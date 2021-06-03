Четверо из 55: как получают краповый берет
55 бойцов Росгвардии из регионов Приволжского федерального округа боролись сегодня за высший символ доблести — краповый берет — на полигоне в Лаишевском районе. Марш-бросок на 12 километров в полной боевой амуниции, огневая и водная полосы препятствий, штурм здания, разбор оружия на время, спарринг-бои... До конца испытаний добрались лишь четверо.
1/48
Фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым