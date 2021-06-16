Бизнес-аккаунт дня: казанские мастера по строительству зон барбекю

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 89-я

Лето в России по традиции — сезон обустройства дачи или загородного дома, и важной частью процесса становится создание условий для приготовления шашлыков и барбекю. С этим татарстанцам помогает фирма по строительству каминов и зон для барбекю. В прошлом году компания создала бизнес-аккаунт в «Инстаграме», на который сегодня подписаны около двух тысяч пользователей. Советы по развитию и продвижению блога в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Многофункциональная зона барбекю — в тренде

Давняя традиция россиян — переезжать на лето жить на даче или в загородном доме. Причем сегодня для многих это не просто сад-огород, а больше место отдыха, который требует создания комфортных условий.

Обустроить многофункциональную зону для барбекю жителям Казани и других городов республики помогают мастера небольшой фирмы, которые специализируются на выкладке таких комплексов из разного вида кирпича. Что это будет — место для приготовления шашлыка или барбекю или и то, и другое — решать клиенту. Дизайн и функциональное наполнение таких зон заказчики выбирают сами или при помощи дизайнера фирмы. Специалисты по желанию потребителя могут обустроить комплекс казаном, столешницей, коптильным шкафом, тандыром или духовкой.

Сегодня советы по ведению этого бизнес-аккаунта дает специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в сети «Инстаграм» Анна Акинина.

Все, что нужно для потенциального заказчика

В первую очередь советую привести в порядок хайлатсы. Если речь идет о коммерческом аккаунте, то информация здесь должна быть ключевая и актуальная: прайс, отзывы, акции, информация о вас и прочее, что будет полезно для клиента.

Также необходимо следить за качеством фотографий. К каждому посту обязательно описание. Также можно разнообразить контент: показывать истории с производства, можно раскрыть некоторые секреты, например, о выкладке печи или рассказать о пользе камина в доме.

Контактному лицу — «выйти из сумрака»

Константину, раз он обозначен в БИО как контактное лицо, вполне можно выйти из тени и приправить контент лайф-видео о работе, заказах и рассказами о мастерах фирмы. Огромное количество производственников давно поняли, что так можно. Часто натыкаюсь на рекламщиков, мебельщиков, которые продвигаются через личный бренд в том числе.

И еще, у вас тот случай, когда релевантные хештеги точно не помешают. Продвигайтесь! Устраивайте розыгрыши, ставьте на посты промо-акции и тогда подписчиков, а значит вполне реальных ваших клиентов, станет гораздо больше.