Ради чего ломали «Рубин» пять лет назад?

Почему не оправдалось приглашение тренера-ноунейма и дорогих игроков

Фото: Максим Платонов

Пять лет назад «Рубин» пережил коренную перестройку. В Казань был приглашен испанский тренер, и появился целый ряд иностранных футболистов. Изучая дальнейшее развитие событий нельзя сказать, что тренер и приглашенные им и под него игроки оказались неоцененными только в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

Карьера Грасии после «Рубина»

Пять лет назад, в воскресный день 22 мая 2016 года руководство казанского «Рубина» объявило о том, что казанскую команду возглавил испанский специалист Хави Грасия. Тогда в Казани о нем знали только, что человеку 44 года, до этого времени он уже успел отработать 10 лет, но все клубы, от испанских «Кадиса», «Осасуны», «Альмерии» и «Малаги», до греческих «Керкиры» и «Олимпиакоса» из Волоса, не внушали должного уважения. Что не помешало тогдашнему руководству «Рубина» заплатить за испанца 1,3 миллиона евро за разрыв контракта с «Малагой», заключить 4-летний контракт, и потратить на трансферы в обновленный «Рубин» порядка 40 миллионов долларов. Сразу с момента появления Грасии в «Рубине» началась грандиозная пиар-компания, Казань быстро полюбила испанца, бродившего в тюбетейке на Сабантуе, и лучезарно улыбавшегося не раз в пять лет, как Курбан Бердыев, а на постоянной основе.

«Ели, пили, веселились», пока не начался чемпионат, в спорте, увы, именно выступления в нем дают окончательную оценку. Ничьи с «Амкаром» и «Оренбургом», поражения от «Арсенала» и «Анжи» дома, обрушили «Рубин» на 14 место. В течение всего сезона «Рубин» ни разе не поднимался выше восьмого места, а финишировал на девятом, выиграв в последнем туре в Перми у «Амкара», другого претендента это самое место. Нищая на нашем фоне «Уфа» обошла «Рубин» в таблице, даже, несмотря на два поражения в очных встречах. Слабый сезон (13-8-13), с учетом понятия «цена-качество» и вовсе катастрофический, доказали, что все случившееся в межсезонье стало глобальной ошибкой, когда нельзя положительно оценивать ни тренера, ни игроков, ни руководство клуба. Кстати, это очередной пример для апологетов теории подъема российского футбола за счет отмены лимита на легионеров. «Динамо» Москва-2005, дальнейшая история «Анжи» и «Рубина», которые бросались во все тяжкие, потом очень долго проходили процесс «интоксикации».

В итоге «Валенсия» финишировала 13-й среди 20 команд Примеры, но Грасия был уволен на финише чемпионата. Фото valenciacf.com

После «Рубина» Грасия поработал в Англии с «Уотфордом», и тамошний выход в финал Кубка Англии кое-кто в Казани называл успехом этого специалиста. Если подходить к работе специалиста, принимая Кубок страны всерьез, то тогда и «Рубин» Грасии был не плох, ведь команда добралась аж до полуфинала. Правда, одерживая виктории над командами второго и третьего дивизиона («Читу», «СКА-Хабаровск», «Сибирь»). Первая же встреча с командой Премьер-Лиги («Уралом» в Екатеринбурге) завершилась поражением и вылетом. Кстати, такой же была реакция на работу Микаэля Лаудрупа с «Суонси», который он изначально поднял вверх, после досрочного ухода из «Спартака». Потом с ним же провалился, был уволен, после чего закопался в чемпионате Катара. О чем в наших СМИ почему-то умалчивали.

Вот и в контексте про Грасию не упоминали про 0:6 в финале от «Манчестер Сити», про 14 место, на которое «Уотфорд» опустился после десятого при прежнем наставнике, и разрыв контракта в начале 2019-го, когда он начал сезон с 1 очком в четырех матчах. С другой стороны, команда при нем держалась в середнячках АПЛ, а после его ухода вылетела, поменяв по ходу сезона еще двух тренеров.

Затем Грасия возглавил «Валенсию». Некогда большой клуб весь сезон лихорадило, и не только на поле. Апрельский скандал с приостановкой матча с «Кадисом», по поводу, якобы, расистских высказываний в адрес валенсийца Муктара Диакаби, это тоже при руководстве Грасии, не способном контролировать процессы на поле. В итоге «Валенсия» финишировала 13-й среди 20 команд Примеры, но Грасия был уволен на финише чемпионата.

При Грасии в Казани появилось множество новичков, чьи дальнейшие судьбы мы отследили. Фото: Максим Платонов

Секстет, от которого затем избавлялся Бердыев

При Грасии в Казани появилось множество новичков, чьи дальнейшие судьбы мы отследили. Максим Лестьенн, Бельгия (пришел из катарского «Аль Араби» за 10 млн. евро, ушел в «Малагу» бесплатно).

Саму Гарсия, Испания, пришел из «Вильярреала» за 5 млн. евро, был отдан в аренду в «Леванте». Креатура главного тренера, закончил карьеру в 2019-м.

В 2017 году испанская «Малага», удивительным образом, оказалась бенефициаром тех бездумных покупок, которые годом ранее совершил «Рубин». Получили бесплатно Лестьенна, плюс взяли в аренду Гарсия из «Леванте».

Рубен Рочина, Испания, пришел из «Гранады» за 10 млн. евро, ушел в «Леванте» за 1,5 млн. евро. Дешево отдали, конечно, но хоть что-то, в отличие от бесплатного Лестьенна, и отданных в аренду Гарсию, Самбрано, Санчеса.



Карлос Самбрано, Перу, пришел за 3,5 млн. евро из «Айнтрахта», Франкфурт, ушел в аренду в ПАОК. «Рубин» купил перуанца на пике его стоимости, после чего тот переходил в несколько команд, с каждым разом становясь все дешевле. Не попал в состав сборной Перу на ЧМ-2018, будучи на тот момент игроком киевского «Динамо», где с ним заключили 4-летний контракт, который закончится в 2022 году. Но перуанец не сыграл за «Динамо» ни одного матча, и теперь уже не сыграет, будучи в этом сезоне футболистом аргентинского «Бока Хуниорс».

Серхио Санчес, Испания, пришел из «Панатинаикоса» за неозвученную сумму, ушел в аренду «Эспаньол». Еще одна креатура Грасии, завершил карьеру в 2020 году.

Теперь песня Сонга, как переводится фамилия камерунца с английского, звучит в Африке. Фото: Олег Тихонов

Алекс Сонг, Камерун, пришел из «Барселоны» в качестве свободного агента, ушел, снова став свободным агентом. Появление в Казани 29-летнего камерунца было встречено с восторгом. «Арсенал», «Барселона», «Вест Хэм», «Рубин» приятно было находиться в одном ряду с английскими и испанским суперклубами, за которые поиграл камерунец. Сонг в «Рубине» даже поучаствовал в акции, которая была призвана запечатлеть город на 2000-тысячной купюре. Но и в этом камерунец не преуспел, поскольку победил «Владивосток две тыщи». В итоге «Арсенал» стал последним в чемпионате России клубом, против которого Сонг вышел в футболке «Рубина», но уже под руководством Бердыева. Да и «Арсенал» был тульский. Теперь песня Сонга, как переводится фамилия камерунца на английском, звучит в Африке, поскольку сам Алекс доигрывает в Джибути.

Весь этот секстет объединяет тот факт, что от него, после разрыва контракта с Грасией, избавлялось уже следующее руководство «Рубина».

В числе потерь Кверквелия, Оздоев, Портнягин

Назвав пришедших в Казань легионеров, нельзя не вспомнить о тех, кто покинул тогда клуб, чтобы для новичков расчистилось место. Начнем с Магомеда Оздоева, расставание с которым стало самой большой ошибкой. Правда, это выяснилось со временем, когда футболист раскрылся в «Зените». Правда, из Казани он переехал в аренду в Грозный, когда еще команда называлась «Терек», только затем перешел в «Зенит», где начался новый виток карьеры Оздоева.

Расставание с Магомедом Оздоевым стало самой большой ошибкой. Фото: rubin-kazan.ru

Соломон Кверквелия. Новое руководство «Рубина» просто-напросто выжило из команды 24-летнего футболиста, отправив его в аренду в «Локомотив». Там Кверквелия заблистал, но после ухода оттуда Юрия Семина, откровенно скис. Сейчас в аренде в «Роторе», без шансов возвращения в «Локо», на контракте которого находится.

Игорь Портнягин. Форвард «Рубина» раскрылся после целой череды аренд, и под него подобрали игровую модель, позволявшую реализовывать небогатый, увы, потенциал. Портнягин даже был вызван Фабио Капелло на матч с Черногорией в рамках отбора на ЕВРО-2016. Тот самый, когда черногорцам было присуждено поражение со счетом — 0:3 за беспорядки на стадионе. Следующий матч Капелло проиграл Австрии, а новый тренер сборной Леонид Слуцкий Портнягина в качестве кандидата в сборную уже не рассматривал. В августе 2016-го Игорь ушел в «Локомотив», поскольку Грасия сделал ставку на Жонатаса (оправданно) и Девича (который ушел в декабре 2016-го). В марте Игорь забил в Казани, но уже в ворота «Рубина», как он начал делать это довольно регулярно, защищая цвета подмосковных «Химок».

Гильермо Котуньо, Уругвай. 20 июня 2016 года подписал 5-летний контракт с «Рубином». К этому времени он находился в Казани на правах аренды. Через девять дней был отдан в аренду в аргентинский «Тальерес» сроком на один сезон. Разрыв контракта состоялся через год, уже при новом руководстве. Сейчас играет в Польше.

Эмиль Бергстрем, Швеция. При Грасии он провел всего 4 матча, и был отдан в аренду в швейцарский «Грасхопперс», полностью поменяв весь центр обороны, если говорить и о Кверквелии. Из Швейцарии Бергстрем вернулся в Казань уже к Бердыеву. Правда, стороны достаточно скоро договорились о разрыве контракта. Сейчас играет за голландский «Утрехт», куда вернулся из очередной аренды в швейцарский чемпионат.

В конце года клуб решил не продлевать контракт с 34-летним форвардом, и он ушел доигрывать в «Вадуц» из Лихтенштейна. Фото: rubin-kazan.ru

Марко Девич, Украина. В конце года клуб решил не продлевать контракт с 34-летним форвардом, и он ушел доигрывать в «Вадуц» из Лихтенштейна, выступавший в чемпионате Швейцарии. Получается, что чемпионат Швейцарии выступил еще одним бенефициаром «черной пятницы», в которую превратился «Рубин» времен Грасии.

Бауэр и Жонатас — два светлых пятна того «Рубина»

Мориц Бауэр, Швейцария, пришел из «Грасхопперс» за 4 млн. евро, ушел в «Сток Сити» дороже. Суммы назывались разные от 5,7 до 6,2 млн. евро. Далее стал чемпионом Шотландии, что несложно для арендовавшего его «Селтика», в составе которого играл швейцаро-австриец. В начале нынешнего сезона его арендовала «Уфа» и своей игрой он помог команде сохранить место в Премьер-Лиге.

Жонатас, Бразилия, пришел из «Реал Сосьедад» за 7 млн. рублей, ушел в «Ганновер» за 9 млн. евро. Был продан уже другим руководством «Рубина», которые деньгами за продажу Жонатаса пытались выкарабкаться из той финансовой ямы, в которой очутились.

Жонатас, Бразилия, пришел из «Реал Сосьедад» за 7 млн. рублей, ушел в «Ганновер» за 9 млн. евро. Фото: Олег Тихонов

Особенно обидно то, что клуб наступил на те же грабли, которые били его 17 лет назад, когда тогдашний мэр Казани Камиль Исхаков доверил руководство клубом футбольному дельцу Виктору Антиховичу. Тоже массовые покупки малопонятных игроков, большинство из которых были связаны с главным тренером, разница только в масштабах, и гражданстве, поскольку тогда все купленные были россиянами. Конец же был примерно схож, результат разочаровал, клуб сотрясали скандалы, почти все приглашенные в «Рубин», вскоре покинули Казань. Но и там было светлое пятно в лице Дениса Бояринцева. От «Рубина» времен Грасии, увы, не было даже такого.

Так получается, что «Рубин» 21 века это команда откровенно не интересующаяся воспитанием резерва. Под красивые слова о важности этого воспитания, под строительство и открытие собственной Академии, «Рубин» отказался от чемпионов страны среди СДЮСШОР 1991 года рождения во времена Курбана Бердыева, и отказался от чемпионов 1997 года рождения во времена Грасии. Но есть одна большая разница. Первый отказ происходил на фоне общих успехов команды: двух чемпионств, медалей, «Барселоны». А отказ при Гарсии сопровождался всеми перечисленными выше фактами. Более того, дальнейшая история тренера и приглашенных им и под него игроков заставляет задаваться вопросом: зачем Казани нужен был именно этот ноунейм, которого брали с выплатой компенсации, и зачем нужны были именно футболисты, из которых только Лестьенн, да с натяжкой Самбрано сейчас остаются на виду.