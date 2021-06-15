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«Сейчас нам важно закрепиться в Евролиге». УНИКС получил медали и закрыл сезон-2020/2021

00:00, 15.06.2021

Как УНИКС традиционно провожал сезон со своими болельщиками

«Сейчас нам важно закрепиться в Евролиге». УНИКС получил медали и закрыл сезон-2020/2021
Фото: unics.ru

Довольно успешным выдался нынешний пандемийный сезон для баскетбольного УНИКСа. Команда Димитриса Прифтиса весь год сталкивалась с травмами и болезнями баскетболистов, в то же время умудрилась пройти два этапа в Еврокубке и в полуфинале выбить из турнира главного его фаворита — итальянский «Виртус», завоевав путевку в Евролигу. Серебро «зеленые» получили и во внутреннем первенстве — по словам министра спорта РТ Владимира Леонова, они «с золотым отблеском». Накануне казанский клуб устроил традиционный вечер закрытия сезона со своими болельщиками, а заодно получил серебряные медали Единой лиги. О том, как УНИКС закрывал сезон, — смотрите в нашем видеоотчете.

Видео: Камиль Исмаилов
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