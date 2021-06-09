«Синтез» победил в марафоне, хотя «Спартак» был убедительнее в спринте

В целом это была славная охота

Убедительной победой «Синтеза» со счетом — 15:9 закончился первый поединок из двух финальных на Кубок России 2021 года. Вторая игра запланирована на 13 июня в Волгограде. Репортаж «Реального времени» предвкушает завоевание казанцами обоих титулов национального водного поло.

И где сейчас Волгоград?

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева в эксклюзивном интервью «Реальному времени» отмечала, что «В целом спорт в Волгограде сейчас находится в упадке. Сам по себе регион небогатый финансово, да еще и бюджет подчинили успехам футболистов. Не случайно, многие спортсмены уехали из Волгограда. Тот же легендарный гребец Максим Опалев уже два года без работы, Леонид Слуцкий никак не мог наладить там работу своей футбольной академии… Недавняя трагедия с нашими юными баскетболистками, которые поехали на соревнования в Ставрополь, и пятеро из них погибли в аварии. Крайними выставили водителя автобуса и тренера, Грустно все это…»

Учитывая сказанное, можно понять, что ватерпол остается одним из последних шансов для Волгограда, чтобы спасти для себя текущий спортивный год. Поэтому президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, в прошлом сыгравший около десяти сезонов за «Спартак», высказывал уверенность в высоком уровне настроя соперника: «Думаю, что они соберутся на матчи с нами, поскольку сейчас эта команда находится в состоянии раненного зверя, после того как серьезно оступилась в чемпионате страны… Им сейчас нужно доказывать, что Волгоград входит в элиту российского водного поло…»

И Волгоград поначалу доказывал, что не просто входит в элиту, а, собственно, является этой самой элитой. «Синтез» открыл счет с пенальти, после броска Игоря Бычкова, соперник сравнял. Адель Латыпов сделал дубль, дважды выводя хозяев вперед, «Спартак» догонял, причем, в первом периоде много бросков гостей угодило в штангу либо перекладину ворот Евгения Кострова.

Лисунов вывел «Синтез» вперед в начале второго периода, и этот гол едва не оказался единственным для хозяев во второй восьмиминутке, поскольку спартаковцы были хороши в обороне, и достаточно стабильно забивали, причем, им еще очень активно мешал Костров. Именно голкипера «Синтеза» можно было назвать героем первой половины игры, поскольку она получалась не слишком результативной для Казани, и едва не получилась провальной, поскольку только на последней минуте периода Николай Лазарев снова забил — 5:6.

Ватерпол остается одним из последних шансов для Волгограда, чтобы спасти для себя текущий спортивный год. Фото: vk.com/spartak_volgograd

А вот и перелом

Легендарный Усэйн Болт был велик, но ни разу не поддался на самые лестные предложения пробежать следующую, после 200 метров дистанцию, в 400 метров, так называемый длинный спринт. Поскольку там и закисление мышц начинается, и техника ломается, поэтому 400 метров считают одной из самых тяжелых беговых дистанций, несмотря на то, что есть дистанции гораздо длиннее. Так и «Спартак», отработал два периода, как 200 метров, а затем начал сдуваться прямо на глазах. Тут надо сказать, что и «Синтез», после большого перерыва был совсем другим. Вначале Лазарев засадил гол, про который с легкой подачи телекомментатора Георгия Черданцева хочется сказать — голище! Со средней дистанции, в место, которое в футбольных воротах называют девяткой, хотя в ватерпольных, которые меньше размером в разы, это, наверное, совсем не девятка. Затем Латыпов оформил хет-трик, а Роман Шепелев расчехлил свою пушку. И это был снова голище, только забитый с правого фланга атаки. После чего Волгоград в последний раз в матче счет сравнял, и тут же автор гола «Спартака» Михаил Рудай был удален из воды, за третье нарушение. Тайм-аут от наставника казанцев Марата Закирова был взят для составления плана голевой атаки, и Латыпов забил свой четвертый гол, реализуя большинство — 9:8. Это был ватерпольный «Сталинград», коренной перелом в поединке, а для соперника, скорее, Ватерлоо. Поскольку неправильно характеризовать собственный разгром названием города, который ты представляешь.

Тем более, что начал этот разгром не просто бывший игрок, а воспитанник Волгограда Сергей Лисунов. Именно за такие голы его можно называть Хитрый Лис, хотя, огромный по размерам капитан практически всех команд, в которых он играл, Лисунов меньше всего похож на лиса. Вот Шепелев — да, похож, хитрые броски, вначале реализация большинства, потом с игры, и вот уже оформлен очередной хет-трик очередного игрока «Синтеза», а счет вырос до 12:8. Затем произошел первый гол Алексея Рыжова-Аленичева в большинстве, мы пропустили, после чего Лазарев реализовал чистый выход один на один (снова хет-трик), а Даниил Пронин забил свой первый гол в матче, оказавшийся в нём последним — 15:9.

«Спартак», отработал два периода, как 200 метров, а затем начал сдуваться прямо на глазах. Фото: vk.com/spartak_volgograd

А мы эту Канаду обыгрывали

Кстати, характеризуя ватерпольный Волгоград, Ирек Зиннуров ссылался на хоккейную сборную Канады, которая вышла в плей-офф с последнего места, со статусом аутсайдера, а уже после нашего интервью выиграла хоккейный чемпионат мира. На недавней торжественной церемонии встрече ватерполистов с президентом Татарстана Рустамом Минниханоавым, чувствовалось, что Рустам Нургалиевич был огорчен поражением нашей хоккейной сборной на чемпионате мира, камнем преткновения для которой стали канадцы. Но даже тут у ватерполистов «Синтеза» было что предъявить. В феврале этого года Россия разгромила Канаду в олимпийской квалификации — 17:9, причем, вклад казанцев в эту победу составил почти четверть от общего количества голов: дубль Сергея Лисунова, по голу от Никиты Деревянкина и Романа Шепелева, а всего в том составе сборной выступало шестеро игроков казанского клуба. Который, напомним, уже несколько лет является не только ватерпольным, но и плавательно-прыжковым.

Добавим, что на той встрече Ирек Хайдарович больше всех общался с врачом «Синтеза» Вусалом Абдуллаевым, уроженцем Азербайджана, где сейчас трудится Зиннуров на государевой службе. Стоит отметить любопытный факт, что в «Синтезе» работают профессионалы спортивной медицины Тот же Абдуллаев ранее трудился в баскетбольном УНИКСе, а врач-массажист Рустем Галиев работал в ФК «Рубин» в годы его становления, перехода из первого дивизиона в высший, иными словами, его руки помнят мышцы Семака, Реброва, Милошевича, и всей той золотой команды 2008 и 2009 годов.

«Синтез» после большого перерыва был совсем другим. Фото: sintez-kazan.ru

Казань встречает нового президента ФИНА

А утром того же дня «водоплавающее» спортивное сообщество Татарстана приветствовало нового президента ФИНА Хусейна Аль-Мусаллама из Кувейта. Он приехал в Казань в сопровождении прежнего президента Хулио Маглионе из Уругвая, и целой свиты российских ВИП-персон, где ВИП можно расшифровать, как ватерполисты и пловцы. Это и президент федерации плавания России Владимир Сальников, и министр спорта РТ Владимир Леонов, воспитанник «Синтеза». И организатор международных детских соревнований по плаванию Денис Пиманков, содержательное интервью с которым читатели «Реального времени» смогут прочесть в самое ближайшее время.

85-летнему Маглионе надо отдать должное, что он стоически преодолел крутую лестницу Дворца водных видов спорта, поддерживаемый Рафисом Бургановым, при министерской деятельности которого и зародилась дружба уругвайца и Татарстана. Преодолев этот «Эверест», экс-президент отправился отдыхать, а Аль-Мусаллам принял на себя все внимание собравшихся: поприветствовал тренирующихся в ДВВС иностранных пловцов и прыгунов, и поделился своим видением дальнейших взаимоотношений ФИНА и Татарстана. Речь была максимально дипломатической и комплиментарной, но в последнее время спортивная Россия стала скучать как раз по таким. «Этой мой первый визит на посту президента FINA, которым я был избран всего 2 дня назад, в субботу. Казань — особое место, которое играет важную роль в развитии водных видов спорта в мире. ДВВС — объект уникальный! Не только с той точки зрения, что здесь созданы отличные условия для соревнований и тренировок, но и что сюда приходят заниматься дети, и жители Казани. Здоровье населения — это очень важно».

Новый президент ФИНА Хусейна Аль-Мусаллам (на фото) приехал в Казань в сопровождении прежнего президента Хулио Маглионе. Фото: minsport.tatarstan.ru

В добавление к словам нового президента ФИНА хочется сказать, что следующий объект, который он посетил, а именно Поволжскую академию «прямо сейчас» предоставил свои площади и юным спортсменам со всей России, проводящим здесь свои сборы под эгидой Москомспорта, и все тем же обычным жителям Казани. Завершала посещение ДВВС встреча с казанскими прыгунами из спортклуба «Синтез», которые по итогам чемпионата России в Казани завоевали пять золотых медалей, по одной серебряной и бронзовой наградам. Отличились Александр Бёлевцев и Карина Шкляр, а также Мария Полякова и Никита Шлейхер, завоевавшие в плюс к медалям еще и две олимпийские путёвки. Поэтому, подытоживая события дня и вспоминая знаменитую песню из кинофильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Андрея Миронова, можно сказать о нынешнем «Синтезе: «Весь покрытый золотом, абсолютно весь. Клуб ватерполистов в Татарстане есть. Там помимо них пловцы и прыгуны. Они поедут в Токио за златом для страны!»