День в истории: Казанский Кремль в Списке ЮНЕСКО, «великий пожар» в Москве и первое колесо обозрения

Чем примечательна дата 21 июня

Сегодня, 21 июня, в мире — день гуманизма и гидрографии, в России — день кинолога. В разные годы на эту дату пришлось много событий: в Москве вспыхнул «великий пожар», унесший жизни более 2,5 тысяч человек, в Первопрестольной открылось регулярное таксомоторное движение, в СССР приняли на вооружение первую ракету с ядерным боевым зарядом, в Чикаго прокатились на первом в мире колесе обозрения, а на американские экраны вышел знаменитый фильм Стивена Спилберга «Челюсти». Для Татарстана день памятен вхождением Казанского Кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 21 июня родились поэт, декабрист Вильгельм Кюхельбекер, французский философ Жан-Поль Сартр, автор перевода татарстанского гимна на русский язык Филипп Пираев, поэт Александр Твардовский, российский рок-музыкант Виктор Цой. Скончались композитор, участник «Могучей кучки» Николай Римский-Корсаков, советский писатель Лев Кассиль, народный художник и автор памятника Тукаю — Садри Ахун. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казанский Кремль в Списке ЮНЕСКО



В 1997 году празднование Сабантуя впервые назначили на субботу, а не как раньше — на воскресенье. Такой указ подписал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В Казани Сабантуй праздновали 21 июня, в сельских поселениях республики — 7-8 июня, а в Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске — 15 июня 1997 года.

Фото agryz-rt.ru

21 июня 2001 года заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки вручил республиканскому руководству Сертификат ЮНЕСКО о включении Казанского Кремля в Список всемирного наследия. Казанский Кремль стал первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане.

«Великий пожар», таксомоторное движение и первая ракета с ядерным боевым зарядом

В 1547 году в Москве вспыхнул «великий пожар», который унес жизни 2,5 тысяч человек, а большинство жителей остались без крова. Ряд источников указывает, что количество жертв могло достигать 4000 человек. Пожар начался в церкви Крестовоздвиженского монастыря от горящей свечи, а распространению пожара способствовала буря. По преданию, пожар был предсказан Василием Блаженным. От церкви загорелась Арбатская улица, горели Китай-город и Большой посад.

Фото мвд.рф

В 1909 году в Санкт-Петербурге открыли первый в России питомник полицейских сыскных собак. На его базе позднее создали школу дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала основанием для учреждения праздника Дня кинологических подразделений МВД России. Службу собак в полиции начали практиковать с 1906-го по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Владимира Лебедева. С 1909-го полицейских сыскных собак стали использовать в расследованиях более, чем в 50 российских губерниях.

В 1925 году в Москве открылось регулярное таксомоторное движение. Таксисты на московских улицах начали появляться еще в 1907-м. Спустя пять лет московский таксопарк насчитывал 230 машин, обслуживаемых Центральной диспетчерской службой. Но после Октябрьской революции в 1917-м они временно прекратили существовать и лишь в 1925-ом вновь начали ездить по дорогам города на регулярной. Таксомоторы пользовались большой популярностью, поскольку были не только удобнее, но и дешевле извозчиков. Функции такси сперва выполняли иномарки, а с появлением отечественного автопрома, обслуживать граждан стали на машинах «ГАЗ-А» и «M-1». К 1935 году в столице ездило около 500 машин, а в 1939 году — более 3 тысяч. По завершении Великой Отечественной войны в СССР начали появляться первые «маршрутки», которые перевозили пассажиров с вокзала на вокзал. В 1950-х годах в такси уже работали «ЗИС-110» и «Победы». Знаменитые «шашечки» и зеленые огоньки появились на бортах советских такси в конце 1940-х — начале 1950-х. А с 1960-х главной машиной таксопарков стала «Волга-24». К 1971 году в Москве ездило порядка 14 200 легковых такси.

Фото gvtm.ru

В 1956 году в СССР была принята на вооружение ракета Р-5М — первая ракета с ядерным боевым зарядом. Ракету Р-5 начали разрабатывать поле отказа от завершения разработки ракеты Р-3 с проектной дальностью в 3 тысячи км — ее признали нереализуемой на том этапе развития ракетной техники. Вместо этого решили разработать ракету с дальностью около 1,2 тысячи км на основе уже опробованных на предыдущих ракетах технических решений. Для Р-5М разработали новую систему управления для наибольшей надежности. В 1957—1958 годы на эту ракету перевооружились практически все дивизионы инженерных бригад РВГК, в ВВС эту ракету осваивали 15 полков.

Первая долгоиграющая пластинка и колесо обозрения

В 1948-м в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки. На презентацию «Columbia Recording Corporation» (CRC) пригласила полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Из обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборотов в минуту сложили колонну в 2,5 м, а рядом стояла 40-сантиметровая стопка дисков нового типа на 33,3 оборота — на них была записана музыка всех носителей первой колонны. Первой звучавшей композицией стал ми-минорный концерт Мендельсона, длившийся 23 минуты. Концерт уместился лишь на одной стороне новой пластинки 12-дюймового диаметра, тогда как старых потребовалось бы не менее трех, причем с переворачиванием. Изобретение позволило расширить полосу записываемых частот от 50 до 16 000 Гц, сохранить тембр звука и увеличить динамический диапазон записи до 50-57 дб.

Фото wikipedia.org

В 1893 году впервые в истории посетители Всемирной выставки в Чикаго прокатились на колесе обозрения. За два года до открытия аттракциона организаторы выставки объявили конкурс на лучший проект сооружения. По требованиям организаторов, новое строение должно было затмить Эйфелеву башню на Всемирной выставке 1889 года в Париже и стать «визитной карточкой» будущего мероприятия. Инженеры со всего мира присылали свои предложения, однако в массе своей они не были оригинальны: инженеры лишь предлагали построить башню повыше. С предложением о постройке гигантского колеса обозрения выступил молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис, которого вдохновили колеса водных мельниц на реке Карсон в Неваде. Идею Ферриса считали абсурдной, но он был настойчив — создал чертежи и разработал точные спецификации сооружения. На это он потратил $25 тысяч из собственного кармана. Администрация выставки согласилась, но при условии, что Феррис сам найдет деньги для сооружения колеса. Большинство деталей доставили в Чикаго на поездах. Колесо имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м диаметром в 2 м. 36 кабинок могли вместить по 60 посетителей каждая. Сооружение весило 4 100 тонн. На его постройку всего потратили $250 тысяч. За время выставки на колесе обозрения прокатились почти 1,5 млн посетителей. Десятиминутная поездка стоила 50 центов. Это принесло организаторам почти $730 тысяч прибыли.

Фото wikipedia.org

В 2004 году первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» под управлением Майка Мелвилла впервые совершил полет на высоту более 100 км. Первый пробный беспилотный полет на высоту 14,63 км состоялся в 2003 году. Всего корабль совершил 17 полетов. 9 сентября 2004-го Мелвилл совершил первый зачетный полет на высоту 102,93 км, а через пять дней — уже второй зачетный полет, он же стал последним 17-м. Корабль изготовила компания Scaled Composites LLC, одна из целей — участие в конкурсе Ansari X Prize и получение в нем $10 млн. Основное условие конкурса — создание корабля, который мог бы выйти в космос дважды в течение двух недель с тремя людьми на борту. Так, команда создателей SpaceShipOne выиграла этот приз.