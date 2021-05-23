Видео недели: Слуцкий любит Казань, Илон Маск пообещал завод Tesla в России, ролик Манижи смотрят миллионы

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Основы обороны при ЧС для школьников

В казанской школе №120 учитель ОБЖ Сергей Курылев уже три года учит школьников правилам поведения в случае вооруженного нападения в учебном заведении. Например, если в класс ворвался преступник с ножом, он советует ученикам, сидящим на первых рядах, опрокинуть в его сторону парту. А потом школьники могут защититься от нападающего с помощью школьных стульев.

Как Москва, но только без пробок



Заслуженный тренер России и главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий принял участие в шоу Первого канала «Вечерний Ургант», где рассказал, что очень любит Казань, назвав ее идеальным местом на планете: «Как Москва, но только без пробок».

Tesla придет в Россию официально



Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск сообщил, что в России появится официальное ее представительство. Офисы компании, возможно, появятся в Казахстане и других странах СНГ.

Весеннее обострение



В Казани в середине недели задержали мужчину, который кричал, что «все взорвет». Свидетели происшествия выложили видео в соцсетях. Вызванные на место бойцы Росгвардии уложили разбушевавшегося мужчину на асфальт. Судя по всему, он был в неадекватном состоянии: он бормотал, что он то Лермонтов, то Тургенев, то Тютчев, то Ломоносов, и что каждые 18 лет он «лежит здесь».

Нетрадиционные свидетели



В Набережных Челнах на днях прошла необычная свадьба. Выездную регистрацию брака молодожены решили провести в дельфинарии автограда: жениха к «алтарю» повели дельфины. А потом животные «танцевали» вместе с молодой семьей. Кстати, вход на торжество был свободным даже для сторонних наблюдателей.

В целости и сохранности



Полицейские Татарстана вернули более 2 600 ювелирных изделий и сертифицированных бриллиантов, которые были похищены три года назад во время чемпионата мира по футболу в Казани. Сотрудникам МВД Казани пришлось буквально перепахать большой объем лесопосадки, на которую указал преступник, экстрадированный из Аргентины в Россию. Найденные драгоценности стоимостью более 160 млн рублей владельцу вручил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Все непросто



Мэрия Казани выложила в официальном аккаунте видео, где показывается процесс монтажа самого большого городского фонтана на озере Нижний Кабан. На «распаковку» обычно требуется порядка двух недель: сначала ставятся 24 насоса, потом каркас фонтана, вес которого 18 тонн, а диаметр внешнего круга — 24 метра. Все это перемещают на воду при помощи автокрана.

С пожеланием победы



Певица Дина Гарипова выложила у себя на странице видео, на котором поет песню Манижи на татарском языке. Таким образом победительница вокального конкурса «Голос» решила поддержать коллегу, которая в этом году представляет Россию на «Евровидении». «Манижа, я желаю тебе победы! Удачи!!!» — подписала Дина ролик на русском, татарском и английском языках.



Манижа — в лидерах просмотров



Между тем номер Манижи, с которым она вышла на сцену «Евровидения» 18 мая, побил рекорд по просмотрам среди всех других конкурсантов первого полуфинала. К утру следующего дня видео набрало уже миллион просмотров. К сегодняшнему дню выступление российской певицы посмотрели более 9 млн человек, оставив под видео почти 60 тысяч комментариев.

Marvel показала новый трейлер сериала «Локи»



Marvel на неделе официально представила новый трейлер сериала «Локи», премьеру которого поклонники киновселенной увидят буквально через месяц на сервисе Disney+. Главную роль скандинавского бога хитрости и коварства, как и в полнометражных фильмах о Торе и Мстителях, сыграл Том Хиддлстон.