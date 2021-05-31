День в истории: третья конституция ТАССР, строительство Транссиба и запуск Биг-Бена

Чем примечательна дата 31 мая

Сегодня, 31 мая, в мире отмечают день без табака, а в России — неофициальный праздник адвокатуры. В Татарстане в этот день приняли третью конституцию республики, открыли Ветеринарную академию, а в далеком Китае родился будущий главный археолог РТ Миркасым Усманов. В этот день ровно 130 лет назад начали строить Трансибирскую железнодорожную магистраль, примерно тогда же в Москве родился мастер очерка Константин Паустовский. В Лондоне впервые пробил Биг-Бен, а в предместьях Парижа запустили историю велогонок. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Третья конституция республики и ветакадемия

31 марта 1978 года утратила силу Конституция ТАССР 1937 года, поскольку в этот день была принята третья (первую версию в 1926 году ВЦИК не утвердил). Она была разработана на основе Конституций СССР 1977 года и РСФСР 1978 года и состояла из 10 разделов, 16 глав и 161 статьи. В частности, в ней говорилось, ТАССР является советским социалистическим государством в составе РСФСР. Законы СССР и РСФСР были обязательными на ее территории.

Фото: wikipedia.org

В 1873 году в столице республики основали Казанскую ветеринарную академию, тогда в виде института, который возглавил основатель польской ветеринарии, директор Варшавской ветеринарной школы Петр Зейфман. Причина появления вуза была достаточно тривиальной — через губернию из Азии в Европу активно перегонялся промышленный скот, поэтому Казани очень был нужен свой ветеринарно-санитарный кордон. Почти за полуторавековую историю здесь подготовили более 22 тысяч ветеринарных врачей и зооинженеров.

31 мая 1934 года родился завкафедрой истории татарского народа Казанского университета, академик АН РТ Миркасым Усманов, организатор и руководитель постоянно действующей археографической экспедиции КГУ. Благодаря ее работе по всей России было найдено более девяти тысяч рукописей и около полутора тысяч старопечатных изданий на восточных языках, в частности, книга Таджаддина Булгари «Большой Тирайк» — самый ранний из известных памятников булгарской письменной традиции домонгольского периода. Усманов родился в Западном Китае, в городе Кульджа, он из семьи татарских купцов, которые переселились из-под Казани в Казахстан, а потом перебрались в провинцию Синьцзян. Из-за китайской культурной революции Усмановы были вынуждены переехать в Казахстан. Ученый закончил КГУ, его докторская диссертация была посвященная «Жалованным актам Джучиева Улуса XIV—XVI вв.». Миркасым Усманов — по сути, отец татарской археологии, его именем назван Центр исследований истории Золотой Орды Института истории имени Марджани. Его дело продолжает дочь Диляра — доктор исторических наук.



Фото: kpfu.ru

От Москвы до Владивостока, мастер очерка и праздник адвокатов



Ровно 130 лет назад 31 мая в районе Владивостока началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, соединившей Москву с восточносибирскими и дальневосточными городами. Дорога длиной в 9 288 километров, самая длинная в мире. На закладку приехал будущий император Николай II — отвез для постройки тачку с землей и заложил первый камень вокзала. Время в пути по Транссибу занимает шесть суток. До сих пор она в значительной степени определяет логистику в Российскую Федерации. Отметим, что Москва с Казанью напрямую оказалась связана только в 1918 году, когда была построена дорога Арзамас — Канаш.

В 1982 году родился Константин Паустовский, писатель русско-украинско-польско-турецкого происхождения. Воевал в гражданскую войну, работал журналистом. В 1930-е годы начинают публиковать его очерки. Он служит военным корреспондентом, пробует себя в драматургии. Участвует в составлении важнейших сборников времен оттепели — «Литературная Москва» и «Тарусские страницы» (1961). Посещает множество стран Европы, числится в списке кандидатов на Нобелевскую премию в области литературы. Похоронен в любимой Тарусе. Его самое крупное произведение — автобиографическая «Повесть о жизни» из шести книг, которую Паустовский писал 18 лет.

Фото: godliteratury.ru

День российской адвокатуры начали отмечать в апреле 2005 года, когда в Москве прошел Второй всероссийский съезд адвокатов. На съезде приняли резолюцию: в ознаменование даты принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» учредить 31 мая праздник. Мероприятие это неофициальное и празднуется на общественных началах.

День без табака, Биг-Бен и зарождение велоспорта

Сегодня всемирный день без табака. В связи с этим ВОЗ запустила глобальную кампанию с целью помочь 100 миллионам человек во всем мире отказаться от пагубной привычки. Организаторы отмечают, что бросить курить ежегодно решают около 780 миллионов человек, но лишь у 30% есть доступ к ресурсам для преодоления зависимости. И напоминают, что после прекращения курения в течение 12 часов содержание угарного газа в крови снижается до нормального уровня.

Фото wikipedia.org

Часы на башне Вестминстерского дворца (она же Елизаветинская башня, она же — Биг-Бен) запустили 31 мая 1859 года. Саму башню высотой 96 метров построили в том же году по проекту архитектора Огастеса Пьюджина, апологета готики. Спроектировали часы сэр Эдмунд Бекетт и королевский астроном Джордж Эйри. Изготавливали механизм часовых дел мастер Эдвард Джон Дент, а потом его его приемный сын Фредерик Дент. Точность хода часов регулируется с помощью старой монеты в один пенни, которую кладут на маятник. Общий вес часового механизма — 5 тонн. Диаметр циферблата — 7 метров. Длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра. С 2017 года башня на реновации, так что полноценно часы заработают только в 2022-м.

В 1868 году началась история велоспорта. В пригороде Парижа, Сен-Клу, прошла первая в мире велосипедная гонка. Протяженность ее составляла всего 2 000 метров — по гравийной дорожке до паркового фонтана и обратно. Праздник начался в три часа дня, посмотреть на «костотрясы» собралась вся парижская аристократия. Победил Джеймс Мур, позже он же выиграл первую шоссейную велогонку Париж — Руан (113 км, 10 часов 45 минут).

