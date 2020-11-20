ООО Т2 Мобайл (Tele2)

Общая информация

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года.

Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны. По итогам 2019 года абонентская база компании составила 44,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.



Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2019 года показатель NPS составил 42%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 12 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Техничеcкий директор — Савенков Дмитрий Юрьевич.

Директор Казанского филиала Tele2 — Кабанов Марат Мигдятьевич.

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