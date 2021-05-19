Что сменит тюльпан? В конкурсе «Новый татарский орнамент» победили руны

Креативное агентство «Теория» объявило результаты конкурса «Новый татарский орнамент». Что вдохновляло художников, действующих в области самой очевидной части татарского дизайна, насколько их работы соотносятся с традицией — об этом рассказал «Реальному времени» инициатор конкурса, основатель «Теории» Ильдар Аюпов.





Не надо лалә?

Агентство «Теория» в первую очередь получило известность благодаря историческим роликам, созданным совместно с институтом истории Марджани (у «Краткой истории татар» — около двух миллионов просмотров). Также команда занималась дизайном учебников татарского языка нового поколения «Сәлам!».

Как говорит основатель компании Ильдар Аюпов, идея провести конкурс «Новый татарский орнамент» возникла после того, как для очередного «татарского» проекта они разработали дизайн с использованием уже обязательного атрибута — цветка тюльпан. После этого Ильдар прочитал на эту тему лекцию, где заметил:

— Все проекты с орнаментами похожи один на другой, потому что они однообразны. Я, как визуал, не могу их запомнить. Это беда для татарских проектов, потому что нет уникальности, а для бренда она важна. Когда вы используете традиционный цветочный орнамент, вы ничем не отличаетесь от других.

Через несколько лет дело дошло до организации конкурса с целью «разработать новые стили национальных татарских орнаментов и выявить талантливых дизайнеров, графиков, художников, иллюстраторов, работающих с татарским национальным узором».



Участникам предложили следующие задачи:

Создать новые татарские орнаменты, учитывающие исторические основы построения традиционного узора, но не повторяющие уже существующие Создать орнаменты, которые визуально привлекательны для широкой аудитории. Создать универсальные орнаменты для использования на широком спектре носителей: от телевизионных экранов до элементов декоративно-прикладного искусства.

В жюри, помимо Аюпова, вошли арт-директор группы компаний «Лориен» Ильдар Ахтямов, научный сотрудник отдела этнологических исследований института Марджани Дина Гатина-Шафикова, специалист в области татарского фольклора Фанзиля Завгарова, арт-директор «Ак Барс Цифровые Технологии» Марат Хабибуллин, этно-дизайнер Лариса Чубукова и заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин. Участники должны были представить не только сам изобразительный ряд, но и дать справку, обрисовывающую ход мыслей автора.

Орнамент как показатель труда

Жюри голосовало по стобалльной системе, не зная имен участников. На сайте конкурса им в помощь предоставили доступ к популярным книгам по орнаменталистике. Кроме того, Гатина-Шафикова и Ахтямов прочитали лекцию в Национальной библиотеке о современных подходах в использовании орнаментики.

В частности, Ахтямов рассказал о своем опыте, когда его компания делала дизайн для заявки на Универсиаду. Когда они использовали в ней кожаную мозаику, то получили реакцию: «А что это за колхоз?»

— Мы же должны показать, что мы прогрессивная республика, — объяснил реакцию Ахтямов. — И мы сделали абсолютно безликий «динамично развивающийся» дизайн.



Ахтямов отметил, что в минималисткой архитектуре, даже если архитектор вкладывает много сил, наблюдатель этого не видит, а вот орнамент показывает, что труд приложен. Кроме того, богато украшенное здание красиво стареет, привел он слова архитектора Сергея Чобана.

Также от орнаментов в крупных проектах есть практическая польза: она скрывает изъяны, к примеру, баннеров, с заломами, погрешностями печати, изменениями цвета. Как пример удачного орнамента он привел туристический бренд Казани, выполненный в стиле «монолайн».

Гузель Валеева-Сулейманова, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник института истории Марджани, довольно резко выразила свое мнение под видео лекции:

— Такими силами скоро объявим конкурс на новый татарский язык!

В «Теории» ответили, что «идея не в том, чтобы заменить старые узоры, а добавить к старым что-то новое. Смотреть в будущее, а не только в прошлое».

— Это говорит о том, что вы не понимаете законы развития народного орнамента, — заявила ученый, чья диссертация посвящена теме декоративного искусства республики (а книги отца, Фуада Валеева, по этой теме служат настольными пособиями для дизайнеров). — Узоры развивались веками, и их не заменяли, а варьировали или по-новому интерпретировали. Если вы заменяете мотивы, то это уже будет не татарский орнамент, а орнамент, придуманный Аюповым или кем-то другим.

Примечательно, что 20—21 мая пройдут традиционные Валеевские чтения. В его рамках в галерее «Хазинэ» и институте Марджани пройдут международная научная конференция «Наследие и современность: проблемы изучения, сохранения и преемственности традиций в искусстве и архитектуре», круглый стол «Национальное искусство в парадигме новой реальности» с участием художников и деятелей искусства, выставки «Наследие и современность» с экспонированием творческих работ Валеева и произведений современных художников декоративно-прикладного искусства, презентация книги «Татарское народное декоративное искусство», лекции и мастер-классы.



К слову, среди предлагаемых тем «трансформация национальных традиций в современной культуре» и «постмодернизм в национальном и региональном контекстах».

Руны, модули и лаконизм

Всего на конкурс было подано 28 работ.

— Исходя из самого названия «новый», для жюри было важно, чтобы участники владели историческим компонентом, то есть понимали, на чем строится татарский орнамент, и, уже исходя из наработанного опыта, могли его экстраполировать в современные реалии, — отмечает Гатина-Шафикова.

Она указала, что наиболее часто используемым мотивом остался классический тюльпан, пальметообразный и облаковидный, достаточно часто были в ходу трилистники и мотив побега. Кроме тюльпана, также были применены и другие стилизованные цветы. Использовались принципы геральдики, зооморфные и антропоморфные орнаменты. Однако в целом многие участники не отошли от знакомых образов.

Первое место заняла Алина Ибрагимова (она получила 100 000 рублей) с орнаментом, в основе которого лежат древние руны.

— В целом, как и ожидаемо, практически не использовался геометрический орнамент, лишь как второстепенная деталь. Возможно, конкурсанты побоялись, что узор будет не читаем и не воспринимаем как татарский, — говорит Гатина-Шафикова.

Второе место было отдано участнику, предложившему модульный паттерн, формирующий из окружностей традиционную и узнаваемую нами фигуру тюльпана. Рэйхан Хазиахметов (приз — 30 000 рублей) указал, что как базовый элемент он взял четверть длины окружности в виде изогнутой линии — а из них получились очень даже «татарские» фигуры. Рэйхан — сын известного художника и дизайнера Нияза Хазиахметова — обратился, по сути, к структуре, изучил процесс от начала до итогов.



Третье место занял участник, который через принципы минимализма, используя простые геометрические фигуры и узнаваемый татарский орнамент, создал новые образы. Любопытно, что Ангелина Филимонова (10 000 рублей) указала, что вдохновилась фешн-фильмом Татьяны Черногузовой «Your Yool», в котором, судя по кадрам со съемок, соединились элементы татарского костюма и пост-модерна. Поэтому она решила создать орнамент с упором на лаконичность и интегрированность в современный контент.

— Возможно, на будущее, если будет возможность проводить еще подобные конкурсы, то необходимо будет разделить номинации, где новые дизайнерские видения не будут соперничать с качественной отрисовкой традиционного орнамента, который можно будет применить в современной среде, — говорит Гатина-Шафикова.



Она отмечает, что из пожеланий не только участников, но и просто заинтересованных лиц стало понятно, что необходимы круглые столы, где своим опытом могли были поделиться не только наши мастера, но и представители разных культур и стран.

Как отметил Аюпов, дизайнерам остались их авторские права, однако у него в планах — создать на основе победивших работ мерч.

— В книгах по орнаменту много материала, но у нас это все выкуклилось в набор из 10 завитушек, которые все используют в разных сочетаниях и цветах, — рассуждает он. — Богатство — больше, разнообразие — гигантское. Орнаменты отличаются по стилистике, по применению, по материалам. Но туда никто не хочет глубоко заходить. Наверное, для сувенирки достаточно отставить три узора, чтобы они были узнаваемы. Многие этот конкурс воспринимали как (протест) против старых орнаментов, мол, новые должны их заместить. Но идея в том, чтобы новые дополнили старые.

