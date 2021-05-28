Видео: «Технопром» поздравил ГК ТАИФ с Днем работников химической и нефтехимической промышленности

Директор компании Булат Ибрагимов от лица предприятия и себя лично пожелал группе компаний дальнейших успехов в работе

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В воскресенье, 30 мая, специалисты химической и нефтехимической отрасли отмечают День химика. Компания «Технопром», оказывающая услуги по обеспечению промышленной безопасности производственного предприятия, поздравляет партнеров с профессиональным праздником, отмечает важность работы коллег и желает дальше оставаться лидером отрасли. Подробности — в видео.

Директор «Технопром» Булат Ибрагимов:

«На протяжении последних лет с группой компаний ТАИФ нас связывают тесные партнерские отношения. В преддверии праздника — Дня работника химической промышленности — хочется пожелать руководству группы компаний, лично Руслану Альбертовичу Шигабутдинову, генеральному директору АО «ТАИФ», руководству «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», Айрату Фоатовичу Сафину, Фариду Гертовичу Минигулову дальнейших успехов в работе. Все достижения группы компаний ТАИФ стали возможны благодаря профессионализму работников предприятия под Вашим грамотным управлением.

Специалистам отрасли хочется сказать, что Ваша профессия была и остается одной из самых значимых. Она требует колоссального объема специальных знаний и навыков, поэтому в ней не бывает случайных людей. Благодаря Вашему профессионализму, повседневной слаженной работе внедряются новые технологии, повышается качество выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места и решаются многие социальные вопросы. Он имени компании «Технопром» и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем химика».