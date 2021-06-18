День в истории: гостиница «Татарстан», первый перелет через Северный полюс и создание FIBA

Чем примечательна дата 18 июня

Сегодня, 18 июня, в России — День службы военных сообщений Вооруженных сил. Дата примечательна еще несколькими событиями. В разные годы в этот день в Москве открыли памятник Александру Пушкину, в битве при Ватерлоо разгромили армию Наполеона Бонапарта, в Америке запатентовали реверсивную модель коляски, а в Казани сдали в эксплуатацию высотную гостиницу «Татарстан». 18 июня родились писатель, автор романа «Обломов» Иван Гончаров, церковный реформатор, сподвижник Петра I Феофан Прокопович, народный артист СССР, советский прозаик и поэт Варлам Шаламов, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Скончались классик английской литературы Сэмюэл Батлер, советский писатель Максим Горький, полководец, Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Аэродинамическое отделение в Казанском университете и гостиница «Татарстан»

В 1930 году приказом Наркомпроса РСФСР в составе физико-математического факультета Казанского университета организовали аэродинамическое отделение.

В 1970 году в Казани сдали в эксплуатацию высотную гостиницу «Татарстан» и первый в городе подземный переход через площадь Куйбышева (сейчас — площадь Тукая).

Фото wikipedia.org

Памятник Пушкину и первый перелет через Северный полюс

В 1880 году в Москве открыли памятник поэту Александру Пушкину. Сбор средств на сооружение памятника начался в 1860-м по инициативе выпускников Царскосельского лицея, где учился поэт. Средств было недостаточно, и в 1870-м провели новую подписку по сбору средств. Так удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника в 1875 году первая премия досталась скульптору Александру Опекушину. На изготовление памятника ушло пять лет. Дата открытия переносилась дважды. В итоге его провели 18 июня. С 10 часов утра на площади у Страстного монастыря, где был установлен памятник, стали собираться толпы народа и экипажи.

Участники полета с послом СССР в США Трояновским, 1937. Фото wikipedia.org

В 1937 году прошел первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Самолетом АНТ-25 управляли советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков. Полет проходил в экстремальных условиях. Ледяная корка образовалась на антеннах, крыльях и стабилизаторе, вода в системе охлаждения мотора почти закончилась, а в резервном бачке — замерзла. Двигатель мог в любую минуту выйти из строя. К тому же, куда больше топлива израсходовали из-за сильного встречного ветра. Несмотря на трудности, летчики перелетели через Арктический полюс и приземлились в Портленде (заходя на посадку со стороны Портленда, самолет перелетел реку Колумбия и приземлился на военном аэродроме Пирсон-Филд уже в Ванкувере). Полет длился 63 часа 16 минут, его протяженность составила 9 130 км.

Фото urokiistorii.ru

В 1939 году из эмиграции в СССР вернулась поэтесса Марина Цветаева. Она эмигрировала в Ригу в 1922-м вместе с дочерью, там сделала пересадку на берлинский поезд. После недолгого пребывания в Берлине Цветаева жила в Праге. Большинство произведений, созданных Цветаевой в эмиграции, остались неопубликованными.

Поражение Наполеона Бонапарта, патент детской коляски и создание FIBA

В 1815 году английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо. Это было последним крупным сражением Наполеона. В этом бою он хотел вернуть себе власть во Франции, которую утратил после войны против коалиции крупнейших европейских государств и восстановления в стране династии Бурбонов. Спустя четыре дня после битвы Наполеон отрекся от престола повторно. Его сослали на остров Святой Елены.

Вильям Сэдлер, «Битва при Ватерлоо». Фото wikipedia.org

В 1889 году американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску реверсивной модели, в которой ребенок мог сидеть лицом или спиной к везущему ее. В модель также были включены оси, что добавляло коляске маневренности. До этого колеса были цельнолитые, и это не позволяло коляске поворачиваться свободно. В новой модели колеса могли вращаться на 360 градусов независимо друг от друга.

В 1932 году в Женеве (Швейцария) на первой международной конференции национальных баскетбольных ассоциаций приняли решение о создании Международной Федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA). В первый состав вошли Аргентина, Греция, Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Швеция и Чехословакия. В 1935-м Международный олимпийский комитет признал баскетбол олимпийским видом спорта, а в 1936-м он появился в программе Олимпийских игр.