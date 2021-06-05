Три ахиллесовых пяты бельгийской сборной: травма де Брейне, неподготовленный Азар и немолодая защита

И сможет ли воспользоваться Россия этими «подарками судьбы» в борьбе с Красными Дьяволами

Через неделю, 12 июня, сборная России стартует в чемпионате Европы по футболу. Судя по всему, матч обещает быть жарким, ведь играть наша команда будет в Питере с самой Бельгией, потенциальным лидером группы. «Реальное время» рассказывает, с чем подошел к турниру первый (и, похоже, пока главный) соперник россиян.

Последний шанс

Объективно оценивать сборную Бельгии пока не получается. Если смотреть на неё с точки зрения состава команды, недавних результатов (включая ЧМ в России), итогов очных встреч, текущего состояния команд — то шансов у нас нет. Нынешний состав Бельгии — бронзовые призеры ЧМ, четвертьфиналисты ЧЕ. Прямо сейчас они лидируют в отборе на ЧМ-2022, разгромив в последнем матче Беларусь со счетом 8:0. В отборе на нынешний чемпионат Европы они не потеряли ни одного очка, дважды обыграв Россию — 3:1 и 4:1. Если смотреть на происходящее с этой точки зрения, то лучше вообще на поле не выходить. Но, как говорил подвыпивший лектор из фильма «Карнавальная ночь», если посмотреть на небо вооруженным взглядом…

Бронза ЧМ в России? Ее могло бы и не быть, удержи Япония преимущество в два гола в матче с Красными Дьяволами на стадии 1/8. Прямо сейчас Бельгия потеряла одну из своих звезд Кевина Де Брейне, который в финале Лиги чемпионов получил травму и рискует пропустить матчи группового этапа. Другой лидер, Эден Азар, подходит к турниру в полуразобранном состоянии. Вспомним: его сейчас не называют иначе, как дорогостоящей проблемой «Реала», в котором он больше числится, чем играет. Да и в защите у бельгийцев не все так хорошо, как в годы великого тренера Ги Тиса, поэтому 35-летний Томас Вермален и 34-летний Ян Вертонген до сих пор востребованы. Но это, может быть, лишняя информация, поскольку играть с Бельгией на победу в группе никто не будет. Нам достаточно сыграть вничью. И главное, что это понимают сами бельгийцы.

Показателен пример с действующим чемпионом Европы Португалией, которая вышла из группы с третьего места, «сделав» три ничьи с Австрией, Венгрией и Исландией. Как поучителен и провал Голландии на ЧЕ-2008, когда оранжевые вынесли в своей группе Италию, Францию и Румынию. Бельгия, Голландия, Португалия — команды одного уровня. Иными словами, на крупных турнирах есть сборные, которые рады участию, сборные, готовые сотворить сенсацию, и сборные, которые приезжают за победой. Бельгия — из числа вторых. И если для России чемпионат Европы начнется 12 июня матчем с Бельгией, то для нашего соперника он с большой вероятностью по-настоящему начнется с матчей в одной восьмой, куда они готовы попасть на классе и на «опыте». А для этого не надо побеждать всех в группе, тратя силы.

Кевина Де Брейне в финале Лиги чемпионов получил травму и рискует пропустить матчи группового этапа. Фото: football-fun.ru

Надежды андердога

Стоит отметить, что европейские чемпионаты гораздо более благосклонны к андердогам. В истории Евро происходили такие «нежданчики», как победы Чехословакии в 1976-м, Дании в 1992-м, Греции в 2004-м. Да и действующий чемпион Европы — Португалия — одержала победу в 2016-м, когда на нее уже практически никто не ставил.

Само собой, нынешняя сборная Бельгии повторяет общепринятый уже в Западной Европе курс на комплектование выходцами из Африки — благо, колоний у Бельгии хватало. Правда, в отличие от чистокровных конголезцев братьев Лукаку, Миши Батшуайи, Кристиана Бентеке, Дедрика Бойяты, многие другие футболисты вышли из смешанных браков. У Ясона Денайера и Юри Тилеманса мамы из Конго. У братьев Азаров мама из Марокко. Корни Акселя Витселя — в Мартинике, Насера Шадли — в Марокко, юного Жереми Доку — в Гане. Любопытно, что последними носителями фамилий с приставкой «ван ден» или «ван дер», которые характерны для Бельгии и Голландии, были Ван Бюйтен и Ван ден Борре на ЧМ 2014 года.

В целом же, состав, который Бельгия заявила на Евро-2020, кишит легионерами. По трое из дортмундской «Боруссии» и «Лестера», по двое из английского «Кристал Пэлас» и испанского «Реала». И, забегая вперед, скажем, что Красные Дьяволы рискуют снова «уйти в закат», поскольку не только Вермален и Вертонген не молодеют. Нынешний чемпионат Бельгии богат на ветеранов. Здесь играют ветераны — 41-летний Жан-Франсуа Жийе, 40-летний Оливье Дешахт, 37-летний Игор Де Камарго, 35-летние Сэмми Боссют, Фарис Харун... То есть, смены нынешним лидерам оттуда не стоит ожидать. Нынешний чемпион страны, «Брюгге», выиграл национальное первенство с огромным отрывом от вице-чемпиона «Антверпена» в 16 очков. И от него на Евро едут только два игрока — Симоне Миньоле и Ханс Ванакен, запасные голкипер и полузащитник. Уже к следующему чемпионату Европы 2024 года Бельгия подойдет серьезно постаревшей. И если сборная России выйдет на поле, глядя на бельгийцев снизу вверх, то через несколько лет команды рискуют сравняться.

Эден Азар подходит к турниру в полуразобранном состоянии. Фото: football24.ru

Чтобы не быть голословными, наш следующий соперник, после Бельгии, сборная Дании получила из прошлого молодежного состава пятерых: Йонаса Винда, Матиаса Йенсена, Йоакима Меле, Андреаса Сков Ольсена, Роберта Скова, игравшего еще и за олимпийскую сборную вместе с Якобом Бруун Ларсеном. Нынешний рубиновец Оливер Абильдгор тоже играл в том составе. А бельгийцы из той молодежки разлетелись по арендам — и моментально исчезли из поля зрения. Об их попадании в актуальный состав сборной Бельгии пока нет даже и речи. В отличие, кстати, от их конкурентов по европейским молодежным сборным, в числе которых Кай Хаверц (Германия), Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Фил Фоден (Англия). Лукас Нмеча из английских юниоров перешел в немецкую молодежку, Ренат Дадашов из немецкой молодежки — в национальную сборную Азербайджана. А молодые Красные дьяволы отправились к черту на рога...

Бельгийские восьмидесятые

Если рассматривать Бельгию в историческом плане, то местная сборная представляет собой довольно странное явление. Будучи одной из сильнейших команд в начале XX века, бельгийцы стали третьими на Олимпиаде 1900 года и выиграли Олимпийские игры на домашней арене в 1920 году в Антверпене.

И после такого успешного старта Бельгия отошла в тень на долгих 50 лет, участвуя в крупных соревнованиях, но не добиваясь в них успеха. Очередной успех пришел в 1972 году, когда Бельгия стала бронзовым призером чемпионата Европы. Этот подъем связывают с тем событием, что местные футбольные команды получили наконец-то профессиональный статус, хотя, скорее, это был комплекс причин. Тогда в стране появилась целая плеяда отличных тренеров: Констант Ванден Сток, Раймон Гуталс и Ги Тис, была разработана тактика искусственного офсайда, родилось поколение блестящих игроков, во главе с Полем ван Химстом... И да, клубы получили профессиональный статус, после чего на европейский уровень вышли «Брюгге», «Стандард», а лучшим среди прочих стал «Андерлехт».

35-летний Томас Вермален (на фото) и 34-летний Ян Вертонген до сих пор востребованы. Фото: football.ua

В 70-80-е годы советские команды частенько выходили в еврокубках на Бельгию, зачастую, увы, уступая. Спартак» — «Андерлехту», московское «Динамо» — «Локерену», тбилисское «Динамо» — «Стандарду», минское «Динамо» — «Мехелену», и это частое противостояние дало возможность уловить любопытную деталь. В Бельгии почему-то не действовал лимит на легионеров, который был установлен для всего европейского футбола в два-три иностранца на команду. При разрешенном лимите в два-три человека, в зависимости от страны, «Стандард» на противостояние с нами выходил с четырьмя иностранцами, «Локерен» с пятью, «Мехелен» с шестью. «Мехелен», кстати, установил любопытное достижение, когда Кубок Кубков выиграла команда из города с количеством жителей всего в 75 тысяч. Недавно этот рекорд побил «Вильяреал», взявший Лигу Европы при 50 тысячах населения.

Ну а «Андерлехт» в 1984 году заявил на игры со «Спартаком» девятерых легионеров. Правда, по словам очевидца тех матчей 1984 года Александра Бубнова, не они, а местный полузащитник Франк Веркотерен, будущий тренер самарских «Крыльев Советов», стал камнем преткновения для красно-белых.

Возвращаясь к сборной Бельгии, то 80-е годы для нее протекали вполне успешно. Серебро ЧЕ-1980 с Вилфридом ван Муром во главе обороны. Плюс четвертое место Бельгии на ЧМ-1986, где эта сборная выбила из розыгрыша сборную СССР — 4:3.

Уход на второй план

В девяностых Бельгия активно участвовала на чемпионатах мира и Европы, завершив это Чемпионатом мира 2002 года в Южной Корее и Японии. И это снова обидное для нас воспоминание. В группе Бельгия обыграла нас 3:2, а мы глядели на это с грустью, сочувствуя слезам молодого тогда Александра Кержакова.

После ЧМ-2002 Бельгия ушла на второй план. Это было заметно еще на домашнем чемпионате Европы 2000 года, когда команда не представляла из себя ничего серьезного. Все чаще в ней появлялись натурализованные иностранцы — хорваты Вебер и Струпар, босниец Видович, бразилец Луис Оливейра, первые африканцы — братья Мбо и Эмиль Мпенза из Заира, Габи Мудингай из Конго.



Ян Вертонген. Фото: football24.ua

Бельгийский футбол начал слабеет и на клубном уровне, ведь скандальный выход «Антверпена» в финал Кубка Кубков в 1993 году стал пока последним успехом бельгийского клубного футбола, который на время оскудел и на футболистов и на тренеров. Если уж затрагивать тренерскую тему, то именно в этом направлении Россия превзошла Бельгию, когда в 2010 году наша федерация выкупила у дьяволов Дика Адвоката.

Само собой, в Бельгии постарались исправить эту тенденцию, и в 2008 году олимпийская сборная стала четвертой в Пекине. Но гораздо важнее — люди, которые вышли из состав той сборной. Это Ван ден Борре и Миральяс, плюс квинтет Вермален и Вертонген, Дембеле, Компани и Феллайни из компании ровесников, пиком которых стало третье место на ЧМ в России. Венсан Компани дотерпел до августа прошлого года, будучи играющим тренером «Андерлехта», но коронавирус и былые травмы окончательно выдавили его на тренерскую скамейку. А Вермален и Вертонген до сих пор востребованы, в том числе и потому, что из-за юридических проволочек не смогли в свое время дать гражданство конголезскому защитнику Эльякиму Мангаля, которого подписала Франция. По разным причинам нет сейчас в сборной Баккали, Ориги, Янузая, и не будет Дембеле, Дефура, Кабаселе, Наингголана, Феллайни. Но это игроки полузащиты и нападения, где у Красных Дьяволов и без них все в относительном порядке. Насколько в порядке — нам и покажет матч 12 июня.