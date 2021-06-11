День в истории: казанский архитектор Петонди, поэма «Мертвые души» и премьера «Инопланетянина»

Чем примечательна дата 11 июня

Сегодня, 11 июня, Общероссийский день рассеянного склероза. В этот день в разные годы в Москве начался соляной бунт, в Санкт-Петербурге был освящен Исаакиевский собор, в США состоялась премьера культового фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», а межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры. 11 июня родились русский писатель Виссарион Белинский, немецкий композитор Рихард Штраус, маршал Советского Союза Николай Булганин, французский океанограф и знаменитый путешественник Жак-Ив Кусто. Скончались российский политик Александр Керенский, советский композитор Александр Локшин, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, хоккеист, олимпийский чемпион Евгений Бабич. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Строительство анатомического театра, новый губернский архитектор

В 1834 году Фома Петонди приступил к своим обязанностям на посту казанского губернского архитектора. В том же году им был построен первый дом для купца Александрова. Он принимал участие в возведении Казанского Богородицкого монастыря и строил по своему проекту новую колокольню в Кизическом монастыре. Одновременно им выполнялось много частных заказов.

В 1834 году началось строительство анатомического театра Казанского университета. Здание театра является памятником русского классицизма. Построенный в виде прямоугольника с выступающей по фасаду полуротондой, покрытой полусферическим куполом и украшенной восемью колоннами, анатомический театр стал украшением ансамбля зданий университета.



Источник: historylib.org

Ректор университета Николай Лобачевский в письме попечителю Казанского учебного округа сообщал, что «по отслужении молебна с водоосвящением заложен анатомический театр, в основание которого положена медная доска с вырезанной на оной надписью о времени закладки».

Исаакиевский собор, «Мертвые души», соляной бунт

В 1858 году в Санкт-Петербурге был освящен Исаакиевский собор. На площади перед собором и на соседних улицах и крышах ближайших домов собралось большое количество верующих. Вокруг собора были выстроены войска в полной парадной форме. Исаакиевский собор был провозглашен кафедральным собором Русской православной церкви.

Источник: wikipedia.org

В 1648 году делегация москвичей решила подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, которая также включала просьбу отменить недавно введенный налог на соль. Однако просители были разогнаны царскими войсками. В результате в Москве поднялось восстание, получившее название «соляного бунта». Начались погромы дворов влиятельных сановников. Царю пришлось пойти на уступки. Взыскание недоимок было отменено.

В 1842 году вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Произведение задумывалось в трех томах. Практически готовый второй том писатель уничтожил, но сохранилось несколько глав в черновиках. Третий том был задуман, но писатель к нему так и не приступил.

Фото: vesti.ru

В 1826 году состоялось открытие больницы в доме Ланге у Никитских ворот, в Малом Кисловском переулке. Это была Московская глазная больница — одна из старейших глазных клиник в мире. Первым главным врачом больницы в течение 31 года был Петр Броссе. С 30 декабря 2019 года стационар и большинство подразделений поликлиники переведены в 19-й корпус ГКБ им. С.П. Боткина в организованный Московский офтальмологический центр.

Фильм Спилберга, авария в Ле-Мане, чемпионат мира по футболу в ЮАР

В 1898 году в этот день в Китае объявили начало «ста дней реформ». Это был этап в истории Цинской империи, когда император попытался реформировать страну своими указами, но эта политика из-за мощного противодействия консерваторов и императрицы Цыси потерпела полное поражение. Большинство же реформ, принятых во время «Ста дней», были отменены.

Вдовствующая императрица Цыси. Репродукция: wikipedia.org

В 1955 году произошла самая большая авария в автоспорте в Ле-Мане, в результате которой крупные обломки гоночного автомобиля влетели в толпу. Столкновение Пьера Левега и Лэнса Маклина, спасавшегося после маневра Майка Хоторна, привело к смерти французского пилота и еще 83 зрителей на трибунах, 120 человек получили ранения.

В 1982 году в США состоялась премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Режиссер отмечал, что это самый личностный его фильм, основанный на воспоминаниях детства. Он изначально решил, что в картине не должно быть знаменитостей. Почти все роли здесь исполнили юные актеры. Главная роль в фильме досталась 10-летнему Генри Томасу. Фильм претендовал на 9 «Оскаров» и победил в четырех номинациях — музыка, звук, визуальные эффекты и монтаж звуковых эффектов. Бюджет картины составил 10,5 млн долларов.

Фото: film.ru

В 2010 году в ЮАР начался чемпионат мира по футболу. В финал вышли команды Испании и Нидерландов, где испанцы выиграли со счетом 1:0, став первой из европейских команд, выигравших чемпионат мира за пределами Европы. Первый чемпионат мира по футболу, который проводился на Африканском континенте. В отборочном турнире принимали участие 204 из 208 сборных, входящих в ФИФА, благодаря чему этот чемпионат стал крупнейшим спортивным событием по числу стран-участниц, повторив достижение Олимпиады в Пекине.