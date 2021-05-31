«Синтезовцы» Красных и Шлейхер — главные надежды Татарстана в Токио

Ватерполисты Казани также нацелились на Кубок страны

Казань принимает чемпионат России по прыжкам в воду, где разыгрываются медали и определяются владельцы олимпийских лицензий. Спортклуб «Синтез» выставил на старты Александра Бёлевцева и Никиту Шлейхера, Марию Полякову и Карину Шкляр. «Реальное время» рассказывает о текущем старте.

Наша главная надежда связана с Никитой Шлейхером

Чемпионат России по прыжкам в воду закрывает тот сумасшедший по насыщенности график, по которому спортсмены водных видов спорта состязались с апреля по конец мая. На национальных первенствах по плаванию и синхронному плаванию, Кубке мира по прыжкам в воду, совместном чемпионате Европы по водным видам спорта распределялись медали и квоты на участие в олимпийском турнире. Уникальность этого чемпионата еще и в том, что это старт, по сути, международный — в нем принимают участие спортсмены, тренирующиеся в казанском Центре FINA.

В прыжках в воду у России десять квот, только девушки не отличились в синхронных прыжках с вышки и с трамплина. Главная надежда на Никиту Шлейхера, серебряного призера чемпионата Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. И он уже начал оправдывать эти надежды, выиграв золотую медаль на трехметровом трамплине, где опередил именитых Евгения Кузнецова и Илью Захарова. Плюс есть Мария Полякова, завоевавшая для России олимпийскую лицензию на трехметровом трамплине, и теперь ей предстоит подтвердить свои притязания. Полякова также выиграла свой старт на трехметровом трамплине. Их одноклубник Александр Бёлевцев в дуэте с Русланом Терновым из Пензы стал вторым в синхронных прыжках с вышки.

Напомним, что именно в синхроне с Виктором Минибаевым Шлейхер дебютировал на Олимпиаде в Рио. Тот же Минибаев ранее выступал вместе с Романом Измайловым, завоевав бронзу ЧМ-2015 в Казани. А Евгений Кузнецов выступал с Ильей Захаровым (золото ЧМ-2017), сейчас вернувшимся в спорт. Это все трехметровый трамплин. Только в вышке у Шлейхера бессменный партнер Александр Бёлевцев. С партнером по СК ВВС «Синтез» они выигрывали золото чемпионата Европы 2019 года, и были вторыми на Кубке мира. Впрочем, в прыжках в воду все так быстро меняется. К примеру, воспитанник нашего наставника Павла Муякина Лев Саркисян еще в 2017 году представлял Армению на чемпионате мира, а сейчас снова выступает за Россию, защищая цвета родного Ставропольского Края.

В первом полуфинальном матче Кубка России по водному поло казанский «Синтез» обыграл в Москве «Динамо» — 17:9. Фото sintez-kazan.ru

«Синтез» разгромил московское «Динамо»

В первом полуфинальном матче Кубка России по водному поло казанский «Синтез» обыграл в Москве «Динамо» — 17:9, и, скорее всего, решил свои задачи по выходу в финал, превратив ответный матч третьего июня Казани в простую формальность. Стоит отметить, что у москвичей отсутствовал голкипер травмированный Николай Максимов, а у казанцев на площадку вышел Эмиль Зиннуров, сменивший Степана Андрюкова.



Но в начале у «Синтеза» выделялся Игорь Бычков, забивший два гола, один из которых с пенальти. Далее отличился Роман Шепелев, забросивший очень любопытный мяч, и первый период был выигран с небольшим преимуществом — 3:2. В начале второй четверти матча он же реализовал выход один на один с вратарем динамовцев, и это стало началом разгрома — 7:4 к большому перерыву. В начале третьего периода отличились Сергей Лисунов, Адель Латыпов, хитро закрутивший мяч снизу, и снова Лисунов, завершивший красивую трехходовку — 10:4. На это москвичи ответили двумя голами, один из которых был забит с пенальти, а затем Евгений Костров отразил такой же удар, и не дал приблизиться к «Синтезу» — 10:6. Пришлось полевым игрокам Казани, снова создав двухразовое преимущество — 13:6, пока Костров не забил в свои ворота, что бывает крайне редко в водном поло. Ответный гол казанцев на такой курьез получился очень красивым, когда Николай Лазарев, выплывавший один на один с голкипером, отправил мяч в ворота соперника резким тычком. У москвичей был хорош воспитанник казанского ватерпола Никита Экомазов, набравший четыре результативных очка, практически половину из всех забитых мячей «Динамо». Но итоговый счет устанавливали казанцы, у которых в концовке также отличились воспитанники «Синтеза» Латыпов, реализовавший пенальти, и Шепелев — 17:9.

Так Тарасевич едет на Олимпиаду или нет?

Итогами завершившегося чемпионата Европы по водным видам спорта были не только медали, о которых «Реальное время» рассказывало, в частности, о золотой и бронзовой наградах Александра Красных на двух эстафетных дистанциях 4 по 200 метров: мужской и смешанной. Очень любопытно выглядят раскладки для обеих наших эстафет 4 по 100 и по 200 метров вольным стилем. У россиян в обеих эстафетах на чемпионате Европы участвовали только Иван Гирев и Михаил Вековищев в предварительных заплывах, проходивших утром, плюс Александр Щеголев в финале. В остальном же ни одного совпадения. Сотню плыли Андрей Минаков, Владислав Гринев и Климент Колесников, плюс утром Андрей Жилкин, Евгений Рылов, Вековищев и Гирев, одного из которых на Олимпиаде вполне способен заменить Владимир Морозов, не приехавший в Будапешт. Двести метров плыли Мартин Малютин, Красных, плюс Вековищев, Гирев и Щеголев. Иными словами, у нас шестеро могут проплыть сотню, еще пятеро двести метров. Что касается Англии, которая с нами соперничала на чемпионате Европы, то там пять спортсменов плывут обе дистанции. Это один из показателей развития плавания в стране, которая подготовила 11 классных пловцов, хотя могла ограничиться только восемью.

Среди положительных итогов чемпионата Европы и выполнение Григорием Тарасевичем временного норматива для участия на Олимпиаде в плавании на 200 метров спиной. Фото instagram.com/grigory_t

Уже после чемпионата мира Евгений Рылов выступил с комментарием, в котором заявил, что, скорее всего, пропустит олимпийскую эстафету 4 по 100 метров, а вот в эстафете 4 по 200 готов стартовать и в предварительных заплывах, и по их итогам претендовать на участие в финальном заплыве.

Среди положительных итогов чемпионата Европы и выполнение Григорием Тарасевичем временного норматива для участия на Олимпиаде в плавании на 200 метров спиной. Тарасевич стал вторым в чемпионате России на этой дистанции, но не выполнил тогда норматив 1.57.50., преодолев дистанцию за 1.57.54. В Будапеште у Тарасевича было 1.57,41.в предварительном заплыве, после чего он не смог выйти в финал, но факт остается фактом. Есть второе место на отборочном чемпионате страны, и выполнение норматива на чемпионате Европы, следовательно, должно последовать включение в олимпийский состав. О чем пока, увы, не сообщают ни республиканские, ни федеральные СМИ.

Ефимова как камень раздора

Впрочем, федералам не до проблем Тарасевича, тут есть тема поострее, а именно, Юлия Ефимова. Ее персона, в кои-то веки, вышла на первый план, благо фигуристки пока отдыхают. Напомним, что Ефимова не смогла занять место в тройке призеров на чемпионате страны, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой, которые еще и выполнили норматив. А уже на чемпионате Европы Ефимова трижды попадала в призеры, в отличие от соперниц, более того, на своей коронной 200-метровке будет претендовать на олимпийскую медаль. И этот результат вызвал дискуссию на тему, что же важнее: выгода или закон (в данном случае, регламент)?

Любопытно, что в данном случае одно федеральное спортивнее издание активно лоббирует участие Ефимовой, призывая федерацию плавания России нарушить правила, утвержденные ею же. Хотя, месяцем ранее в том же издании была редакционная статья о том, что правила для того и принимают, чтобы их выполнять. Правда, касалась она тогда футбола и допуск «Нижнего Новгорода» в Премьер-Лигу, в обход ФК «Оренбург». Когда ваш корреспондент выразил недоумение «эластичностью» позиции журналистов этого издания, то комментарий стерли, в лучших традициях современного понимания «свободы слова».

Ефимова не смогла занять место в тройке призеров на чемпионате страны, уступив Евгении Чикуновой и Марии Темниковой, которые еще и выполнили норматив. Фото wikipedia.org

Итак, вопрос соблюдения регламента вновь выходит на первый план, как ранее зачастую было в фигурном катании. Правда, там федерация поступает мудрее, допуская перемены в составе на Олимпиаду или чемпионат мира, по итогам чемпионата Европы. В ведомстве президента федерации плавания России Владимира Сальникова это не допускается, хотя прецеденты были, в 2019 году Ефимова также уступила Чикуновой. Но тогда ее конкурентка была молода, ей дали право выступить на юниорском чемпионате мира, Ефимова плыла на взрослом ЧМ, выиграв золотую медаль (Откровенно говоря, ей повезло, поскольку главная конкурентка Лилли Кинг провалила квалификацию, но факт остается фактом).

Сейчас же федерация в цугцванге. У нее нет ничего такого, что можно было бы предложить конкуренткам Ефимовой и, тем самым, примирить их с очередным участием Ефимовой на ОИ. Более того, в прежние годы федерация была тверда в своем праве считать чемпионат мира главным отбором на крупные старты. К примеру, в 2015 году Евгений Коротышкин был нашей главной надеждой в баттерфляе, но вынужден был смотреть домашний чемпионат мира в Казани с трибун, не сумев отобраться на него по итогам чемпионата России. Почему Ефимовой снова нужно делать исключение? Затем, на каждый исторический факт, когда мы делали исключение, и это приносило гешефт, есть такой же факт, когда действовали по правилам, и в итоге это было оправданно. Это ответ на исторические отсылки к тому, что в 2008 году прыгун в высоту Андрей Сильнов не прошел отбор, но его добрали в олимпийский состав и он в итоге выиграл золото. А в 2021 году фигуристы не подчинились давлению, что на ЧМ надо посылать опытного Дмитрия Алиева, делегировали Евгения Семененко, и он справился с поставленной задачей, и регламент был четко соблюден.

Хорошо, что люди из циклических видов спорта не решают проблемы отбора в игровых видах спорта. Иначе, сразу же после окончания футбольного чемпионата России начались бы разговоры, что неплохо заменить дебютанта еврокубков ФК «Сочи» на их старожила ЦСКА.