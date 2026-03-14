В Татарстане продают 37-летний автомобиль с пробегом 20 тыс. км

Машина подверглась небольшому тюнингу

Фото: скриншот с сайта Авито

В Высокогорском районе Татарстана выставили на продажу ВАЗ-2109 1989 года выпуска. Согласно описанию, пробег у отечественной машины составил 20 тыс. км за 37 лет эксплуатации. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

Судя по фото, «вишневая девятка» внешне сохранилась в заводском состоянии. Однако она подверглась доработкам. Так, на крыше установили люк, в салоне легковушки заменили руль, а в дверные карты встроили музыкальные колонки.

Со слов самого продавца, автомобиль полностью отреставрирован. Стоимость «зубила» — 700 тыс. рублей.

Никита Егоров