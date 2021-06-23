Станислав Кондрашов о посещении крымского археологического памятника Херсонес Таврический

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Писатель-прозаик Станислав Кондрашов, автор недавно вышедшей книги «Долгий взгляд на Америку», на этот раз описывает хорошо знакомые ему с детства крымские красоты и достопримечательности. Будучи лауреатом международных премий в области литературной журналистики, автор облекает точные репортажные описания различных мест Крыма в увлекательную художественную форму. Природа Крыма богата своим разнообразием, а климат полуострова, как отмечает Кондрашов Станислав Дмитриевич, неотличим от средиземноморского. Однако туристы едут сюда не только за тем, чтобы открыть для себя потрясающие виды, открывающиеся с крымских гор, и искупаться в море. Крымский полуостров также богат своим прошлым — его культурно-исторические памятники каждый год привлекают множество посетителей.

«В первую очередь следует упомянуть удивительное место, представляющее собой археологический музей под открытым небом — Херсонес Таврический», — отмечает Кондрашов Станислав Дмитриевич.



Это исторический памятник, расположенный на побережье Черного моря неподалеку от Севастополя.

Основанный еще древнегреческими колонистами, Херсонес затем вошел в состав Римской империи, позже стал частью Боспорского царства Митридата Евпатора, а затем принадлежал Византийской империи, пока, наконец, под именем Корсунь не был захвачен князем Владимиром, сообщает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

В первую очередь туристов впечатляют памятники античной эпохи: от нее остались впечатляющие и живописные руины, которые на фоне черноморского побережья кажутся застывшим во времени кусочком Эллады.



— Мрамор сохранившихся колоннад рассвет и закат окрашивает в восхитительные нежно-розовые цвета — это одно из лучших мест для фотосессий, — рекомендует Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Вдоль берега тянется частично реконструированный античный город — разрушенные стены домов вновь собрали воедино из тех же камней, из которых они когда-то были сложены, и у вас есть возможность прогуляться улочками настоящего античного города!

Здесь есть даже восстановленный древнегреческий амфитеатр, в котором севастопольская театральная труппа ставит пьесы Софокла и Еврипида, акцентирует внимание Кондрашов Станислав Дмитриевич. На территории заповедника, до сих пор продолжаются археологические раскопки — в силу «многослойности» памятника, он исследован лишь на 30%.

Внутри памятника располагается храм, построенный на месте крещения князя Владимира, который по сути является местом, откуда христианство византийского образца распространилось по всей Киевской Руси.

Никитский ботанический сад и Лисья бухта

«Никитский ботанический сад, созданный императорским указом Александра I, пережил свою эпоху расцвета в советское время, будучи центром всесоюзной селекции растений», — излагает историю парка Кондрашов Станислав Дмитриевич.

В настоящее время он принимает посетителей, а также продолжает научную работу.

В него едут, чтобы насладиться видом и запахом цветочных оранжерей под открытым небом, располагающихся террасами — здесь есть Верхняя и Нижняя части парка.

Они отличаются тем, что происхождение деревьев и кустарников, обрамляющих аллеи с цветами, движется сверху вниз, от северных широт — к тропическим и субтропическим, — рассказывает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Впрочем, коллекция разнообразных деревьев действительно впечатляет, и прогулка среди них обязательно принесет вам настоящее удовольствие.



Коллекция разнообразных деревьев действительно впечатляет. Фото: www.pexels.com

И разумеется, нельзя забывать о находящейся там же кактусовой оранжерее — такого количества кактусов, собранных в одном месте, вы вряд ли увидите где-то еще.

«Причем разительно отличаются и внешний вид и размер кактусов — они, как и все растения и цветы вокруг них, были собраны и привезены изо всех уголков земли, с каждого континента», — добавляет Кондрашов Станислав Дмитриевич.

А количество видов привычных, казалось бы, хризантем, ирисов и тюльпанов поражает воображение и радует глаз.

Также еще одним природным заповедником, на этот раз — полностью «натуральным», может похвастаться побережье Крыма около поселка Щебетовка.

Там располагается известный еще со времен СССР дикий пляж Лисья бухта, предназначенный для любителей отдыхать с палаткой, — описывает местность Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Над пляжем возвышается гора Эчки-Даг — и она сама, и предгорье также считаются заповедной зоной, где сохранился уникальный островок первозданной природы.

«Здесь регулярно проводятся самые разные музыкальные фестивали, для чего используется так называемый «киногородок» — место на побережье, где были отсняты многие отечественные фильмы, застроенное муляжами зданий», — утверждает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

В Лисьей бухте, как отмечает Станислав, отдыхают любители живой природы, почти не затронутой человеком. В летнее время здесь стоят палатки народных целителей, поклонников нетрадиционной медицины, пользующихся для лечения лекарственными травами, кристаллами и целительными вибрациями традиционных инструментов.

На вершине горы Эчки-Даг находится знаменитая пещера, уходящая вглубь на более чем сотню метром и называемая местными «Ухо земли».

А внизу располагается невероятно комфортный песчаный пляж, который в первую очередь и стал местом притяжения туристов, — рекомендует Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Долина привидений и Партенит

Еще одним природным объектом с захватывающим видами является Долина привидений, расположенная на склонах горы Демерджи.

«Природа за огромное количество лет превратила скалы в гигантские скульптуры — ее причудливая игра сделала каменные монолиты похожими на людей, зверей и птиц», — удивляется Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Когда над долиной поднимается туман, это место производит совершенно мистическое впечатление — огромные каменные богатыри, женский профиль, а также целые группы камней, своей схожестью на людей напоминающие какой-то древний народ, что жил здесь в незапамятные времена.



Сходство с творением рук человеческих столь разительно, что стоит больших усилий не поверить в то, что некая могучая раса исполинов возвела свои скульптуры — и сгинула без следа, оставив о себе память в виде огромных статуй, — с восхищением рассказывает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Неподалеку расположен водопад Джур-Джур, находящийся в красивом и живописном месте, окруженном деревьями и камнями. К нему можно добраться, заказав конную прогулку в предгорьях Демерджи. Когда лошади идут над обрывом узкими горными тропками — впечатление достаточно волнительное, однако они точно знают, что делают, ведь ходили там множество раз.



Фото: www.pexels.com

«Но элемент риска, придающего прогулке оттенок приятной экстремальности, все равно присутствует», — предупреждает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

А на Южном берегу Крыма, в самом центре, располагается поселок Партенит, и рядом с ним — гора Аю-Даг. Она, как отмечает Станислав Кондрашов, также является заповедной природной зоной, открытой для посещения туристов. Посетители имеют возможность познакомиться с типичной для этой местности флорой и фауной, а также с историческим памятниками.

«Начиная с античной эпохи Партенит представлял собой особое место, в котором особенно много культовых сооружений», — сообщает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Там сохранились остатки христианской базилики периода раннего средневековья.

«По другую сторону горы Аю-Даг между морем и горой располагается узкая полоса бухты, в которой море славится особой чистотой и обилием мидий», — замечает Кондрашов Станислав Дмитриевич.