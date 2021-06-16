«КАМАЗ» сенсационно вернул себе место в ФНЛ

Вторая футбольная лига России завершила сезон

Завершился сезон в ПФЛ, второй по рангу лиге российского футбола. Ранее путевки в ФНЛ уже завоевали «Олимп-Долгопрудный» и липецкий «Металлург», а сейчас новыми соперниками нижнекамского «Нефтехимика» в следующем сезоне станут краснодарская «Кубань» и челнинский «КАМАЗ». «Реальное время» подводит итоги сезона Профессиональной футбольной лиги.

Незадавшееся начало Белова

В год своего 40-летнего юбилея «КАМАЗ» смог вернуться в ФНЛ, в которой играл в последний раз пять лет назад. Препятствием тому едва не стали шесть поражений, которые команда потерпела по ходу чемпионата, на три больше, чем у главного конкурента — ФК «Тюмень», отставшего на одно очко.

Старт сезона челнинская команда провела под руководством Михаила Белова, наставника из Волгограда. Семь побед, ничья и три поражения: по одному в гостях в Барнауле, Тюмени и одно домашнее, от «Урала-2» из Екатеринбурга, — подвели черту под совместным сотрудничеством. Особенно обидным было поражение от «Урала-2», который даже близко не претендовал на выход в ФНЛ, выполняя задачу подготовки для основной команды молодых футболистов. И вот один из них — 21-летний Евгений Татаринов сделал дубль на стадионе «Гренада». Открыл счет, а затем на добавленной минуте забил третий, победный мяч в ворота хозяев поля. Татаринов вообще забил за сезон всего пять мячей, и вот два из них в ворота «КАМАЗа», едва не став злым гением для «КАМАЗа». Уроженец Верхней Салды, откуда родом игрок нынешней сборной России по хоккею Иван Морозов, города, ранее известного своей хоккейной командой «Старт». В ней играли легендарные для Свердловска хоккеисты Валерий Радулов (отец Александра Радулова), Александр Балдин, Василий Татаринов (не родственник ли?).

После этих неудач «КАМАЗ» опустился на пятое место в таблице, и его возглавил воспитанник нижнекамского футбола Ильдар Ахметзянов (выпуск 1983 года рождения с Анисахаровым, Рябошапкой), который запомнился многолетним игроком пермского «Амкара». Поначалу он был в ранге ИО и, увы, начал с еще одного поражения. Также в Челнах, но уже от нижегородской «Волги». Тут «КАМАЗ» пострадал от уже известного мастера Сергея Морозова. Этот футболист знаком болельщикам по играм за «Нефтехимик», а старожилы могут вспомнить его в составе той самой юношеской сборной России до 17 лет, которая в 2006 году стала чемпионом Европы под руководством Игоря Колыванова. Но Челнам Морозов запомнится не как победитель Чехии с Нецидом, Германии с Кроосом и Люксембурга с Миралемом Пьяничем, а как человек, обыгравший Ахметзянова. В первом же матче под руководством Ахметзянова Морозов забил два гола и принес победу команде «Волга» из Ульяновска — 3:1.

Старт сезона челнинская команда провела под руководством Михаила Белова, наставника из Волгограда. Фото: vk.com/fckamaz

Профи с подключением любителей

Затем Ахметзянов выиграл три матча, после чего получил карт-бланш от руководства клуба. В зимнее межсезонье команда пополнилась двумя опытнейшими игроками. Упомянутым Морозовым из «Волги» и Виктором Свежовым, который в молодости был партнером Смолова и Кокорина в московском «Динамо», а в прошлом году стал партнером братьев Джалиловых по таджикскому «Истиклолу». Ему не надо было напоминать о себе лишний раз, поскольку во время Пандемии было только четыре чемпионата, где продолжали играть в футбол, который приходилось показывать едва ли не во всем мире.

В целом, коллектив «КАМАЗа» остался прежним. Зато изменились результаты, и команда еще за два тура до окончания чемпионата была лидером, обладая возможностью выйти в ФНЛ по спортивным показателям. Дело в том, что в прошлом году челнинский клуб рассматривался руководством Лиги в качестве возможного участника сезона 2020-2021. Но тогда выбрана была «Алания» во главе с бывшим камазовцем Спартаком Гогниевым, и это к лучшему, поскольку осетинская команда показала отличный результат, финишировав на четвертом месте.

Стоит отметить, что в начале сезона «КАМАЗ» лишился своего наконечника атак Давида Караева. Игрок молодёжной сборной Азербайджана не прошел просмотр в ЦСКА, после чего заключил контракт всё с тем же «Уралом», отдавшим его в аренду в чемпионат Казахстана, где он сейчас успешно выступает за «Актау» из Каспия. В итоге лучшим бомбардиром челнинцев стал Руслан Галиакберов (15 голов), который ранее совмещал профессиональный футбол с любительским, играя в чемпионате КФЛЛ за «Маджун Юнайтед». Что любопытно, в основной команде «Маджун» ранее играли генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов и Руслан Феоктистов, в прошлом заместитель директора ФК «КАМАЗ». Впрочем, сейчас Миннеханов выступает за челнинскую «Гренаду» в чемпионате города, вместе с Ахметзяновым, тренером вратарей Солоненко, начальником команды Ахмедшиным, Клонцаком и Четвериком, сыновьями легендарных в прошлом игрока и тренера «КАМАЗа»…Такая вот связь профессионального футбола с любительским…

В итоге лучшим бомбардиром челнинцев стал Руслан Галиакберов (15 голов). Фото fckamaz.ru

Незадавшийся конец

Между тем, соперники челнинцев формировали свои составы не из любителей, а из футболистов со славным, в том числе, международным прошлым. К примеру, ульяновская «Волга» привлекла воспитанников «Рубина» Айдара Хабибуллина, поигравшего в чемпионате Крыма, экс-рубиновцев Дмитрия Отставнова и Михаила Горелишвили. У Горелишвили в карьере не только выступления за дубль «Рубина», но и молодежная сборная России, когда её тренировал Дмитрий Аленичев, и чемпионство в Грузии, и два гола в ворота датского «Ольборга» в матче Лиги Европы. Тогда в составе его команды «Дила» из Гори были голкипер Нукри Ревишвили («Рубин»), Отар Хизанейшвили («Спартак», «Динамо», «Анжи»), Рати Алексидзе («Челси»), а блистал Горелишвили. Хотя в соперниках у того «Ольборга» был Хенрик Дальсгорд, ныне выступающий на чемпионате Европы, а на скамейке запасных сидел Оливер Абильдгор — 3:0 и 0:0.

Сейчас, напомним, Дальсгорд на чемпионате Европы, Абильдгор на сборах «Рубина», а Горелишвили вышел в основе «Волги» против «КАМАЗа» в решающем для челнинцев матче. И снова автозаводцы не преуспели. Ну, не смогла дружина Ахметзянова ни взять реванш за поражение от «Урала-2», снова проиграв — 1:2, ни одолеть-таки «Волгу». Причем, в решающем поединке она сыграла как-то уж совсем безвольно — 0:4. Автор дубля в ворота «КАМАЗа» Темур Джикия сейчас переходит в разваливающийся на глазах «Велес», а Тамерлан Мусаев готов дебютировать в «Балтике».

Как надо выигрывать матчи «на заказ», продемонстрировал главный конкурент «КАМАЗа» — «Тюмень», который в Жигулёвске разгромил «Ладу-Тольятти» со счетом — 8:0. Причем, не сказать, что состав тюменцев по именам сильнее, чем «КАМАЗ». Да, в нём есть Александр Коротаев, который в марте 2013 года забил за молодёжную сборную России в отборе на Евро на выезде команде Андорры (3:0). Тренирует команду еще один бывший волгоградец Игорь Меньщиков, у которого был совсем мимолетный сезон в составе «Рубина» лет двадцать назад. В составе выделялись опытнейший воспитанник «Ротора» Александра Кацалапов, полузащитник Даниил Криворучко, ранее выступавший за «КАМАЗ», и достаточно молодой форвард Данил Карпов, который этой зимой был на сборах казанского «Рубина». Но он вернулся в «Тюмень», в отличие от защитника Руслана Навлётова, который зимой перешел в «Волгу». Хотя и Криворучко уже одной ногой в «Оренбурге», куда возвращается из аренды. При этом за «Тюмень» играл воспитанник казанского футбола Артур Гилязетдинов, еще один участник любительских чемпионатов Казани по футболу и мини-футболу, и целый ряд воспитанников тюменского футбола.

Перед последним туром «Тюмень» опережала «КАМАЗ» на очко, плюс повела в счете в домашнем матче с «Ладой» из Димитровграда — 2:0. Фото fc-tyumen.ru

Драматическая развязка

В результате итоги сезона подводились не просто в последнем матче, а на последних минутах одного из них. Перед последним туром «Тюмень» опережала «КАМАЗ» на очко, плюс повела в счете в домашнем матче с «Ладой» из Димитровграда — 2:0. «КАМАЗ» громил своего соперника — 3:0, после первого тайма, но на тот момент это было бесполезно, напоминя ситуацию чемпионата мира еще 1998 года во Франции, когда сборная Испании громила Болгарию в третьем туре группового этапа, реально, со слезами на глазах. Поскольку в параллельном матче Нигерия и Парагвай играли вничью, вдвоём выходя в следующий этап.

В целом, димитровградская команда совсем не именитая, хотя ранее за неё поиграли названный Горелишвили, Камалутдин Ахмедов, Сергей Волосян, казанцы Ирек Ганиев и Геворг Арутюнян. Сейчас же она выглядит гораздо скромнее, не зря уступила «Тюмени» в домашнем поединке — 0:2. Возвращаясь к такой важной составляющей нынешней ПФЛ, как любительский футбол, отметим, что в актуальном составе Димитровграда казанским болельщикам известен еще и Григорий Зиганшин. Это воспитанник многострадального 1999 года рождения в ФК «Рубин», который с детства играл против «Барселоны» сразу на двух международных турнирах, а затем доигрывал в Академии «Краснодара». На родине он поиграл за любительский «Мотор-Академию». Как и его нынешний партнёр по «Ладе» Владислав Кудряшов. Плюс нижнекамец Игорь Кутергин.

Перед началом второго тайма небо стадион в Тюмени заволокло дымом, поскольку кто-то из болельщиков поджег траву, растущую на территории спортивного комплекса, что привело к длительной остановке матча и приезду пожарной машины. Надежда перед челнинцами забрезжила на 55-й минуте, когда команда из Димитровграда сократила счет. Шикарный гол провел Руслан Гаврилов, ничуть не хуже того, что на чемпионате Европы забил украинец Ярмоленко. Кстати, Руслан Гаврилов ранее играл за казанскую «Смену». Но за полчаса до конца их игрок Антон Гооге удалился, лишая, казалось бы, свою команду последних шансов на положительный итог. Для любителей спорта его фамилия знакома, поскольку отец футболиста Павел Гооге, был одним из отцов-основателей пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт». Но в этом матче Гооге-младший чувствовал себя самым несчастным, поскольку его первая желтая карточка обернулась штрафным, после которого «Тюмень» еще и забила гол.

Удаление Гооге почти убило предпоследнюю надежду на успех. Но за три минуты до конца основного времени казанец Кудряшов заработал штрафной удар, после чего оперативно побежал на замену, а вышедший на поле Никита Данилин сравнял счет — 2:2. «КАМАЗ» в Самаре, в свою очередь, забил два гола — 5:1, и набрал 64 очка, на одно опередив «Тюмень».

«КАМАЗ» в Самаре, в свою очередь, забил два гола — 5:1, и набрал 64 очка, на одно опередив «Тюмень». Фото vk.com/fckamaz

Баженов, Гранат, Сабитов и Черчесов вышли в ПФЛ, где играть не собираются

Напомним, что «КАМАЗ», «Олимп-Долгопрудный», и липецкий «Металлург» имели шанс в прошлом году стартовать в расширенном составе ФНЛ. В итоге просто отсрочив им совместное попадание в ФНЛ на в нынешнем году. «Олимп-Долгопрудный» — это команда, созданная на базе двух команды из Долгопрудного и химкинского «Олимпа». Сейчас в Долгопрудном собрали состав, где в воротах был Станислав Черчесов-младший, в защите Владимир Гранат, Ренат Сабитов, Ираклий Чежия, Евгений Ятченко. В полузащите Андрей Горбанец, Валерий «Я на одно колено не встану» Сарамутин, а в нападении Никита «вы меня еще вспомните» Баженов… Президент клуба Тарас Воробель, один из лучших воспитанников местного футбола, ровесник Баженова, Горбанца, Сабитова.

Но в ФНЛ бэкграунд команды из Долгопрудного остаётся в прошлом, поскольку она будет ориентирована под молодёжь. Этому способствовало подписание соглашения с «Химками», откуда и будет формироваться будущий состав.

«Металлург» из Липецка выиграл третью группу, пожалуй, самую ровную в ПФЛ. Там играли команды Белгорода, Раменского, Рязани, Саратова. С Юга в ФНЛ вышла очередная реинкарнация краснодарской «Кубани», опередившая команду «Кубань-Холдинг» с Кантемиром Берхамовым и Никой Пилиевым. «Кубань» продемонстрировала, как надо играть решающие матчи, громя своих соперников в последних турах со счетом — 7:1 и 7:0. Болельщики Тюмени сейчас самые несчастливые на свете, поскольку на поражение сборной России наложилась и локальная неудача любимой команды. Зато самыми счастливыми стали те, кто живёт в 800 километрах от этого сибирского городка. Правда, челнинцам не стоит забывать, что на их победу играла не только родная команда, но и команда из Ульяновской области, заполненная под завязку воспитанниками футбольного Татарстана.