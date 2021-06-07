Бизнес-аккаунт дня: прокат сапбордов из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 83-я

В последние годы в России среди любителей активного образа жизни набирает популярность сапбординг. Это новый вид спорта на воде, который очень давно зародился на Гавайях. Согласно истории, жители этих островов использовали доску с веслом, как самое простое средство передвижения между островами. Этой весной набережночелнинская фирма Fun ride, которая предлагает жителям города услуги по прокату велосипедов и электросамокатов, открыла новое направление — прокат сап- и лонгбордов. Этот бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его развитию и продвижению дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Прогулка по воде вместо тренажерного зала

Сапбординг — это скольжение по воде на специальной доске с помощью весла. Научиться кататься на сапборде может каждый — не важно, сколько ему лет, и какой у него уровень спортивной подготовки. Есть и более облегченная версия — кататься стоя не на ногах, а на коленях. Чем еще универсален этот вид спорта — на сапборде можно кататься на любой водной поверхности — от небольшого озера до океана, главное, чтобы не было сильных волн. Как считают эксперты в этом виде спорта, одна такая прогулка способна заменить занятия в тренажерном зале.

Для тех, кто решит освоить этот вид спорта, Fun ride предлагает стандартные сапдоски и большие, которые называют лонгборды, а инструкторы расскажут обо всех тонкостях сапбординга, покажут, как кататься на доске с веслом. Для опытных любителей прогулок по воде компания устраивает саптусовки — это групповые катания с друзьями или родными, которые проходят под руководством и контролем инструкторов.

Аккаунт пункта сапбординга в Набережных Челнах сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency, а свои комментарии по его продвижению и развитию дают SMM-менеджер Аазат Сабиров и копирайтер Лена Гатина.

Фотографии на обложке — не самое лучшее решение

Контент. Вы используете красивые и яркие фотографии — это большой плюс. Советуем адаптировать их под формат 4:5, чтобы они занимали как можно больше экранного пространства в ленте.

Видео тоже отличные, вызывают главное желание от просмотра — попробовать самому. Можно также снимать видео от первого лица, чтобы было максимально динамично.

Чего не хватает: информативного контента. Например, можно объяснить, как проходят занятия, кому подходят, а кому нет и так далее.

Оформление профиля. Под описанием вашей страницы не хватает кнопки для связи. В публикациях вы предлагаете писать в WhatsApp, поэтому оптимально будет вставить ссылку для связи через мессенджер. Пользователям станет гораздо удобнее, чем набирать номер по цифрам.

В описании нужно исправить ошибку\опечатку: «Только Мы устраивает Йогу на воде». Ну и строчные буквы мы советовали бы использовать по правилам.



Также стоит отрисовать обложки Highlights. Желательно, чтобы весь аккаунт был в одном стиле. Думаем, подойдет что-то яркого желтого цвета, который вы уже используете в аккаунте. Фотографии в качестве обложки — не самое лучшее решение в данном случае.

Stories. У вас в аккаунте уже есть примеры отличного оформления Stories, когда расписание гармонично сочетается с видео, снятым при помощи квадрокоптера.

Советуем еще добавить динамичные видео с самих тренировок, немного интерактивов с использованием инструментов соцсети — и активная лента в Stories готова.

Также периодически стоит добавлять информацию, которой может не хватать пользователям: какая цена, кто тренирует, как добраться и т. д. Эти Stories нужно будет закрепить, чтобы всегда были под рукой у пользователей.

Ваши ответы важны и другим пользователям

Тексты и обратная связь:

Ответ на комментарий «Ответили в лс» — признак очень несовременного аккаунта. Неужели ответ на вопрос «Как одеваться?» или «Где это проходит?» настолько секретный? Ваши ответы важны и другим пользователям, не все хотят тратить время на диалоги в Direct. Если вам нужна лояльная аудитория, стоит поработать над открытым ведением страницы.

К сожалению, на многие комментарии нет даже отписки «Ответили в лс». Возможно, вы уже общаетесь с комментатором, но другие пользователи видят только то, что вопросы под публикациями вы игнорируете. Отвечать стоит даже просто на эмодзи.

Советуем не использовать хештеги беспорядочно. #прокат, #выходной, #май, #весна — эти и другие слишком общие теги не приведут к вам нужную аудиторию. Стоит делать привязку к географии, например, #supчелны плюс добавлять Нижнекамск и Елабугу, где также могут быть ваши потенциальные клиенты.

В публикациях есть много эмоциональных высказываний, но мало конкретной информации. Это заметно по комментариям под ними. Сколько длится занятие, подходит ли для детей и, с какого возраста, как одеться, какие именно условия акции (когда вы анонсируете акцию) — все это готовые темы для постов, которых ждут ваши подписчики.

Советуем также определиться, как именно вы общаетесь с аудиторией, то есть ваш tone of voice. Сейчас посты написаны в разных стилях и больше всего бросается в глаза, что вы обращаетесь то на «ты», то на «вы».

Продвижение. Эти довольно простые шаги позволят повысить охваты и привлечь подписчиков.

Пригласите блогеров. Продвигайте особо интересные публикации из ленты. Попробуйте запустить лидогенерирующую рекламную кампанию.

Лучше действовать быстро, чтобы как можно больше людей узнали о вас именно в начале сезона. Удачи!