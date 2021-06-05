Три ахиллесовых пяты бельгийской сборной: травма де Брейне, неподготовленный Азар и немолодая защита
И сможет ли воспользоваться Россия этими «подарками судьбы» в борьбе с Красными Дьяволами
Через неделю, 12 июня, сборная России стартует в чемпионате Европы по футболу. Судя по всему, матч обещает быть жарким, ведь играть наша команда будет в Питере с самой Бельгией, потенциальным лидером группы. «Реальное время» рассказывает, с чем подошел к турниру первый (и, похоже, пока главный) соперник россиян.
Последний шанс
Объективно оценивать сборную Бельгии пока не получается. Если смотреть на неё с точки зрения состава команды, недавних результатов (включая ЧМ в России), итогов очных встреч, текущего состояния команд — то шансов у нас нет. Нынешний состав Бельгии — бронзовые призеры ЧМ, четвертьфиналисты ЧЕ. Прямо сейчас они лидируют в отборе на ЧМ-2022, разгромив в последнем матче Беларусь со счетом 8:0. В отборе на нынешний чемпионат Европы они не потеряли ни одного очка, дважды обыграв Россию — 3:1 и 4:1. Если смотреть на происходящее с этой точки зрения, то лучше вообще на поле не выходить. Но, как говорил подвыпивший лектор из фильма «Карнавальная ночь», если посмотреть на небо вооруженным взглядом…
Бронза ЧМ в России? Ее могло бы и не быть, удержи Япония преимущество в два гола в матче с Красными Дьяволами на стадии 1/8. Прямо сейчас Бельгия потеряла одну из своих звезд Кевина Де Брейне, который в финале Лиги чемпионов получил травму и рискует пропустить матчи группового этапа. Другой лидер, Эден Азар, подходит к турниру в полуразобранном состоянии. Вспомним: его сейчас не называют иначе, как дорогостоящей проблемой «Реала», в котором он больше числится, чем играет. Да и в защите у бельгийцев не все так хорошо, как в годы великого тренера Ги Тиса, поэтому 35-летний Томас Вермален и 34-летний Ян Вертонген до сих пор востребованы. Но это, может быть, лишняя информация, поскольку играть с Бельгией на победу в группе никто не будет. Нам достаточно сыграть вничью. И главное, что это понимают сами бельгийцы.
Показателен пример с действующим чемпионом Европы Португалией, которая вышла из группы с третьего места, «сделав» три ничьи с Австрией, Венгрией и Исландией. Как поучителен и провал Голландии на ЧЕ-2008, когда оранжевые вынесли в своей группе Италию, Францию и Румынию. Бельгия, Голландия, Португалия — команды одного уровня. Иными словами, на крупных турнирах есть сборные, которые рады участию, сборные, готовые сотворить сенсацию, и сборные, которые приезжают за победой. Бельгия — из числа вторых. И если для России чемпионат Европы начнется 12 июня матчем с Бельгией, то для нашего соперника он с большой вероятностью по-настоящему начнется с матчей в одной восьмой, куда они готовы попасть на классе и на «опыте». А для этого не надо побеждать всех в группе, тратя силы.
Надежды андердога
Стоит отметить, что европейские чемпионаты гораздо более благосклонны к андердогам. В истории Евро происходили такие «нежданчики», как победы Чехословакии в 1976-м, Дании в 1992-м, Греции в 2004-м. Да и действующий чемпион Европы — Португалия — одержала победу в 2016-м, когда на нее уже практически никто не ставил.
Само собой, нынешняя сборная Бельгии повторяет общепринятый уже в Западной Европе курс на комплектование выходцами из Африки — благо, колоний у Бельгии хватало. Правда, в отличие от чистокровных конголезцев братьев Лукаку, Миши Батшуайи, Кристиана Бентеке, Дедрика Бойяты, многие другие футболисты вышли из смешанных браков. У Ясона Денайера и Юри Тилеманса мамы из Конго. У братьев Азаров мама из Марокко. Корни Акселя Витселя — в Мартинике, Насера Шадли — в Марокко, юного Жереми Доку — в Гане. Любопытно, что последними носителями фамилий с приставкой «ван ден» или «ван дер», которые характерны для Бельгии и Голландии, были Ван Бюйтен и Ван ден Борре на ЧМ 2014 года.
В целом же, состав, который Бельгия заявила на Евро-2020, кишит легионерами. По трое из дортмундской «Боруссии» и «Лестера», по двое из английского «Кристал Пэлас» и испанского «Реала». И, забегая вперед, скажем, что Красные Дьяволы рискуют снова «уйти в закат», поскольку не только Вермален и Вертонген не молодеют. Нынешний чемпионат Бельгии богат на ветеранов. Здесь играют ветераны — 41-летний Жан-Франсуа Жийе, 40-летний Оливье Дешахт, 37-летний Игор Де Камарго, 35-летние Сэмми Боссют, Фарис Харун... То есть, смены нынешним лидерам оттуда не стоит ожидать. Нынешний чемпион страны, «Брюгге», выиграл национальное первенство с огромным отрывом от вице-чемпиона «Антверпена» в 16 очков. И от него на Евро едут только два игрока — Симоне Миньоле и Ханс Ванакен, запасные голкипер и полузащитник. Уже к следующему чемпионату Европы 2024 года Бельгия подойдет серьезно постаревшей. И если сборная России выйдет на поле, глядя на бельгийцев снизу вверх, то через несколько лет команды рискуют сравняться.
Чтобы не быть голословными, наш следующий соперник, после Бельгии, сборная Дании получила из прошлого молодежного состава пятерых: Йонаса Винда, Матиаса Йенсена, Йоакима Меле, Андреаса Сков Ольсена, Роберта Скова, игравшего еще и за олимпийскую сборную вместе с Якобом Бруун Ларсеном. Нынешний рубиновец Оливер Абильдгор тоже играл в том составе. А бельгийцы из той молодежки разлетелись по арендам — и моментально исчезли из поля зрения. Об их попадании в актуальный состав сборной Бельгии пока нет даже и речи. В отличие, кстати, от их конкурентов по европейским молодежным сборным, в числе которых Кай Хаверц (Германия), Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Фил Фоден (Англия). Лукас Нмеча из английских юниоров перешел в немецкую молодежку, Ренат Дадашов из немецкой молодежки — в национальную сборную Азербайджана. А молодые Красные дьяволы отправились к черту на рога...
Бельгийские восьмидесятые
Если рассматривать Бельгию в историческом плане, то местная сборная представляет собой довольно странное явление. Будучи одной из сильнейших команд в начале XX века, бельгийцы стали третьими на Олимпиаде 1900 года и выиграли Олимпийские игры на домашней арене в 1920 году в Антверпене.
И после такого успешного старта Бельгия отошла в тень на долгих 50 лет, участвуя в крупных соревнованиях, но не добиваясь в них успеха. Очередной успех пришел в 1972 году, когда Бельгия стала бронзовым призером чемпионата Европы. Этот подъем связывают с тем событием, что местные футбольные команды получили наконец-то профессиональный статус, хотя, скорее, это был комплекс причин. Тогда в стране появилась целая плеяда отличных тренеров: Констант Ванден Сток, Раймон Гуталс и Ги Тис, была разработана тактика искусственного офсайда, родилось поколение блестящих игроков, во главе с Полем ван Химстом... И да, клубы получили профессиональный статус, после чего на европейский уровень вышли «Брюгге», «Стандард», а лучшим среди прочих стал «Андерлехт».
В 70-80-е годы советские команды частенько выходили в еврокубках на Бельгию, зачастую, увы, уступая. Спартак» — «Андерлехту», московское «Динамо» — «Локерену», тбилисское «Динамо» — «Стандарду», минское «Динамо» — «Мехелену», и это частое противостояние дало возможность уловить любопытную деталь. В Бельгии почему-то не действовал лимит на легионеров, который был установлен для всего европейского футбола в два-три иностранца на команду. При разрешенном лимите в два-три человека, в зависимости от страны, «Стандард» на противостояние с нами выходил с четырьмя иностранцами, «Локерен» с пятью, «Мехелен» с шестью. «Мехелен», кстати, установил любопытное достижение, когда Кубок Кубков выиграла команда из города с количеством жителей всего в 75 тысяч. Недавно этот рекорд побил «Вильяреал», взявший Лигу Европы при 50 тысячах населения.
Ну а «Андерлехт» в 1984 году заявил на игры со «Спартаком» девятерых легионеров. Правда, по словам очевидца тех матчей 1984 года Александра Бубнова, не они, а местный полузащитник Франк Веркотерен, будущий тренер самарских «Крыльев Советов», стал камнем преткновения для красно-белых.
Возвращаясь к сборной Бельгии, то 80-е годы для нее протекали вполне успешно. Серебро ЧЕ-1980 с Вилфридом ван Муром во главе обороны. Плюс четвертое место Бельгии на ЧМ-1986, где эта сборная выбила из розыгрыша сборную СССР — 4:3.
Уход на второй план
В девяностых Бельгия активно участвовала на чемпионатах мира и Европы, завершив это Чемпионатом мира 2002 года в Южной Корее и Японии. И это снова обидное для нас воспоминание. В группе Бельгия обыграла нас 3:2, а мы глядели на это с грустью, сочувствуя слезам молодого тогда Александра Кержакова.
После ЧМ-2002 Бельгия ушла на второй план. Это было заметно еще на домашнем чемпионате Европы 2000 года, когда команда не представляла из себя ничего серьезного. Все чаще в ней появлялись натурализованные иностранцы — хорваты Вебер и Струпар, босниец Видович, бразилец Луис Оливейра, первые африканцы — братья Мбо и Эмиль Мпенза из Заира, Габи Мудингай из Конго.
Бельгийский футбол начал слабеет и на клубном уровне, ведь скандальный выход «Антверпена» в финал Кубка Кубков в 1993 году стал пока последним успехом бельгийского клубного футбола, который на время оскудел и на футболистов и на тренеров. Если уж затрагивать тренерскую тему, то именно в этом направлении Россия превзошла Бельгию, когда в 2010 году наша федерация выкупила у дьяволов Дика Адвоката.
Само собой, в Бельгии постарались исправить эту тенденцию, и в 2008 году олимпийская сборная стала четвертой в Пекине. Но гораздо важнее — люди, которые вышли из состав той сборной. Это Ван ден Борре и Миральяс, плюс квинтет Вермален и Вертонген, Дембеле, Компани и Феллайни из компании ровесников, пиком которых стало третье место на ЧМ в России. Венсан Компани дотерпел до августа прошлого года, будучи играющим тренером «Андерлехта», но коронавирус и былые травмы окончательно выдавили его на тренерскую скамейку. А Вермален и Вертонген до сих пор востребованы, в том числе и потому, что из-за юридических проволочек не смогли в свое время дать гражданство конголезскому защитнику Эльякиму Мангаля, которого подписала Франция. По разным причинам нет сейчас в сборной Баккали, Ориги, Янузая, и не будет Дембеле, Дефура, Кабаселе, Наингголана, Феллайни. Но это игроки полузащиты и нападения, где у Красных Дьяволов и без них все в относительном порядке. Насколько в порядке — нам и покажет матч 12 июня.
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