Бизнес-аккаунт дня: фирма по строительству и ремонту из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 79

Лето — период не только отпусков, но и по традиции — время строительства или ремонта. Поэтому для татарстанской фирмы «Просто Строй» это самый горячий сезон. На рынке Набережных Челнов она появилась совсем недавно, а в марте создала бизнес-аккаунт. Советы по его развитию и продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Начиная от забора — и до дома

«Просто строй» позиционирует себя как корпорация строительства, предлагая заказчикам широкий спектр услуг. Большая команда мастеров, которые работают в компании, готова построить баню или беседку, смонтировать забор, выполнить дизайнерскую отделку квартиры или лоджии, построить дом или балкон, изготовить кухонный гарнитур и многое другое.

Работает компания не только в Набережных Челнах, но и Нижнекамске. На помощь неопределившимся со стилем, оформлением квартиры или дома всегда придет дизайнер.

В первую очередь — аудитория и цель, потом — контент

Бренд «Просто Строй», который заявляет громко, что это целая корпорация строительства. Однако аккаунт абсолютно не готов к продвижению. С позиционированием тоже непонятно: ни по контенту, ни по названию, ни по логотипу, на котором изображены золотые треугольники. Если верить описанию профиля, то корпорация позиционирует в первую очередь ремонт. А в услугах, которые перечислены в актуальном, первой строкой идет строительство. Чему верить?

Когда вы приступаете к развитию бренда на любой площадке, вам нужно обозначить — для какой аудитории вы собираетесь тут «работать». В первую очередь, аудитория и цель, и только потом формирование контента. Здесь пошли по принципу «давайте уже чем-нибудь наполним аккаунт» — и это в корне неверно.

Аналитический разбор бизнес-профиля челнинской стройфирмы выполнила креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.

Для начала проработать стратегию

Что касается оформления постов: визуал несовременный и не сильно соответствует масштабности бренда. Во-первых, стоит проработать стратегию, а для дальнейшей работы прописать рубрики или хотя бы выстроить логичный контент-план, чтобы познакомить аудиторию с брендом.

Далее — очередь проработки визуала всех рубрик и постов в едином стиле. Для этого достаточно привлечь к работе графического дизайнера. Визуал должен быть выполнен в одном стиле, в оформлении нужно использовать до 4 цветов, 2-3 шрифта и не забудьте определить «настроение» вашей ленты. Настроение ленты — первое впечатление, которое производят все посты в целом. Это может быть мрачное настроение, минималистичное, тёплое, холодное, серьёзное или легкомысленное.

Каким будет оформление в «Инстаграм», определяет общий стиль компании и визуальные ассоциации с брендом. Потенциальные клиенты, подписчики, которые впервые попадают в ваш аккаунт, в первую очередь, невольно будут искать визуальные закономерности и, если таких не будет, а глаз будет видеть беспорядок — нейронные связи свяжут бренд с отсутствием вкуса и беспорядком. А в ремонте и строительстве это явно неприемлемо.

Не накручивайте аудиторию и лайки — это искусственные цифры

Продвигать аккаунт стоит начинать, когда вы уверены, что ваш аккаунт дает минимум 90% информации о вашей компании, не вызовет вопросов и пользователь захочет подписаться на вас, даже если ремонт не скоро.

Под постами вижу накрученные комментарии, и того хуже — на моих глазах за час на аккаунт подписалось около 500 человек. Вариантов такой активной прибавки два: участие в гиве или накрутки. Второй вариант более очевиден, потому что в подписчиках минимум живых профилей.

Не накручивайте аудиторию, лайки, комментарии и так далее. Да, это самый простой способ набрать свои первые цифры в статистике, но это искусственные цифры. Это приведёт к тому, что реальная, живая аудитория не будет видеть ваш контент, будут видеть только боты, которые не оставят заявку на вашу услуги, как бы вы не старались делать классный контент.

Работа у любого маркетолога сводится к подсчетам эффективности канала рекламы. Мы заводим «Инстаграм», тратим время и деньги на формирование контента, а отдачи нет. Потому что нас «смотрят» боты. И начинаем делать выводы, что канал этот не работает, хотя на самом деле мы сами не дали ему правильно развиваться.

Количество подписчиков, лайков и комментариев — это не ключевые показатели, к которым нужно стремиться, когда вы продаете на площадке свои услуги, поэтому не старайтесь делать их «красивыми». Успехов!