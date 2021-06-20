Ironstar Kazan: «железные люди» в Казанке и на Кремлевской набережной
В Казани прошли масштабные соревнования по триатлону Ironstar. Турнир объединил профессионалов и любителей циклических видов спорта со всего мира. Чтобы побороться за титул лучшего из лучших, в Казань приехали спортсмены из 16 стран. Стартовали спортсмены с заплыва на реке Казанка протяженностью почти 2 километра. Затем их ждала велогонка на дистанции 90 километров. Финишировали участники после забега в 21 километр.
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