинорежиссер, лауреат четырех «Оскаров» Билли Уайлдер, писатель Андрей Некрасов. Скончались итальянский мыслитель Никколо Макиавелли, советский физик, автор теории излучения Илья Франк, советский и белорусский писатель Василь Быков, поэт-песенник Леонид Дербенев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Три соглашения России и Татарстана, первый памятник Рихарду Зорге

22 июня 1993 года в Казани состоялось важное и значимое для Татарстана событие: правительства России и республики подписали три соглашения. Первое касалось вопросов собственности, второе — взаимного делегирования предметов ведения и полномочий в оборонных отраслях промышленности. Третьим соглашением власти урегулировали отношения Российской Федерации и Республики Татарстан в вопросах таможенного дела. Председатель Совета Министров России Виктор Черномырдин в тот день обратил внимание, что есть все предпосылки для подписания двустороннего договора между Россией и Татарстаном. По его прогнозу, документы должны были подписать уже в июле 1993 года, но это случилось лишь на следующий год.

Фото: twitter.com/fcrk

В 2007 году этот день омрачился смертью защитника казанского «Рубина» Ленара Гильмуллина. Он ушел из жизни в возрасте 22 лет в Казанском институте травматологии и ортопедии от травм, полученных в автокатастрофе. Молодой футболист успел сыграть 29 матчей и забить два гола в чемпионате России. С 2009 года в Казани ежегодно проводится футбольный турнир памяти Гильмуллина.



В 2016 году в Казани в сквере Славы открыли памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге. Его установка дала старт проекту «Аллея российской славы» в республике. Бюст создали на средства российского скульптора Михаила Сердюкова и мецената Валита Рахматуллина.

Воевода Мещеринов подавляет Соловецкое восстание. Лубок XIX века. Фото: wikipedia.org

День памяти и скорби, начало Соловецкого сидения

В 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича стрелецкое войско под командованием стряпчего Игнатия Волохова высадились на Соловецком острове. Началось сопротивление монахов, которые отказывались принять реформы Никона. Событие вошло в историю как Соловецкое сидение. Незадолго до его начала Соловки получили настоятеля, который разделял реформу православной церкви, — Иосифа. Монахи, желающие исповедовать религию по уже сложившимся обычаям, его не приняли. Иосифа выслали, а его место занял старообрядец Никанор, что власти восприняли как бунт и решили разобраться с вопросом силой. Соловецкое сидение закончилось лишь зимой 1676-го. Никанора как главного зачинщика восстания казнили, а остальных бунтовщиков разослали по острогам.

В 1818 году на берегу реки Сунжи (приток Терека) генерал русской армии Алексей Ермолов основал крепость Грозную. «Перед нами неказистое сооружение из дерева и земли. На переднем плане — земляной вал с широкими открытыми легкого типа воротами: два круглых столба с перекладиной и навешенной деревянной решеткой». Так она выглядела, если верить описанию современников. Строительством шестиугольной крепости занимались 5 тыс. русских солдат. На это у них ушло 4 месяца. Крепость разрасталась, появились поселения. В 1848 году одно из них стало именоваться станица Грозненская. К концу 60-х годов XIX века крепость уже не имела стратегического значения для Российской империи, и в 1869 году ее преобразовали в окружной город. Так появился Грозный — столица Чечни.

Фото: wikipedia.org

22 июня 1941 года — трагическая дата в истории нашей страны. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие», — сообщил советским гражданам министр иностранных дел Вячеслав Молотов (позже это обращение перезаписали от лица первого диктора СССР Юрия Левитана). Так началась война, которая продлилась 4 года и унесла около 27 млн жизней только среди жителей нашей страны. Первой с врагом столкнулась Брестская крепость. Ее защитники не сдавались врагу и оборонялись целый месяц. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — сказал в тот роковой день Молотов. Фраза стала лозунгом войны и настоящим пророчеством — 9 мая 1945 года война закончилась победой СССР. В 1996 году в России 22 июня объявили Днем памяти и скорби. В этот день чтят память погибших, а в героической Брестской крепости традиционно в 4 часа утра начинается митинг-реквием «Поклонимся великим тем годам».

Фото: wikipedia.org

Галилео отказался от слов, что Земля вращается вокруг солнца, день рождения Ремарка

В 1633 году в доминиканском монастыре святой Минервы, где когда-то свой смертный приговор выслушал Джордано Бруно, Галилео Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Ученого обвинили, что он «распространяет в народе лжеучение». Текст отречения для него подготовили заранее. По нему он заявил, что «всегда веровал, теперь верую и при помощи Божией впредь буду верить во все, что содержит, проповедует и чему учит святая Католическая и Апостольская Церковь». Инквизиция повелела Галилею «оставить ложное мнение», по которому «Солнце находится в центре мира и неподвижно, а Земля движется вокруг оси суточным вращение», а его книгу «Диалог» запретили публичным указом. Лишь в прошлом веке папа римский Иоанн-Павел II официально признал, что инквизиция совершила ошибку, заставив Галилея отречься от теории Коперника. Существует легенда, по которой после суда ученый сказал: «И все-таки она вертится!», но доказательств этого факта нет.

Галилей перед судом инквизиции Жозеф-Николя Робер-Флёри, 1847. Фото: wikipedia.org

В 1898 году родился немецкий писатель, представитель «потерянного поколения» Эрих Мария Ремарк. Автор романов «Три товарища» и «Триумфальная арка», он получил широкую известность и популярность во всем мире. В не менее читаемом романе «На Западном фронте без перемен», за который Ремарка лишили немецкого гражданства, он описал войну глазами девятнадцатилетнего юноши. О ее ужасах писатель знал не понаслышке: он участвовал в Первой мировой войне, на фронтах которой получил пять ранений. Умер Ремарк в возрасте 72 лет в Швейцарии.

В 1994 году в Брюсселе был подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Программа нацелена на повышение уровня безопасности в Европе, открытость в формировании военного бюджета государств-участников, обмен сведениями о вооруженных силах, обеспечение контроля над вооружениями. В ней, помимо России, участвуют и другие страны. Однако Москве при вступлении в программу, предоставили более обширный круг полномочий.