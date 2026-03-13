Бывший завод Toyota представит новую модель автомобиля на ПМЭФ-2026

На заводе также будет организовано производство автомобилей класса «люкс» Aurus

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 будет представлен новый автомобиль, который начнут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в деловых кругах, информирует ТАСС.

Серийное производство планируется запустить в первой половине 2026 года. После перезапуска предприятия ежегодный объем выпуска составит 1 тысячу автомобилей.

По информации председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, на заводе будет организовано производство автомобилей класса «люкс» Aurus. Также планируется запуск новой линейки авто бизнес-класса в сотрудничестве с зарубежным партнером.

Напомним, что японская корпорация Toyota прекратила производство на своем петербургском предприятии в сентябре 2022 года.

Наталья Жирнова