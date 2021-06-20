«Каждый может ежедневно оказаться в лапах финансовых пирамид»

Глава Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров — о Finiko, Frendex и других пирамидах для «особо умных россиян»

Ядро любой финансовой пирамиды состоит из финансовых авантюристов, наивных людей, которым легко запудрить мозги, и соучастников пирамиды, которые сознательно приводят в нее новых жертв. Об этом рассуждает в интервью «Реальному времени» управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Он спрогнозировал скорый закат «черной звезды» Finiko и взлет Frendex, обозначил признаки пирамид, причины их популярности и обрисовал масштабы бедствия. Если вкратце — то всё очень плохо.

«Сейчас мы выплачиваем компенсации почти по 600 финансовым пирамидам»

— Вы возглавляете Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Но «финиковцы» и другие вкладчики в подобные организации с признаками пирамид не считаются официальными акционерами. Существуют ли у вас алгоритмы защиты таких людей?



— Фонд создан четверть века назад указом президента РФ. В указе написано, что в периметре интересов фонда находятся права простых людей, которые пострадали на финансовых рынках. Для нас важен человек, а не его статус, не то, кем он является — акционером, вкладчиком, инвестором. Для нас важен человек, пострадавший на финансовом рынке. Но есть нюансы. Если к нам придет пострадавший без российского гражданства, скорее всего, он не сможет получить компенсацию.



— Какие существуют способы помощи людям, которые по собственной воле несут свои кровно нажитые деньги в пирамиды?



— Таких инструментов по большому счету три. Если люди пострадали, уже утратили свои деньги, мы выплачиваем финансовую компенсацию. Сейчас мы выплачиваем компенсации по 600 финансовым пирамидам. Полный перечень можно найти на нашем сайте. Размер компенсации невелик — до 35 тысяч рублей всем гражданам и до 250 тысяч — ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Во-вторых, мы оказываем бесплатную юридическую помощь пострадавшим. И в-третьих, финансовое просвещение. Мы должны предупредить об опасности: рассказать о новых схемах обмана и пирамидных проектах, о финансовой культуре и гигиене.



Фото: Роман Хасаев

В России сейчас просто разгул финансового жульничества. Вы можете оказаться в лапах новой финансовой пирамиды каждый день, за исключением новогодних и майских праздников

«Фактически ежедневно появляется новая финансовая пирамида»



— Сейчас у многих на слуху Finiko и Frendex. Много еще таких организаций?



— Кругом мошенники! В России сейчас просто разгул финансового жульничества. Вы можете оказаться в лапах новой финансовой пирамиды каждый день, за исключением новогодних и майских праздников. И да, каждый день это может быть новое когтистое жулье.



Статистика по России действительно неутешительная. В 2020 году было выявлено 222 новые финансовые пирамиды, в первом квартале этого года — уже 85. Это только то, что выявил Банк России. Если темпы по выявлению не упадут, то к концу года мы увидим порядка 340 новых финансовых пирамид — фактически по одной каждый день.



Перечислить и назвать все их просто невозможно, потому что каждый день появляются новые. И каждый день наступает смерть новой финансовой пирамиды, потому что она выявляется и ее деятельность пресекают.



— Каков масштаб бедствия?



— Ежегодно в результате финансового мошенничества в России, по экспертным оценкам фонда, в карманы жуликов уходит сумма, сопоставимая с 576 млрд рублей. Соответственно, пирамиды — одна из составных частей этого финансового мошенничества. По пирамидам речь идет о десятках миллиардов рублей. Это огромная «кровопотеря» для экономики, поскольку выбытие этих финансов безвозвратно и токсично. Мы не знаем, куда дальше идут эти деньги. Возможно, на самые неблаговидные цели — наркотики, финансирование терроризма и другой криминал.



Фото Finikoru.com

Тот факт, что Finiko есть в «черной книге», значит, что ЦБ РФ выявил в этой компании признаки финансовой пирамиды. После этого информация передается правоохранительным органам для дальнейшей работы

«К сожалению, Finiko не умирает, а, наоборот, растет»

— Но ведь деятельность пирамид даже при их выявлении пресекается не всегда. Почему ту же Finiko не прикрыли до сих пор, с учетом того, что Центробанк признал эту организацию финансовой пирамидой? До сих пор людей туда всячески зазывают и они несут туда свои деньги. Как такое возможно?



— Существует достаточно много действующих опасных пирамидальных проектов. Фонд узнает об этих проектах от людей, наших подписчиков. У нас есть инструмент — специальный проект «СтопПирамида». На своих ресурсах мы проводим разбор действующих пирамидальных проектов, чтобы предупредить людей об опасности, чтобы они умели на практике распознавать признаки финансовых пирамид.



Компания Finiko действительно включена Банком России в Список недобросовестных финансовых организаций. Эта «черная книга», которую ведет Банк России, появилась 1 июня. Это маленький шаг регулятора, но гигантский скачок в противодействии мошенникам. И тот факт, что Finiko есть в «черной книге», значит, что ЦБ РФ выявил в этой компании признаки финансовой пирамиды. После этого информация передается правоохранительным органам для дальнейшей работы. О Finiko мы знаем достаточно давно с точки зрения жизни финансовых пирамид.

— А долго они живут?

— Маленькие пирамиды живут в среднем 3—6 месяцев. Большие проекты могут жить по несколько лет. Это крупнейший пирамидальный проект 2020 года. К сожалению, Finiko не умирает, а, наоборот, растет. По запросам в интернете мы видим, что все больше «особо умных» россиян хотят отдать деньги Finiko. Уже заведено уголовное дело (его возбудило главное следственное управление МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ — организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере, — прим. ред.). Но там пока тайна следствия, поэтому не знаем, что сейчас происходит, какие следственные мероприятия проводятся.



Даже несмотря на то, что заведено уголовное дело, люди по какой-то причине, видимо, для быстрого обогащения, получения сверхъестественного дохода, продолжают нести туда деньги. А «финикийские» сказочники умеют рассказывать сказки

Как сказать людям, что их финансы находятся в огромной опасности, если они их несут в Finiko? Наверное, это под силу только СМИ. Ведь даже несмотря на то, что заведено уголовное дело, люди по какой-то причине, видимо, для быстрого обогащения, получения сверхъестественного дохода, продолжают нести туда деньги. А «финикийские» сказочники умеют рассказывать сказки.

— А почему эти люди не боятся, если знают, что перед ними пирамида и они могут потерять все свои деньги?

— Вообще, 15% россиян — финансовые авантюристы. Если они даже понимают, что перед ними пирамида, они готовы отдать свои деньги в надежде оттуда вовремя выйти. Такого, как правило, не происходит. Войти-то можно, а вот выйти — не получится. Finiko — такой универсальный пирамидальный проект. Он работает по нескольким забойным легендам, начиная от супертрейдинга (1—3 процента в день). Приведу простой пример: если вы продадите квартиру за 100 тысяч долларов и, не дай Бог, отдадите эти деньги жуликам, то 3 процента в день с ежедневной капитализацией приведут к тому, что через два года вы должны стать самым богатым человеком в мире, обогнав даже Илона Маска.

А представьте себе, что при таких условиях вы продадите квартиру за 200 тысяч долларов? Тогда за год вы станете самым богатым человеком в мире. Это алогично, такой астрономической доходности на нашем рынке не бывает, и ее нельзя гарантировать. Это запрещено на финансовом рынке.

— Так каковы же все-таки признаки финансовой пирамиды?

— Гарантирование и обещание супердоходности — как раз первый и второй признаки пирамиды.

Куда вы отдаете деньги, в случае с Finiko тоже не совсем понятно (там есть своя единица — цифрон). После того как у вас забирают деньги, происходит разрыв финансового следа, и вы уже не сможете доказать, что действительно «вложились». Непрозрачность компании — третий признак пирамиды. То же самое — и с инвестиционной транспарентностью: совершенно не ясно, где ваши деньги.

Фото a2-finance.com

Через какого трейдера происходят операции на бирже, какие финансовые инструменты применяются и на кого они зарегистрированы? Просите отчетность от брокера. Обещать вам могут любые цифры, но это цифровое творчество криминальных рембрандтов, не более того

Легенда фантастического супертрейдинга неотделима от финансовой отчетности и контроля регулятора. Вот четвертый признак пирамидальности.

Вся деятельность происходит без лицензии Банка России — пятый признак пирамиды. У компании нет никаких лицензий на финансовом рынке от регулятора.

И вишенка на торте — компания уже включена в «черную книгу» Банка России. Все это есть у Finiko. Так что это точно пирамидальный проект, и дружить с ним не стоит.



«Никакой доходности нет — это вымысел»

— Одним из признаков пирамид вы назвали запредельную доходность. Те же создатели Finiko предлагают до 30 процентов доходности в месяц. Объясняют они это таким образом, что сервис берет у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой делится с клиентом. А как на деле? Первые вкладчики действительно смогли приобрести машину, квартиру или это все байки?



— Никакой доходности нет — это легенда, вымысел. Есть деньги из кармана жертвы. Дальше жертве обещают золотые горы, но количество денег от этого явно не увеличивается. Эти деньги якобы передаются человеку, который пришел в пирамиду не сегодня, а вчера. Через какого трейдера происходят операции на бирже, какие финансовые инструменты применяются и на кого они зарегистрированы? Просите отчетность от брокера. Обещать вам могут любые цифры, но это цифровое творчество криминальных рембрандтов, не более того.



— То есть даже вкладчики, стоящие в основании пирамиды и приводящие новых акционеров, тоже ничего не получат?



— Я уверен, что у аморальных людей, понимающих, что они перед лицом пирамиды, но все равно готовых привести туда своих родственников, знакомых, близких, есть дополнительные финансовые стимулы. Они и приводят туда людей, потому что получают деньги из карманов своих жертв. По сути — это украденные деньги. Нет никакого дохода и прибыли. Красть деньги из карманов других людей — это воровство.



Фото Trend / dp.ru

В 90-е годы от первой волны пирамид в России пострадали миллионы людей — по некоторым подсчетам, до 20 процентов россиян. Сейчас же крупные пирамиды, например «Кэшбери» с Артуром Варданяном, собирали не более 100 тысяч вкладчиков — сравните с Сергеем Мавроди, который собрал в МММ 10—15 млн вкладчиков

«Любая пирамида процветает на деньгах, получаемых из карманов жертв»

— Вы можете представить, что люди несут туда свои деньги, не понимая, что перед ними пирамида? У нас люди настолько финансово неграмотны?



— Существует несколько групп риска. Про одну я уже сказал — финансовые авантюристы, которые составляют примерно 15 процентов населения. Есть еще наивные люди, которые легко попадают под влияние, которым легко запудрить мозги, — это еще процентов 11. Существуют так называемые «серийные» вкладчики, которые с завидной регулярностью попадают в финансовые пирамиды. Например, каждая четвертая жертва попадает в пирамиду повторно — это еще 10—12 процентов россиян. Есть соучастники пирамиды, которые туда сознательно приводят людей, создавая костяк пирамидального проекта. Ядро любой пирамиды складывается из представителей этих групп. Если в проект попал представитель какой-то социальной группы, то, скорее всего, многие люди из нее будут тоже «поражены» этим вирусом. Элемент доверия внутри социальных групп очень высок. Если кто-то из тех, кто находится в основании пирамиды, относится к группе пенсионеров, студентов, военнослужащих, он может легко, используя элемент доверия, привести много людей в пирамиду из своего окружения.



Кроме того, нужно признать, что у нас достаточно большой процент финансово безграмотных людей. Это долгий процесс. Но рано или поздно количество финансовых пирамид сократится, поскольку количество финансово грамотных людей возрастет. И такую тенденцию уже можно наблюдать. В 90-е годы от первой волны пирамид в России пострадали миллионы людей — по некоторым подсчетам, до 20 процентов россиян. Сейчас же крупные пирамиды, например «Кэшбери» с Артуром Варданяном, собирали не более 100 тысяч вкладчиков — сравните с Сергеем Мавроди, который собрал в МММ 10—15 млн вкладчиков. Россияне уже стали более финансово грамотными, и теперь речь идет не о миллионах, а десятках и изредка сотнях тысяч пострадавших. Финансовая грамотность в перспективе победит!



— Вы сами вспомнили про МММ. Чем-то принципиально, кроме оболочки, нынешние пирамиды отличаются от структуры Мавроди? Или по схемам все то же самое, просто другими словами?



— Пирамиды постоянно совершенствуются, их создатели придумывают что-то новенькое. Но в основе любой пирамиды лежит лицо, которое ее организовало, и энное количество жертв. Любая пирамида процветает на деньгах, получаемых из карманов жертв. Это основной механизм. Не происходит больше ничего — лишь выкачивание денег из карманов людей. А вообще, у пирамид широкое разнообразие легенд. Конечно, легенда МММ отличается от легенды Finiko. Но стержень любой пирамиды — деньги из кармана жертвы.



Фото finikoblog.ru

Наверное, сейчас определяется или уже установлен круг лиц, причастных к этому правонарушению. Убежден в неотвратимости наказания, люди за свои преступления ответят

«Если Finiko — уже «черная звезда» и скоро мы увидим ее падение, то Frendex — восходящая звезда»

— А Frendex, о котором сейчас постоянно говорят, как-то принципиально отличается?



— Это тоже пирамидальный проект. Он не такой большой, как Finiko. Если по Finiko полмиллиона интернет-запросов в месяц, то у Frendex — в районе 100 тысяч. Но это проекты, находящиеся в разной стадии развития. Если Finiko — уже «черная звезда» и скоро мы, очевидно, увидим звездопад, то Frendex — звезда восходящая. Сто тысяч запросов — уже много. Это значит, что у людей этот проект пользуется популярностью. Но тут, кроме слов сожаления, сказать ничего больше нельзя. Существует и огромное количество других, не менее крупных и опасных проектов. Поэтому люди должны быть настороже.



— Каков ваш прогноз? Как завершится история с Finiko?



— Поскольку по Finiko заведено уголовное дело в Казани, уверен, что правоохранительные органы внимательно следят за развитием событий. Наверное, сейчас определяется или уже установлен круг лиц, причастных к этому правонарушению. Убежден в неотвратимости наказания, люди за свои преступления ответят. Ждем от правоохранительных органов соответствующих действий.



«Есть положительные кейсы, когда удается вернуть жертве все деньги»

— Если люди уже вложили деньги в такую пирамиду, есть какой-то способ их оттуда вытащить? Или все, эти средства канули в бездну?



— Есть два простых правила — не молчать и не сидеть сложа руки. Нужно предпринимать активные действия: требовать возврата своих денег, писать претензии, жалобы, бегом бежать в полицию и говорить о том, что вас обманули. Чем активнее будет ваша позиция, тем с большей вероятностью вы вернете свои деньги. Да, сделать это будет сложно. Но обман не должен сойти с рук. Так что бежим в полицию и помогаем правоохранительным органам в раскрытии преступления.



Как правило, 50 процентов обманутых россиян этого не делают и, став жертвами мошенников, не идут в полицию. В итоге преступление остается безнаказанным. Но мошенник должен понести заслуженное наказание. Чем быстрее и активнее будут действия пострадавшего, тем больше вероятность вернуть деньги. И такая вероятность действительно есть. У нас было несколько примеров по пирамидальным проектам «Агрорусь», «Медфарм», когда на самых начальных этапах нам удалось помочь пострадавшим людям и вернуть деньги. Не хочется провоцировать радужные ожидания, но не заявить об обмане — точно означает лишить себя судебной защиты. А еще вычеркнуть себя из списка пострадавших и реестра кредиторов — значит, фонд компенсацию впоследствии не сможет вам выплатить, если не получится вернуть украденные деньги вышеуказанными способами.

Как правило, 50 процентов обманутых россиян этого не делают и, став жертвами мошенников, не идут в полицию. В итоге преступление остается безнаказанным. Но мошенник должен понести заслуженное наказание

— Вы говорили, что 50 процентов обманутых вкладчиков не обращаются в полицию. Каковы их основные мотивы?



— Во-первых, человек находится в шоковом состоянии. Он осознает, что отдал деньги жуликам. Во-вторых, присутствует чувство стыда. Человеку просто стыдно признаться в своей некомпетентности и том, что его обвели вокруг пальца. Третья причина — люди не идут в полицию, потому что думают, что им там не помогут. Но малейшая деталь может повысить процент возврата ваших денег. Ведь вам так легко было отдать деньги в руки первому встречному — почему же тогда так тяжело заявить о том, что вы стали жертвой? Но тут должна действовать активная гражданская позиция и понимание, что обман не должен остаться безнаказанным.



«Не только россияне падки на финансовые пирамиды»



— Любовь к пирамидам — чисто российская история или они распространены и в других странах?



— Это общечеловеческая особенность. Не только россияне падки на финансовые пирамиды. И в других странах такие пирамиды существуют, в том числе и на более развитых финансовых рынках. Например, крупнейшая пирамида современности родом из США — Madoff Securities. В апреле этого года в тюремной больнице умер знаменитый аферист Бернард Мэдофф. Более 10 лет назад его приговорили к 150 годам тюрьмы за создание финансовой пирамиды. По некоторым оценкам, размер ущерба составил до 65 млрд долларов. Наверное, надо и нам брать на вооружение подобные практики с такими сроками для создателей пирамид и вводить процедуру конфискации имущества не только у самого жулика, но и у его семьи и топ-менеджмента пирамидальных проектов.



— То есть нужно совершенствовать российское законодательство в этой сфере?



— Да, требуется изменение законодательства. Другой вопрос — требуется ли увеличивать жесткость наказания. В Китае введена смертная казнь за подобные финансовые махинации. Тем не менее там недавно раскрыли крупную пирамиду Ezubao с многомиллиардным ущербом. Так что даже там, несмотря на суровость наказания, возникают крупные пирамиды, в том числе криптовалютные.



Так что стремление вложить свои деньги в такие проекты — особенность, присущая всему человечеству, а не только россиянам.



Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

Человеку не чужда жажда быть богатым любой ценой. Пирамиды обещают такую возможность — сделать вас самым богатым человеком, причем быстро, да еще и ничего не делая. Скорее всего, они будут существовать вечно

«Цифровой век принесет свои проблемы горе-инвесторам»

— Как новые технологии меняют лицо финансовых пирамид?



— Финансовым пирамидам уже около четырех веков. Человеку не чужда жажда быть богатым любой ценой. Пирамиды обещают такую возможность — сделать вас самым богатым человеком, причем быстро, да еще и ничего не делая. Скорее всего, они будут существовать вечно. Если они были вчера, есть сегодня, то, скорее всего, будут и завтра. И мошенники постоянно совершенствуют свою деятельность, меняют легенды. Технологии позволяют мошенничеству становиться все более дешевым для организаторов, что расширяет их горизонты. Сайт сейчас можно сделать на коленке.



Россиянам будет все сложнее, они попадают под все более пристальное влияние мошенников. Потому что количество наших персональных данных увеличивается с неимоверной скоростью. Мы уже сами не контролируем, кому и что мы рассказываем о себе, какие данные предоставляем. Скоро мошенники будут знать о нас очень много. Недалек тот час, когда вам позвонят или пришлют видео, на котором будете уже вы, ваш голос, ваше изображение. Цифровой век принесет свои проблемы горе-инвесторам.



С другой стороны, интересна сама техника того, как люди узнают о пирамидах, и это тоже относится к технологиям. Этому помогают, к примеру, блогеры, имеющие аудиторию, сопоставимую с федеральными каналами, миллионы подписчиков. Мы видим, что часто такие блогеры дают рекомендации по вложениям в финансовые пирамиды, обкрадывая своих подписчиков, принося в жертву свою репутацию и время, монетизируя доверие людей. В таких случаях злой умысел очень сложно доказуем. Но я уверен, что очень скоро мы увидим реальную историю, когда такие «грехоблогеры» будут отвечать за свои слова и поступки по вовлечению людей в криминальные схемы. А пока самое лучшее — отписаться от такого блогера подобру-поздорову.



— А как же криптовалюты? Неужели «пирамидчики» прошли мимо них?

— 25 процентов современных пирамид используют легенду с криптовалютным трейдингом, в том числе Finiko. В последние два года крупнейшими пирамидальными проектами были именно пирамиды, связанные с «криптовалютами». Позиционирование связи с криптовалютами дает возможность жуликам разорвать финансовую цепочку. При этом ментально публика уже готова к мысли, что можно сказочно обогатиться на крипте. Махинаторы начинают обрабатывать жертву, рассказывая про доход на взлете и прибыли на криптотрейдинге. Но, как правило, это большая ложь — небольшие пирамидальные проекты, как правило, в реальности не используют никакой криптовалюты и не ведут никакого трейдинга. Обычно это просто криптолегенда. Ведь майнить собственную монету — дорого и технически сложно. Криптовалюты — это наше настоящее, недавнее прошлое, но светлое будущее криптовалют еще не определено. Законодательство только формируется, и многие представители криптохайпа его не переживут. Какой будет новый криптомир — сложный вопрос. Поэтому шаги начинающего инвестора в криптоиндустрии похожи на хождение по Гримпенской трясине, и успех — в большей степени удел только профессионалов.

Пирамида должна быть заметной, выделяться «доходностью» и легендой, иначе она не привлечет вашего внимания. Чтобы не стать стопроцентной жертвой мошенников, не принимайте скоропалительных решений. Дайте себе время для анализа ситуации и принятия взвешенных решений. Любая информация требует проверки, желательно из нескольких открытых источников.