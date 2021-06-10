Замначальника отдела БОП МВД Татарстана не признал вину по взятке 400 тысяч

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Фигурантом коррупционного дела стал высокопоставленный офицер МВД Татарстана. Сегодня в Следкоме по РТ замначальнику отдела БОП Ильдару Камалову предъявили обвинение: посредничество во взяточничестве — 400 тысяч рублей. Вину он не признал, утверждают источники «Реального времени».



Статус подозреваемого Камалов получил вчера, минувшую ночь провел в изоляторе временного содержания.

Оперативную разработку по делу проводили сотрудники ФСБ, однако никакого задержания с поличным не было. По версии следствия, вышеназванная сумма якобы передавалась в ноябре 2020 года в интересах некоего фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело расследовалось сотрудниками следственной части УВД Казани.

В силовых ведомствах Татарстана информацию о деле Камалова не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее в Казани на 10 лет посадили бывшего начальника отдела БОП Татарстана Ильнара Залялова.

P.S. После выхода этой новости «Реальное время» получило информацию о проведении в МВД служебной проверки в отношении Камалова.

«В случае установления вины полицейского, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в рамках действующего законодательства. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», сообщили журналисту представители ведомства.