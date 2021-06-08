Как открыть семейную мастерскую: история молодой пары из Казани

Казанцы Алмаз и Алина Мар во время локдауна открыли мастерскую мебели и изделий из дерева. Супруги создают предметы интерьера, доски необычного дизайна из эпоксидной смолы, менажницы и другие интересные вещи. Вдохновляющей историей о том, как открыть семейный бизнес, молодая пара поделилась с «Реальным временем».

Опыт и предпринимательская жилка

У Алины несколько специальностей, одна из которых — технолог по художественной обработке материалов. Алмаз долгое время работал инженером по обслуживанию грузовых вагонов. В свободное время читал литературу для предпринимателей, ходил на мотивационные тренинги и постоянно записывал идеи для бизнеса. Также казанец самостоятельно изучил основы рекламы в интернете и немного подрабатывал этим.



Открыть свое дело решили в самое непростое время — в разгар пандемии коронавируса. Супруги вернулись в Казань и начали искать работу. Алмаз решил вновь перебрать бизнес-идеи из блокнота, где наткнулся на вариант открытия мастерской деревянных изделий.

Мастерскую mar_loft открыли на личные сбережения — около миллиона рублей. Алмаз признается, что на старте было бы дешевле арендовать помещение с инструментами, но решили все-таки построить свое, что обошлось дороже. К работе в мастерской привлекли отца Алины, который непосредственно занимается изготовлением изделий. Алина отвечала за дизайн, Алмаз — за коммуникации, рекламу и ведение соцсетей. Вот так был основан семейный бизнес Мар.

Поначалу мебель изготавливали из стандартных мебельных щитов, так как с этим материалом легко работать. Сейчас тумбы и подарки в мастерской делают из сосны, а разделочные доски и менажницы — из бука и дуба. Большинство товаров изготавливают под заказ. Ниша супругов — подарки для тех, у кого все есть: например, большим спросом перед гендерными праздниками пользуются пивницы и менажницы. Вдохновение мастера находят в соцсетях, журналах о дизайне.

Где и как покупают крафтовые изделия

— Мы хотим делиться своим творчеством с миром, поэтому постоянно находимся в поиске новых идей. Например, недавно презентовали брошки в виде птиц и оленей

из фанеры и эпоксидной смолы, — рассказывает Алмаз.

Алмаз и Алина также уделяют много времени ведению соцсетей, где рассказывают про этапы производства, делятся фотографиями новинок и рекомендациями по уходу за предметами из дерева.

Один из источников продаж — сервис частных объявлений «Юла». По словам Алмаза, на платформе часто интересуются товаром, а в месяц бывает 5—7 продаж. Можно увидеть, кто добавил ваш товар в избранное и сколько у него просмотров — это все помогает анализировать спрос и общаться с потенциальными покупателями.

Планы на будущее

— У столярной мастерской есть потолок развития, — считает Алмаз, — Чтобы дело приносило хороший доход, нужно масштабировать производство, расширять ассортимент и договариваться с маркетплейсами. Очень важно доносить ценность ручной работы до клиента — тогда и будут покупки. Например, мы в Instagram показываем, сколько времени уходит на создание вещей, пишем тематические посты про хендмэйд, а на ярмарках напоминаем, что производство крафтовых вещей — непростая история.

У мастерской скромные обороты, которые пока что позволяют выплачивать только одну зарплату. Алина и Алмаз совмещают работу в семейном бизнесе с другой трудовой деятельностью, но очень хотят увеличить прибыль, чтобы сосредоточиться полностью на своем деле. Также прорабатывают выход на разные маркетплейсы и торговые площадки.