Руслан Гатин: «Наша задача — поменять сознание людей, чтобы о совершении правонарушений мысли не возникало»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний не только в России, но и в Европе. Она включает в себя восемь заводов основного производства, научно-технологический, проектно-конструкторский центры, а также вспомогательные цеха и управления. Следить за безопасностью на таком огромном предприятии — особенная ответственность. Год назад заместителем генерального директора НКНХ по экономической безопасности, охране и режиму был назначен Руслан Гатин. «Реальное время» спросило у Руслана Рафиковича, как его служба справляется с нештатными ситуациями на химгиганте и почему важен психологический подход к каждому сотруднику.

«В Нижнекамске мне пришлось многому учиться с нуля»



— Руслан Рафикович, прошел ровно год, как вы возглавили подразделение безопасности одного из крупнейших нефтехимических комплексов России и Европы, перейдя в ПАО «Нижнекамскнефтехим» с государственной службы. Легко ли было решиться покинуть пост заместителя начальника Управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики?

— Это был действительно непростой шаг, требующий серьезной проработки, но я понимал куда иду и какие мне предстоит решать задачи. Авторитетные психологи считают, что каждый из нас по собственной инициативе должен менять место своей работы каждые 5—7 лет дабы «встряхнуться», а также повысить уровень своего развития и компетенции. Вот и я, проработав порядка 10 лет в системе МВД, а после почти столько же в Аппарате президента Республики Татарстан, решился на смену деятельности и принял поступившее предложение, о чем за прошедший год не пожалел ни разу. Более того, близкие мне по духу взгляды и убеждения руководства компании, позволили быстро влиться в новый коллектив и приступить к работе.



— Поделитесь впечатлениями, что принципиально изменилось в вашей работе?



— Что касается впечатлений, то их на новом месте я получаю в избытке. Мне многое пришлось повидать в силу специфики предыдущей работы и чем-то удивить меня действительно крайне сложно. Однако, здесь в Нижнекамске мне пришлось многому учиться с нуля, признаюсь честно, химия как наука, никогда не была моей сильной стороной.

Здесь в Нижнекамске мне пришлось многому учиться с нуля, признаюсь честно, химия как наука, никогда не была моей сильной стороной, — отмечает Руслан Гатин

Пришлось восполнить пробел в знаниях, поскольку занимаемая должность обязывает быть в курсе не только вопросов, связанных с обеспечением безопасности, но финансовой и производственно-технологической деятельности предприятия. Каждый день я узнаю что-то новое. Иначе никак, и мне это интересно! Что касается изменений, то здесь поменялось очень многое, начиная с распорядка дня и режима рабочего времени, заканчивая изучаемой литературой. Основным же отличием от предыдущей работы, я, пожалуй, назову — многозадачность.



— На себя время остается?



— Хороший вопрос. Я всегда шучу, что при смене работы — первый год на ней и «живешь». Так и получилось. Бывает, что приезжаю на работу в пять утра, а уезжаю уже за полночь. При этом рабочий день пролетает как одно мгновение. Очень много вопросов и документов, которые необходимо решать оперативно. Мы обязаны работать в ногу с производством в круглосуточном режиме. Параллельно вникаю в технологические процессы, самосовершенствуюсь. Меня учили так: «Где бы ни работал, работай на совесть». Немногочисленное свободное время я стараюсь проводить со своей семьей.



«Нижнекамскнефтехим — это большой и живой «организм»

— Просто круглосуточный режим. Проясните, пожалуйста, каков вообще круг задач, решаемых вашими подчиненными?



— Нужно понимать, что «Нижнекамскнефтехим» — это большой и живой «организм», с размером в город, со своими домами, улицами, дорогами, жителями, ну и, конечно же, правилами, которые соблюдаются не всегда и далеко не всеми ее «жителями». Наша основная задача следить за соблюдением установленных правил, совершенствовать их, создавая при этом комфортные условия для безопасной работы персонала, подрядчиков, а также наших «гостей».



В этой связи, подчиненная мне Служба выполняет очень широкий спектр задач и обязанностей, затрагивающих абсолютно все этапы производства и бизнес-процессов компании. При всем при этом, нашу работу нельзя назвать публичной.



Приоткрывая завесу деятельности по обеспечению безопасности такого крупного промышленного предприятия как ПАО «Нижнекамскнефтехим», следует выделить ее основные направления: антитеррористическую, экономическую, информационную, собственную безопасность, охрану и режим.



Говоря об антитеррористической защищенности ПАО «Нижнекамскнефтехим» от актов незаконного вмешательства, следует отметить, что в существующих условиях, она занимает одну из ведущих ролей в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, поскольку нарушение или прекращение функционирования деятельности предприятия может привести к масштабным негативным последствиям для жизнедеятельности населения республики, включая существенное снижение экономической и экологической безопасности региона.



Нужно сказать, что научно-технический прогресс не стоит на месте, обозначая перед нами, кардинально новые и высокотехнологичные способы воздействия на существующие системы безопасности. Наглядным примером таких угроз являются беспилотные летательные аппараты или просто — квадрокоптеры, борьбе с которыми мы уделяем особое внимание.

Наглядным примером угроз являются беспилотные летательные аппараты или просто — квадрокоптеры, борьбе с которыми уделяется особое внимание

Приобрести такую «игрушку» сейчас можно в любом магазине, после чего без труда и тренировок запустить ее, в том числе, и на взрывоопасный промышленный объект. Хорошо если забавы ради, однако новейшая история богата и другими более печальными фактами.



— Например, какими?



— В качестве примера приведу атаки беспилотников на крупнейшие в мире заводы первичной переработки нефти компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии в сентябре 2019 года. Тогда акт агрессии привел к падению производства нефти в стране в два раза, миллиардному ущербу и резкому скачку мировых цен на сырье.



Вы скажите, что речь идет об иностранном государстве, что это очень далеко и вряд ли нас коснется. Я же в свою очередь, напомню вам про несколько событий, не так давно произошедших на Нижнекамской земле и близких нашему предприятию:



— обстрел объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в ноябре 2013 года самодельными ракетами членами террористического сообщества «Чистопольский джамаат» (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами);



— задержание в июле 2019 года членов запрещенной в России террористической организации ДАИШ («Исламское государство»), планирующих атаки на объекты транспортной инфраструктуры и «Станцию очистки воды — Нижнекамскнефтехим».

В обоих случаях, благодаря грамотным действиях наших «силовых структур», серьёзных последний удалось избежать, но это вызов, на который мы все обязаны реагировать и принимать необходимые меры. Современные инженерно-технические системы безопасности пока не способны обеспечить полноценную защиту охраняемых объектов от беспилотных летательных аппаратов. Существенные пробелы по этой части имеются и в федеральном законодательстве.

Благодаря грамотным действиях наших «силовых структур», серьёзных последний удалось избежать, — говорит Руслан Гатин

Со своей стороны, мы регулярно следим за техническими разработками в области эффективного противодействия БПЛА, регулярно тестируем подобные системы и участвуем в различных научных сессиях и конференциях. При этом мы отлично понимаем, что в первую очередь необходимо урегулировать данную проблему на законодательном уровне. С этой целью, в прошлом и текущем году, нами были подготовлены и направлены на рассмотрение Правительства Российской Федерации ряд инициатив и предложений, в том числе по созданию над объектами топливно-энергетического комплекса бесполётных зон. Наши предложения были услышаны, одобрены и приняты государственными органами законодательной власти в работу.



Отдельно следует отметить отработку личным составом Общества, охранного предприятия ООО «ЧОП «Кеннард» и подразделением безопасности практических навыков и действий в чрезвычайных и нештатных ситуациях. Так, буквально на днях, по нашей инициативе были проведены учебно-тренировочные занятия на предмет антитеррористической защищенности предприятия. Оценка действиям всех участвующих лиц была дана на Антитеррористической комиссии Общества с участием представителей отдельных силовых ведомств.



Мы обязательно продолжим практиковать данный формат мероприятий, поскольку он реально работает и показывает на существующие проблемы и недостатки, более того, в данном вопросе чувствуется поддержка руководства Общества.

В современных условиях нестабильности мировой экономики, вызванной, в том числе последствиями пандемии коронавируса, одной из важнейших задач является обеспечение экономической безопасности предприятия, путем защиты его материальных, интеллектуальных и имущественных интересов от внешних и внутренних угроз.



В рамках экономической безопасности, отдельного внимания заслуживает аналитическая работа, в рамках которой отделами Службы осуществляется сбор, обобщение и оценка большого количества узко специализированной и ориентированной информации. Подобная деятельность позволяет нам увидеть многие процессы изнутри, оценивая их на наличие рисков интересам Общества. Необходимо отметить, что подобная практика ранее не применялась в подразделении безопасности и была внедрена мной в работу относительно недавно, поскольку эффективно использовалась мной на предыдущей должности.



В качестве примера отмечу аналитическую работу закупочной деятельности по отдельной номенклатуре ТМЦ, в рамках которой были подготовлены предложения, позволяющие получить существенную экономию денежных средств.



Большое значение на ПАО «Нижнекамскнефтехим» уделяется учету выработки готовой продукции, в связи с чем он находится на личном контроле Генерального директора и его заместителей по направлениям деятельности, включая и Службу безопасности.



В рамках работы по контролю за выработкой готовой продукции нами на постоянной основе проводятся периодические проверки, направленные как на выявление излишек готовой продукции, так и на установление фактов её недостач. На основных трубопроводах откачки сырья, составляющих криминальный интерес, активно устанавливаются расходомеры с выводом их показаний в систему контроля. Уже имеются факты задержания злоумышленников совместно с коллегами из МВД.

На постоянной основе проводятся периодические проверки, направленные как на выявление излишек готовой продукции, так и на установление фактов её недостач

Касательно обеспечения собственной безопасности предприятия и противодействия коррупции необходимо отметить, что нами проводится планомерная работа по пересмотру как действующих в Обществе локальных нормативных актов, так и разработки качественно новых документов. Нами уже разработаны Положения «О порядке проведения служебных проверок», «Об обработке персональных данных», «О подарках и знаках делового гостеприимства», «О проведении опросов с использованием полиграфа» и другие.



Наиболее актуальные практики Общества по вопросам противодействия коррупции нашли свое отражение в статье генерального директора Айрата Сафина опубликованной в 10 выпуске антикоррупционного бюллетеня по реализации антикоррупционной политике в Республике Татарстан.



Положительным опытом считаю активную профилактическую работу и пропаганду безопасности. Примером тому еженедельные встречи с работниками и профсоюзами служб, управлений, заводов, самостоятельных цехов и дочерних предприятий Общества. На встречах с рабочими коллективами мы наглядно и просто разъяснениям коллегам правила работы, даем пояснения по отдельным нормативным правовым актам, отвечаем на интересующие их вопросы. Это рабочий формат, который обязательно принесет свои результаты.



Нужно отметить, что отдельные практики и наработки в области антикоррупционной безопасности, я также позаимствовал со своей предыдущей работы в Управлении Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики.



«На предприятии встречаются факты воровства»



— Расскажите о наиболее курьезных хищениях. Что и как пытаются вынести работники с территории предприятия?



— В целом я не открою Америку, если скажу, что и у нас на предприятии встречаются факты воровства. Кто-то по глупости попадается, а кто-то совершает хищения неоднократно, целенаправленно и из корыстных побуждений. Такие работники для нас представляют отдельный интерес. Наша задача пресекать подобные факты, будь то кусок медной проволоки или дорогостоящий прибор.



Встречаются изобретатели, которые пытаются вынести имущество в тайниках подошвы обуви, одежды или, например, привязав к телу. Нам все эти способы давно известны, поэтому в большинстве своем задержать такого нарушителя не составляет труда.



Другое дело, когда задерживаем работника с большим трудовым стажем, имеющим награды и достойную заработную плату. Становиться обидно, ведь подобным необдуманным поступком он перечеркивает все что так долго создавал и строил на предприятии. Итогом может стать увольнение по статье и жирная точка в многолетней карьере.



Придя на предприятие, я немедленно акцентировал внимание на пропускном и внутриобъектовом режимах, обязав охрану проверять при проходе и проезде всех и вся без исключения. Да, это многим не понравилось. Отдельные руководители и работники не привыкли к подобному «вниманию». Представляете, подъехал руководитель на КПП, а его просят выйти из машины, предоставить пропуск, замерить температуру. От водителя требуют открыть двери, багажник и капот. Вначале был сплошной негатив. Но время как говорится лечит и сейчас эта процедура является для всех привычной нормой.

Придя на предприятие, я акцентировал внимание на пропускном и внутриобъектовом режимах, обязав охрану проверять при проходе и проезде всех и вся без исключения, — признается Руслан Гатин

Я всегда говорю — мы осматриваем не потому что не доверяем, а потому что это наша работа. Ведь под автомобилем может быть закреплено взрывное устройство, а в машине сидеть радикально настроенный «элемент». Думаю, никто из нас не захочет подобного сценария. Это первый момент. Второй — исключить воровство. Водитель, заехав на территорию Общества, как правило оставляет своего руководителя и отправляется по своим делам, свободно перемещаясь по территории завода.



— Всех задержанных увольняют или привлекают к уголовной ответственности?



— Конечно же нет. Все зависит от степени тяжести содеянного, суммы материального ущерба, последствий, общественной опасности, здесь много юридических нюансов. У нас нет цели наказать всех и вся. Напротив, все делается для того, чтобы люди не повторяли ошибок своих коллег и там, где это возможно ограничиваемся дисциплинарным или материальным воздействием. Но, как говорил всем нам известный политический деятель и оратор Цицерон «Закон есть закон!» и где-то мы просто обязаны обращаться с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. Многие мероприятия проводим совместно с коллегами из правоохранительных органов. Со своей стороны, для выяснения всех обстоятельств произошедшего, проводим служебные проверки в соответствии с требованиями трудового законодательства и локальных нормативных актов Общества.



Пусть это звучит громко, но наша основная цель — поменять сознание рабочего коллектива, чтобы о совершении правонарушений даже мысли не возникало. Принцип неотвратимости наказания римскими юристами был сформулирован таким образом, что эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости. Это означает, что рано или поздно виновное в правонарушении лицо будет обнаружено, его вина доказана, а оно само понесет заслуженное наказание. Своим подчиненным я говорю об этом постоянно. Нужно чтобы все, начиная от специалиста заканчивая руководителями высшего звена понимали «Как было вчера — уже не будет». Считаю, что любые инициативы нужно показывать на личном примере. Так и поступаем.



— Как вы повышаете уровень ответственности у сотрудников безопасности и работников охраны?



— У нас много инструментов существует для этого. Все «секреты» раскрывать не буду, но скажу, что весь личный состав службы регулярно, на добровольной основе проходит полиграф («детектор лжи»), вне зависимости от срока работы и заслуг. Ротация внутри подразделения также дает неплохие результаты. Многие специалисты сегодня уже возглавляют отдельные направления. Психологам предприятия отдельное спасибо — они также нам сильно в этом помогают. Поверьте, над уровнем ответственности мы работаем, как и над морально-психологическим климатом в коллективе и его работоспособностью. Мне важно иметь профессиональную команду способную выполнять поставленные перед нами задачи.



Что касается охранного предприятия, то здесь я проведу параллель с театром, который начинается с вешалки, а любое промышленное предприятие обязательно начинается с КПП, где главную роль играет охранник.

Охранник — это первый человек, которого мы встречаем, заходя на предприятие

Охранник — это первый человек, которого мы встречаем, заходя на предприятие. По сути это лицо компании. Думаю, более подходящих эпитетов и не подобрать. Охранник на КПП более чем ответственная должность. Поэтому не стоит ровнять охрану на какой-нибудь автостоянке или дачном массиве, с охранником на КПП объекта топливно-энергетического комплекса. Это две абсолютно разные вещи.



Не стоит также забывать в каких условиях ему приходится нести свою службу, с какими проблема и сложностями он сталкивается ежедневно. Такой поток людей проходит через проходную, нагрузка колоссальная. При этом все работники разные, и кто-то идет на работу в плохом настроении и не доволен досмотром, кто-то хочет, чтобы ему улыбнулись с утра, кто-то считает, что ему нагрубили. При этом охранник обязан выполнять свои задачи качественно и оперативно. В этой связи у нас появился вопрос, как обезопасить людей.



Мы решили приобрести мобильные видеорегистраторы, которые крепятся на карман форменной одежды. Устройство фиксирует картинку и разговор в режиме онлайн. Таким образом, мы «убиваем несколько зайцев» — защищаем и одновременно контролируем работу охранника, повышаем культуру общения на проходных, исключаем оговоры, плюс не стоит забывать про антикоррупционную составляющую. В настоящее время в тестовом режиме такая работа проводится на нескольких КПП. Если будет положительная динамика и результат, то начнем внедрять мобильные видеорегистраторы повсеместно.

Руководителей и работников предприятия я регулярно агитирую за взаимопорядочные отношения с охраной, ведь нужно понимать, что это тоже чья-то мать, отец, сын или дочь. Не стоит недооценивать их работу. Она не простая и требует больших сил и терпения.



«Уже выявлялись факты промышленного шпионажа»



— В прошлом году на «Нижнекамскнефтехиме» хотели разрешить использование сотовых телефонов. Ваше мнение на этот счет?



— У меня на этот счет двоякое мнение. Мы понимаем, что живем в эру цифровых технологий и доступных коммуникаций. Удобства, которые мы привыкли испытывать в быту, безусловно хочется иметь и на рабочем месте. Однако за такой комфорт часто приходится расплачиваться различными авариями и нештатными ситуациями. Обеспечить контроль за каждым работником невозможно. В связи с этим безопаснее ограничить использование телефонов на территории предприятия, особенно на отдельных производственных площадках и технологических установках. Все мы помним случаи, когда мобильные телефоны самовоспламенялись и даже взрывались от воздействия высоких температур и других внешних факторов. Вторая причина запрета — это утечка информация, составляющей коммерческую тайну.



«Нижнекамскнефтехим» — компания мирового уровня, обладающая больших спектром технологических решений, который мы обязаны сохранять в тайне. Достаточно сделать пару фотографий и отправить их конкуренту, для того чтобы потом годами пожинать плоды такого бездействия. К слову, сейчас нашим опытом интересуются многие российские и зарубежные компании. Сотрудниками безопасности уже выявлялись факты промышленного шпионажа в пользу иностранных «партнеров».



В настоящее время мы предложили отдельным руководителям Общества использовать телефоны для решения производственных задач в тестовом режиме. По результатам «эксперимента» мы проведем анализ и будем решать, как поступать дальше. Мое личное мнение — свободное использование средств сотовой связи на промышленном производстве не безопасно.



— А вы выезжаете лично на территорию заводов Общества, или вам обо всем докладывают подчиненные?



— С первых дней работы я лично обошёл основные производственные площадки. К сожалению, обойти всю территорию предприятия у меня, конечно, еще не получилось, но я уже близок к этому. Считаю, что если не увидишь своими глазами, то не поймешь где и как обстоят дела. Какие имеются проблемы и вопросы. Буквально до встречи с вами я снял специальную одежду и каску, поскольку вернулся с обхода одного из производств Общества. Такой формат работы мне, в первые же дни, на личном примере показал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Все работники предприятия знают, что он регулярно обходит объекты предприятия. Для меня это также стало нормой. Считаю, что только при личном общении с коллективом можно получить обратную связь.



«Мы повысили уровень информационной безопасности в интернете»



— Руслан Рафикович, про какие мероприятия, проведённые по вашей инициативе, стоило бы обязательно сказать?



— Я не из тех, кто любит хвалиться своей работой и достижениями, однако мне всегда есть, что рассказать.



Приступив к работе на предприятии, мне пришлось разрешать и некоторые вопросы имеющие так сказать «исторические корни». Одним из таких проблемных вопросов, доставшихся мне по наследству была транспортная безопасность. ПАО «Нижнекамскнефтехим» неоднократно подвергался административным наказаниям со стороны транспортной прокуратуры за отсутствие работы в данном направлении.



Просчитав все «за» и «против», я выступил с инициативой по созданию дочерней компании Общества способной обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры ПАО «Нижнекамскнефтехим». В настоящее время компания создана и ближе к лету начнет свою продуктивную деятельность.



Для меня было удивлением, что на контрольно-пропускных пунктах Общества автотранспорт простаивал в затяжных пробках. В одной очереди стояли и пустые грузовики, и машины, груженные материальными ценностями. Мы провели серьезный анализ и сумели разделить автотранспортные потоки, категорировав КПП. Сократили количество машин на территории промышленных зон Общества как среди подрядных организаций, так и среди сотрудников предприятия. И самое главное, совместно с нашими коллегами из АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК» запустили долгожданный проект — транспортный коридор, соединяющий территории 1-ой и 2-ой промышленных зон ПАО «Нижнекамскнефтехима». За слаженное и оперативное взаимодействие в решении данного вопроса хочу выразить искреннюю благодарность директору филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) Сергею Олюнину и генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Максиму Новикову.

Мы провели серьезный анализ и сумели разделить автотранспортные потоки, категорировав КПП, — подчеркивает Руслан Гатин

В результате указанных мероприятий проблему с пробками нам практически удалось решить. Также пришлось с головой уйти в вопросы обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса. Нужно понимать, что работа в данном направлении не приносит реальной прибыли. Несмотря на это, при поддержке акционеров и руководства предприятия, в настоящее время реализуется масштабный и долгосрочный Проект организации и развития комплекса инженерно-технических средств охраны.



Не стоит забывать, что отдельные объекты предприятия были введены в эксплуатацию более полвека назад. Периметральное ограждение также требует серьезной модернизации. Кроме всего этого, предприятие имеет огромную площадь и протяженность периметра. Указанные факторы осложняют для нас задачу и непосредственно влияют на финансирование необходимых мероприятий, которые исчисляются в миллиардах рублей. Тем не менее, работы на отдельных участках уже начались.



Кроме того, мы повысили уровень информационной безопасности в интернете. Часто бывает, что информация в социальных сетях намерено искажается и не соответствует действительности. С этим явлением мы работаем в рамках обеспечения информационной безопасности.

Большая работа проводится нами в части соблюдения требований антиковидных ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса



Большая работа проводится нами в части соблюдения требований антиковидных ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники штаба добровольной народной дружины службы безопасности принимают активное участие в рейдах и специальных мероприятиях, направленных на соблюдение масочного режима, соблюдения социальной дистанции и других профилактических мер.

— Руслан Рафикович, вопрос, который нельзя обойти. Прокомментируйте, пожалуйста, заявленное объединение ТАИФа и «СИБУР Холдинга». Как это отразится на работе НКНХ с точки зрения безопасности?



— К вопросам таких масштабов прямого отношения я не имею, но хорошо понимаю, что если выстроить рабочую систему безопасности, то она будет действовать эффективно несмотря на имя, указанное на табличке при входе в кабинет. Уверен, что от смены собственника задачи по обеспечению безопасности не изменятся. Мы, свою очередь, продолжаем делать свое дело. А завод был, есть и будет!

Заложенный еще в советские времена стержень, до сих пор присутствует в образе коллектива, поскольку он здесь очень сплоченный и дружный

«Впереди нас ждет очень много планов и задач»



— Какие качества вы в себе открыли за год работы в «Нижнекамскнефтехиме»?



— Я стал более ответственным. Хорошо понимаю и осознаю уровень принимаемых мной решений. Ценю, что в тяжелые минуты, я всегда получал поддержку от своих более опытных коллег из АО «ТАИФ». В частности, благодарен за правильные советы и наставления заместителю генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТАИФ» Галимбекову Ринату Анасовичу. Опыт — ценнейший ресурс руководителя, и нужно уметь им делиться.



Работая на Нижнекамскнефтехиме, я сделал вывод, что стержень, заложенный здесь еще в советские времена, до сих пор присутствует в образе коллектива, поскольку он здесь очень сплоченный и дружный.



Впереди нас ждет очень много планов и задач. Производство ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет продолжать расти и развиваться. Мы будем развиваться совместно. Не исключено, что нам придется пересмотреть существующую структуру подразделения и систему управления. Задачи будем решать параллельно друг другу по мере их поступления. Мы работаем для завода, а не он для нас.



